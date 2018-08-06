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Роскомнадзор назвал два основания блокировки Telegram

Представитель Роскомнадзора в Таганском суде Москвы заявил, что доступ к Telegram в России блокировали сразу по двум основаниям: как на основании поручения Генпрокуратуры о запрете доступа к экстремистским ресурсам, так и на основании решения Таганского суда о блокировке мессенджера. Но реестр ресурсов, доступ к которым запрещен, так устроен, что там можно указать только одну причину для блокировки: поэтому там значится требование Генпрокуратуры, объяснил представитель Роскомнадзора. Сейчас, по его словам, эта особенность функционирования реестра дорабатывается, ведь «служба перешла на новый уровень блокировки в связи с блокировкой Telegram».

Таганский суд рассматривает иск ООО «Живая фотография» к Генпрокуратуре и Роскомнадзору. Компания требует признать незаконными действия Роскомнадзора по блокировке Telegram, которые привели к блокировке принадлежащего ему ресурса, хотя никаких нарушений со стороны заявителя не было.

Представители Роскомнадзора доказывают, что служба действовала в пределах своих полномочий: так как Telegram очень быстро меняет ip-адреса, то Роскомнадзор был вынужден блокировать целую подсеть, т. е. некий диапазон адресов, которые вычисляются автоматически. «Вы просто попали в этот диапазон адресов», – объясняют они представителю заявителя.

По словам представителя Роскомнадзора, ответственность за последствия таких действий для сторонних лиц служба не несет. Они ссылаются на постановление Конституционного суда, который указал: в таких случаях право на распространение информации оказывается ограничено провайдером хостинга, не предотвратившим нарушения.

Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram