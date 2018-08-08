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Политика
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Американский сенатор передал в Кремль письмо Трампа Путину

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Американский сенатор Рэнд Пол передал письмо президента США Дональда Трампа в администрацию российского президента Владимира Путина. Об этом он написал в Twitter. «В письме подчеркивается важность дальнейшего сотрудничества в различных областях, в том числе в борьбе с терроризмом, активизации диалога в законодательной сфере и возобновлении культурных обменов», – написал Пол.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что «по дипломатическим каналам» Путину было передано письмо, однако в Кремле с ним еще не ознакомились, передает «РИА Новости».

В середине июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Трампа и Путина. Лидеры двух стран сначала более двух часов общались наедине, после этого диалог был продолжен в расширенном составе. До встречи в Хельсинки главы государств виделись в июле 2017 г. на саммите G20 в Гамбурге и на саммите АТЭС в Дананге (Вьетнам) в ноябре прошлого года.

После состоявшихся в столице Финляндии переговоров Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон осенью 2018 г. В ответ российский лидер пригласил американского коллегу в Москву. Позже, 25 июля, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о переносе встречи. В Вашингтоне считают, что встречу следует провести в 2019 г., после того, как будет окончено расследование дела о предполагаемом вмешательстве Кремля в выборы президента США.

Делегация американских сенаторов, в составе которой был Пол, 6 августа прибыла в Москву. Сенаторы провели несколько встреч с российскими парламентариями. Целью переговоров было восстановление конструктивного диалога между Россией и США, говорил Пол. Во время встречи обсуждались такие темы, как ситуация в Сирии и на юго-востоке Украины, положение арестованной в США россиянки Марии Бутиной. Пол заявлял, что доволен результатами общения с российскими депутатами.

Сенатор от штата Кентукки Пол выступает против американской политики давления на Россию. Он и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс в августе 2017 г. были единственными, кто проголосовал против антироссийского санкционного закона CAATSA. Пол также является одним из немногих американских законодателей, одобряющих итоги встречи двух лидеров.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки

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Бизнес
Новости

Власти Саудовской Аравии решили распродать канадские активы

Ведомости
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Власти Саудовской Аравии приняли решение продать канадские активы, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Центробанк и пенсионные фонды королевства поручили компаниям, управляющим их активами за границей, продать канадские акций, облигаций и инструменты денежного рынка «независимо от их стоимости». 

В понедельник, 6 августа Саудовская Аравия объявила о приостановке «всех новых деловых и инвестиционных операций» с Канадой, а также о выдворении из королевства посла страны в течение 24 часов. Такое решение стало ответом на призыв канадского министра иностранных дел Христи Фриланд немедленно освободить задержанных гражданских активистов. Эр-Рияд расценил ее заявление как вмешательство во внутренние дела.

По информации FT, Саудовская Аравия выделила более $100 млрд управляющим компаниям на инвестиции в глобальные рынки. По словам одного из источников, доля инвестиций в канадские активы, вероятно, «была достаточно низкой», однако такое решение королевства несет в себе довольно сильный посыл.

Решив продать канадские активы, Эр-Рияд демонстрирует финансовую и политическую силу, предостерегая власти других стран от вмешательства во внутренние дела государства, считает неназванный банкир.

Во вторник, 7 августа Саудовская Аравия отказалась от закупок канадской пшеницы. Европейские трейдеры подтвердили, что получили официальное уведомление от главного государственного агентство по закупкам пшеницы королевства.

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Бизнес
Новости

Чемезов предупредил Медведева об угрозе остановки «Тракторных заводов»

Ведомости
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Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил премьера Дмитрия Медведева не допустить остановки производства концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) из-за переоценки его задолженности перед Внешэкономбанком (ВЭБ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо руководителя госкорпорации премьеру от 23 июля. Медведев возглавляет наблюдательный совет ВЭБа.

Чемезов полагает, что планы ВЭБа отказаться от ранее согласованной с «Ростехом» схемы урегулирования задолженности КТЗ может привести к срыву гособоронзаказа, а также «возникновению социальной напряженности в регионах».

Сейчас совокупные долги КТЗ превышают 100 млрд. руб., из которых ВЭБу концерн должен около 84 млрд руб. Ранее ВЭБ инициировал процедуру банкротства ряда предприятий концерна. В итоге управление КТЗ перешло к «Ростеху», и госкорпорация привлекла к развитию концерна инвестора – связанную с «Трансмашхолдингом» группу «Транспортные компоненты». Вместе с тем ВЭБ обещал уступить права требования к предприятиям КТЗ связанной с «Ростехом» структуре – «Литейное производство». ВЭБ оценил рыночную стоимость уступаемых активов в 5,4 млрд руб. Дополнительно предприятия военного и гражданского дивизионов КТЗ сейчас получают от «Ростеха» невозвратное финансирование в размере около 13,5 млрд руб. Кроме того, «Рособоронэкспорт» даст КТЗ на возвратной основе 5,1 млрд руб.

Однако на заседании рабочей группы ВЭБа принято решение об изменении ранее согласованной схемы сделки и о проведении повторной оценки уступаемых прав требований, указывает Чемезов. В связи с этим он предупреждает, что «даже небольшая задержка реализации сделки приведет к переходу предприятий в конкурсное производство и утрате контроля над операционной деятельностью как со стороны Внешэкономбанка, так и со стороны «Ростеха», полной остановке производства». Кроме того, в отсутствии согласованной позиции «Ростех» и частный инвестор приостановят невозвратное финансирование предприятий КТЗ, отмечает Чемезов.

Медведев 24 июля направил резолюцию на письмо Чемезова вице-премьеру Максиму Акимову и председателю ВЭБа Игорю Шувалову с поручением разобраться с предложениями, учитывая необходимость не допустить остановки производства, пишет РБК со ссылкой на документ.

Решение о сделке по КТЗ было принято ВЭБом весной 2018 г. до назначения бывшего первого вице-премьера Шувалова руководителем банка развития.

Бизнес
Новости

Мордашов перевел «Силовые машины» в Россию

Ведомости
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Держателем 100% акций ПАО «Силовые машины» стало российское ООО «Севергрупп», управляющее инвестициями в интересах Алексея Мордашова, сообщила российская компания энергетического машиностроения.

«Реструктуризация активов проведена с учетом реализуемых государством мер по деофшоризации экономики, а также с целью повышения прозрачности структуры компании и совершенствования корпоративных процедур», - говорится в сообщении «Силовых машин».

Сделка была проведена в два этапа - от кипрской Highstat Ltd., собравшей 100% голосующих акций, компании Unifirm Ltd., а от нее - ООО «Севергрупп». «В результате цепочки сделок ООО «Севергрупп» является держателем 100% пакета акций», - сообщили «Силовые машины».

Highstat начала наращивать свою долю в «Силовых машинах» в сентябре 2007 г. и полностью консолидировала актив в 2013 году. «Силовые машины» производят и поставляют оборудование для тепловой, атомной, гидроэнергетики, электросетевого комплекса, промышленности и транспорта. Единственный владелец – Алексей Мордашов.

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Политика
Новости

Захарова упрекнула администрацию Трампа в неумении хранить секреты

Ведомости
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США «перестать манипулировать выдержками из закрытых документов и встреч, включая несуществующие». Так она прокомментировала публикации прессы о передаче президентом России Владимиром Путину письменных предложений его американскому коллеге Дональду Трампу.

О том, что Путин на встрече в Хельсинки 16 июля передал Трампу письменные предложения по контролю за вооружениями, сообщила газета Politico со ссылкой на полученный от источника документ. Издание отмечало, что его источник получил бумагу от российских официальных лиц.

«Подобные утечки происходят с американской стороны регулярно. Примерно раз в месяц, – написала Захарова на своей странице в Facebook. – У меня вопрос: о каком вмешательстве в американские выборы со стороны России может идти речь, если в Штатах не могут сохранить в тайне даже содержание президентских переговоров?»

По словам Захаровой, если бы у американских спецслужб были бы хоть какие-то доказательства вмешательства России в выборы президента США 2016 г., «их бы слили в первую очередь, сразу же». «Зачем вмешиваться в выборы в стране, которая и так, без вмешательства, без хакеров и спецагентов иностранных спецслужб обнажает напоказ грифованную повестку», – заключила представитель внешнеполитического ведомства.

Трамп неоднократно критиковал американские СМИ за обнародование информации из непубличных документов и публикации на основании анонимных источников.

Путина и Трамп в Хельсинки

Политика
Новости

Сенат США пригласил Ассанжа дать показания о вмешательстве России в выборы

Ведомости
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Основатель сайта утечек Wikileaks Джулиан Ассанж приглашен сенатом США для дачи показаний о вмешательстве России в президентские выборы 2016 г. Письмо сенатского спецкомитета по разведке, адресованное в посольство Эквадора в Лондоне, где находится Ассанж, опубликовала команда юристов Wikileaks.

«Уважаемый господин Ассанж, как вам известно, комитет по разведке сената проводит двухпартийное расследование российского вмешательства в выборы в США 2016 г. Комитет просит вас прибыть для закрытой беседы с его членами в согласованное обеими сторонами время и место», – говорится, в частности, в письме. Юристы Ассанжа заявили, что рассматривают это предложение, однако «беседа» должна «проходить в соответствии с высокими этическими стандартами». Помимо этого они указывают, что организация Human Rights Watch считает неправомерной экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит пожизненный срок по обвинению в шпионаже.

Накануне президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж может покинуть территорию посольства страны в Лондоне в любой момент, если при этом британская сторона будет соблюдать его права. В начале августа Bloomberg сообщил, что Ассанж может покинуть посольство Эквадора из-за проблем со здоровьем.

Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 г. Он попросил у Эквадора политическое убежище, так как опасался экстрадиции властями Швеции в США из-за деятельности в Wikileaks – в частности, публикации 700 000 секретных документов о военных действиях США в Ираке, Афганистане и дипломатических отчетов. В конце марта правительство Эквадора лишило Ассанжа связи с внешним миром, указав, что его посты в соцсетях ставят под угрозу отношения страны с Великобританией и странами ЕС.

Как Ассанж попал в посольство Эквадора и остался там на 6 лет

Бизнес
Новости

«Роснефть» приняла извинения «Интерфакса» за новость о хищениях на «Звезде»

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«Роснефть» и «Интерфакс» договорились урегулировать во внесудебном порядке иск судостроительного комплекса ДВЗ «Звезда» к информационному агентству, сообщила «Роснефть». Эту информацию подтвердил и «Интерфакс».

27 июня 2018 г. «Интерфакс» опубликовал новость с заголовком «Источник назвал объем хищений при строительстве судоверфи «Звезда». Агентство со ссылкой на информированный источник сообщило, что было похищено 7,5 млрд руб. «Нарушения были выявлены более четырех лет назад, до момента вступления участников консорциума в капитал ДЦСС [Дальневосточный центр судостроения и судоремонта]», - указывает «Роснефть». Однако из публикации не следовало, что они произошли при прежних владельцах, поэтому «Роснефть» и ДВЗ «Звезда» посчитали, что материал наносит ущерб деловой репутации судоверфи. «Звезда» подала соответствующий иск.

Внутренняя проверка «Интерфакса» установила, что при подготовке новости корреспондент не обратился в пресс-службы ДВЗ «Звезда» и НК «Роснефть» за комментарием, «лишив, таким образом, компании возможности оперативно высказать свою позицию по данному вопросу», говорится в релизе нефтяной компании.

«Агентство "Интерфакс" самостоятельно предприняло действия, направленные на исправление допущенных нарушений, и принесло извинения руководству ДВЗ "Звезда" и НК "Роснефть" за некорректную подачу материала. Меры, предпринятые "Интерфаксом", были признаны исчерпывающими, и извинения приняты», - пишет агентство.

«Звезда» считает, что оснований для дальнейшего судебного разбирательства нет, и отзовет судебный иск.

Дальневосточный судостроительный комплекс «Звезда» - совместный проект «Роснефти», Газпромбанка и «Роснефтегаза». Верфь должна выпускать суда водоизмещением до 350 000 т, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники. Инвестиции в строительство «Звезды» – 145 млрд руб.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Путин одобрил предложение Рогозина оснастить все самолеты «Глонасс»

Ведомости
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Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном развитию космической отрасли, одобрил предложение руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина об обязательном оснащении самолетов навигационной системой «Глонасс».

Рогозин отметил, что с начала года все продаваемые в России автомобили оснащаются системой «ЭРА-Глонасс», которая позволяет отследить положение автомобиля и в случае необходимости срочно направить к нему помощь. «Это сотни спасенных жизней», – сказал Рогозин.

«Предлагаем ввести аналогичную практику при приобретении российскими авиакомпаниями даже в лизинге самолетов иностранного производства и тем более производимых на территории России, они таким же образом должны быть оснащены в обязательном порядке модулями "Глонасс" или в отдельных случаях "Глонасс-GPS", – сказал Рогозин. "Мы предлагаем это сделать законодательно", – подчеркнул он.

«Я – за. Проработайте, пожалуйста, в установленном порядке с правительством и внесите предложения», – ответил президент.

В марте Минтранс сообщил о подготовке приказа, обязывающего авиакомпании оснащать самолеты «Глонасс» с 2022 г. Согласно проекту приказа требования распространятся на воздушные суда максимальной взлетной массой свыше 5,7 т и «в случае, если установка такого оборудования предусмотрена документацией разработчика воздушного судна».

Представители отрасли указывали, что установка модулей «Глонасс» потребует изменений в конструкцию каждого типа судов, что может стоить десятки миллионов долларов для каждого типа. Помимо этого изменения придется сертифицировать в регуляторах США и Европы.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Инфляция осталась нулевой третью неделю подряд

Ведомости
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Потребительские цены в России в последнюю неделю, с 31 июля по 6 августа, не изменились. Инфляция осталась на нулевом уровне третью неделю подряд. Однако в годовом выражении инфляция ускорилась до 2,6% с 2,5% на конец июля, свидетельствуют данные Росстата. С начала года накопленный рост цен составил 2,4%.

За прошедшую неделю сильнее всего подорожало пшено – на 0,9%, свинина и куры – на 0,3%. Одновременно куриные яйца, гречневая крупа и макароны подешевели на 0,2–0,4%. Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 2,1%, белокочанная капуста стала дешевле на 4,9%, огурцы – на 4,5%, помидоры – на 4%, картофель – на 3,4%.

Цены на автомобильный бензин на автозаправках снизились на 0,1%, на дизельное топливо – не изменились.

Минэкономразвития в августе допускает возможность дефляции. По итогам года ведомство прогнозирует инфляцию около 3,1% – рост цен уже в этом году разгонит запланированное с 2019 г. повышение НДС. Центробанк прогнозирует инфляцию в 2018 г. в пределах 3,5–4%.

Бизнес
Новости

Китай введет ответные пошлины на товары из США на $16 млрд

Ведомости
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Китай введет 25%-ные пошлины для товаров из США на $16 млрд с 23 августа, сообщило Reuters со ссылкой на министерство финансов КНР. Таким образом китайские власти зеркально ответили на действия США. Во вторник Вашингтон составил окончательный список китайских товаров на $16 млрд, на импорт которых будут введены аналогичные пошлины тоже с 23 августа.

Пекин поступил так же в начале июля, как только администрация президента США Дональда Трампа обложила 25%-ными пошлинами китайский импорт на $34 млрд. Таким образом, США и Китай введут друг против друга пошлины уже на $50 млрд.

Стороны пока не собираются прекращать торговый конфликт. В июле Вашингтон начал рассматривать введение 10%-ных пошлин на импорт китайских товаров на $200 млрд, а 1 августа пригрозил повысить их до 25%. Позже США проведут слушания по поводу товаров, попавших в этот список. В свою очередь, Китай в начале августа пригрозил ответить пошлинами на $60 млрд в размере от 5 до 25%, если Белый дом выполнит свой план.

Трамп недоволен большим дефицитом в торговле с Китаем. В прошлом году его размер составил $376 млрд.

Начавшаяся торговая война пока не отразилась на торговых показателях Китая, отмечает Financial Times. В июле его экспорт в долларовом выражении вырос на 12,2% по сравнению с годом ранее, превзойдя прогнозы аналитиков. При этом профицит Китая в торговле с США снизился с рекордных $28,97 млрд в июне до $28,09 млрд в июле. В прошлом месяце на долю США пришлось 19,3% экспорта Китая.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Выбор редактора
Экономика
Новости

Курс доллара превысил 65 рублей

Ведомости
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Курс доллара в ходе торгов Московской биржи превысил 65 руб. впервые с момента введения санкций США в апреле этого года, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость доллара в ходе торгов в среду доходила до 65,04 руб. (+2% к закрытию торгов вторника). К 16.05 курс американской национальной валюты скорректировался до 64,85 руб. Курс евро достигал 75,28 руб. (+2% к закрытию торгов вторника), на момент публикации евро торгуется выше 75 руб.

Ослабление рубля произошло на фоне новостей о новом законопроекте американских сенаторов о санкциях против России. «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» был внесен в сенат США 3 августа. В среду «Коммерсантъ» опубликовал подробности законопроекта со ссылкой на текст документа. По информации газеты, законопроект предусматривает запрет операций в США и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и ВЭБа. Он также включает запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель – но только с новыми выпусками.

Последний раз доллар стоил дороже 65 руб. 11 апреля, после объявления 6 апреля санкций США против российских чиновников, бизнесменов и связанных с ними компаний. Максимальный биржевой курс тогда составил 65,057 руб./$, а цена на европейскую валюту достигала 80,5 руб.

25 лет свободному рублю

Бизнес
Новости

Ryanair отменила 250 рейсов в Германии из-за забастовки пилотов

Ведомости
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Крупнейший лоукостер Европы ирландская Ryanair сообщила об отмене 250 рейсов в Германию и из Германии в пятницу, 10 августа, из-за «необоснованной» забастовки пилотов. Отмены коснутся примерно 10% всех европейских рейсов компании.

Немецкие пилоты Ryanair объявили о 24-часовой забастовке 10 августа. Она затронет все рейсы авиакомпании, вылетающие из аэропортов Германии с 04.01 мск 10 августа до 03.59 мск 11 августа, сообщил профсоюз пилотов Cockpit.

По мнению руководителя профсоюза Мартина Лохера, Ryanair не намерена искать соглашения с пилотами в конструктивном ключе. Он принес «глубочайшие извинения пассажирам», которые пострадают в результате забастовки, и возложил ответственность за последствия на руководство авиакомпании. Бастовать в пятницу будут также пилоты Ryanair в Бельгии, Ирландии и Швеции. Это будет самая масштабная забастовка в истории Ryanair.

Cockpit с начала года ведет с Ryanair переговоры о тарифном соглашении и повышении зарплат. Ориентир для переговоров - тарифные условия туроператора TUI, который, как и Ryanair, использует Boeing-737. Ввиду отсутствия прогресса на переговорах 96% опрошенных членов Cockpit высказались за продолжение борьбы путем забастовки.

Компания считает, что забастовка не является обоснованной, поскольку отправила профсоюзу пересмотренное коллективное трудовое соглашение, на которое тот предпочел не реагировать. «У наших пилотов из Германии прекрасные условия работы. Их годовая зарплата достигает 190 000 евро помимо бонусов, а в начале года им подняли зарплаты на 20%. Пилоты Ryanair получают минимум на 30% больше, чем в Eurowings, и на 20% больше, чем в Norwegian», - заявил директор компании по маркетингу Кенни Джейкобс.

Затронутые забастовкой пассажиры смогут вернуть деньги или полететь другими рейсами.

У Ryanair более 1800 маршрутов в 215 аэропортах, расположенных в 37 странах. В прошлом финансовом году компания перевезла 130,3 млн человек. В ее парке 400 самолетов Boeing-737-800.

Лучшие работодатели 2017 года по версии Forbes

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