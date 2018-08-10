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На территории Центра им. Хруничева создадут новый Звездный городок

Роскосмос собирается создать на московской территории Центра имени М. В. Хруничева новый Звездный городок. Об этом журналистам рассказал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

По словам Рогозина, ранее обсуждалась возможность продажи центром московской территории предприятия для погашения долгов. Однако президент России Владимир Путин не поддержал эту идею. В четверг, 9 августа, Рогозин встречался с мэром Москвы Сергеем Собяниным. По его словам, они договорились обсудить в сентябре «вопрос о сохранении территории Московского ракетного завода». «Мы хотим здесь сделать новый Звездный городок, перенести сюда инженерные коллективы наших производств в Москве <...> это порядка 35 000 человек», - пояснил Рогозин.

Гендиректор рассказал, что предприятие избежит банкротства. Долги центра погасит государство, сказал Рогозин. По его словам, сейчас состояние многих зданий предприятия «довольно-таки плачевное», их необходимо модернизировать. Роскосмос уже обратится к Минстрою с просьбой выделить архитекторов для разработки архитектурного проекта застройки территории новыми современными зданиями. Проект будет подготовлен совместно с правительством Москвы, а затем представлен президенту, рассказал Рогозин.

Центр Хруничева убыточен с 2007 г. О серьезных финансовых проблемах предприятие впервые объявило в конце 2013 г. Бывший руководитель Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Игорь Комаров в 2014 г. заявлял, что на оздоровление предприятия может потребоваться более 30 млрд руб. По его словам, рассматривался вариант выделения на финансовое оздоровление центра около 10 млрд руб. из федерального бюджета в 2014 г., в 2015 г. - более 3,5 млрд руб., при условии, что Внешэкономбанк (ВЭБ) предоставит кредит, а процентная ставка будет субсидирована.

Позже ОРКК сообщала, что большую часть московской территории центра к 2018 г. продадут госбанкам. Площадь предприятия уменьшится на 64%, благодаря чему сократятся затраты и появится возможность реинвестировать в производство. В апреле этого года Рогозин заявлял, что часть земель Центра Хруничева может быть застроена жильем. Он обещал, что столичные власти подберут девелоперов для застройки земель предприятия в районе Филевского парка.

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