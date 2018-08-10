Бывшему полковнику СК Максименко предъявили новое обвинение
Бывшему руководителю управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) полковнику Михаилу Максименко предъявлено новое обвинение. Следствие считает, что Максименко получил $1 млн взятки совместно с коллегами - бывшим замруководителя столичного главка СКР Денисом Никандровым, экс-начальником московского управления СКР Александром Дрымановым и бывшим главой управления СК Москвы по ЦАО Алексеем Крамаренко, передает РИА «Новости» со ссылкой на прокурора Игоря Потапова.
Дрыманов заключил сделку со следствием, его материалы выделили в отдельные производства.
В апреле Мосгорсуд приговорил Максименко за взяточничество к 13 годам колонии строгого режима. Суд также оштрафовал его на 165 млн руб. и лишил звания. Суд запретил бывшему полковнику на протяжении трех лет занимать должности в правоохранительных органах. В конце июля Верховный суд оставил без изменений обвинительный приговор Максименко.
Максименко, его экс-заместителю Александру Ламонову и Никандрову вменялось получение 500 000 евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянец) - подельника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). По информации следствия, взятка была получена от бизнесменов Олега Шейхаметова и Бадри Шенгелии. Кочуйков в декабре 2015 г. был задержан после перестрелки у московского ресторана Elements.
Максименко в суде отрицал причастность к инкриминируемым преступлениям.