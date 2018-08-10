Политика

Новости

Прокурор запросил 5,5 года колонии для замначальника СК Москвы Никандрова

Гособвинение попросило приговорить бывшего первого заместителя начальника московского главка СКР Дениса Никандрова к 5,5 г. колонии строгого режима, сообщает ТАСС из Мосгорсуда. Дело рассматривается в закрытом режиме из-за наличия в нем сведений, составляющих государственную тайну.

Прокурор также потребовал взыскать с Никандрова штраф в размере 65 млн руб. и лишить его звания генерал-майор юстиции. Приговор будет оглашен 16 августа.

Никандров признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он быль задержан летом 2016 г. вместе с экс-руководителем Управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и его бывшим заместителем Александром Ламоновым.

По версии следствия, они получили взятку в размере $500 000 от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за смягчение наказания его соратнику Андрею Кочуйкову (Итальянец). Кочуйков был задержан после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.

Приговоры Ламонову и Максименко уже вынесены: первый получил 5 лет колонии строгого режима и штраф в размере 32 млн руб., второй приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 млн руб.

В июле в Москве был задержан еще один бывший сотрудник СКР, имя которого фигурировало в деле о взятке от Шакро Молодого. Это бывший главный следователь Москвы генерал Александр Дрыманов. Суд арестовал его до 12 сентября.