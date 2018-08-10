СМИ сообщили о решении Греции отозвать посла из России
Министерство иностранных дел Греции решило отозвать из Москвы своего посла Андреаса Фриганаса, сообщают российские и греческие СМИ.
Решение принял лично министр иностранных дел Греции Никос Котзиас, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники. По данным агентства, Фриганас в ближайшие дни вернется в Афины. В Москву будет направлен другой дипломат, но когда это произойдет, пока неизвестно, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Информацию подтверждают греческий телеканал ANT1 и издание Dikaiologitika. По их данным, Фриганасу было объявлено об этом днем в пятницу.
В июле Греция обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности и выдворила двух российских дипломатов. Еще двум сотрудникам запретили въезд в страну.
Москва отвергла все обвинения и приняла ответные меры в отношении греческих дипломатов. По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, решение о высылке российских дипломатов принималось под жестким давлением тех, «кто хочет формировать из любой страны участника антироссийского фронта».
МИД Греции в пятницу выпустил заявление в связи с ответными мерами Москвы, в котором назвал Россию «товарищем Турции по оружию». Афины считают ответные меры «произвольными и мстительными».