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CNN узнал об отказе КНДР от предложений США по денуклеаризации

КНДР отвергла все предложения США, касающиеся конкретных шагов по ядерному разоружению, назвав их «гангстерскими», сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Пхеньян считает, что уже пошел на уступки, демонтировав ядерный и ракетный полигоны, а также передав Вашингтону часть останков американских военных, погибших в годы Корейской войны.

Как отмечает телеканал, КНДР считает, что ее ядерному разоружению должна предшествовать отмена санкций, наложенных США, а также подписание мирного договора.

Ранее Северная Корея называла грабительскими предложения США по денуклеаризации. «Мы ожидали, что США представят продуктивные меры, способствующие укреплению доверия согласно духу саммита КНДР — США, и мы решим, как мы будем их реализовывать. Вместо этого США просто выступили с односторонними и разбойными требованиями денуклеаризации», — говорилось в заявлении северокорейских властей. Переговоры с КНДР о мерах по ядерному разоружению со стороны США ведет госсекретарь Майк Помпео.

В июне в Сингапуре состоялась историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров они подписали совместный документ, из которого следовало, что Пхеньян готов пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова. США в ответ обязались предоставить Северной Корее гарантии безопасности.

После двустороннего саммита КНДР начала демонтировать основные объекты ракетного полигона Сохэ — основного полигона для испытания северокорейских межконтинентальных баллистических ракет. В мае КНДР демонтировала основной ядерный полигон Пунгери.

Кроме того, в июле Белый дом сообщил, что власти Северной Кореи передали США останки американских военнослужащих, взятых в плен во время войны на Корейском полуострове в 1950-1953 гг.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре. Фоторепортаж