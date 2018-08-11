Политика

Новости

Избитый в ярославской колонии Евгений Макаров получил госзащиту

Следствие официально признало избитого в ярославской колонии заключенного Евгения Макарова потерпевшим по уголовному делу и предоставило ему государственную защиту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Макарова Ирину Бирюкову.

По словам юриста, пока неизвестно, какие именно меры будут предприняты для защиты, но ответственность за их исполнение возложена на начальника исправительной колонии № 8, где сейчас находится Макаров.

Бирюкова добавила, что вопрос о госзащите ее самой пока не разрешен. «До сих пор мне ничего не ответили, хотя должны реагировать сразу. В связи с этим я подала жалобу в Генеральную прокуратуру России на бездействие Следственного комитета», — сказала адвокат.

Ранее Бирюкова, обнародовавшая видеоролик с избиением Макарова, уехала из России и попросила о госзащите. В ее заявлении на имя председателя СКР Александра Бастрыкина говорилось об угрозах со стороны некоторых фигурантов дела.

Макаров был жестоко избит сотрудниками исправительной колонии № 1 в Ярославской области 29 июня 2017 г. Видеозапись происшедшего, сделанную на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, 20 июля опубликовала «Новая газета». На видео скованного наручниками Макарова безостановочно бьют резиновой дубинкой по пяткам и оскорбляют, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой.

После публикации видео следователи возбудили дело о превышении полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК). Под арестом находятся 11 сотрудников колонии, один отправлен под домашний арест.