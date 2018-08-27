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Неизвестный открыл стрельбу на турнире по видеоиграм во Флориде

Неизвестный мужчина открыл стрельбу на турнире по видеоиграм в городе Джексонвилл, штат Флорида, передает USA Today. Шериф города Майк Уильямс сообщил в Twitter о многочисленных жертвах и раненых, но точное число пострадавших уточнять отказался. Он добавил, что среди погибших – стрелявший мужчина. По данным Florida Today, по меньшей мере четыре человека погибли, 11 ранены.

Мужчина открыл стрельбу в торговом центре Jacksonville Landing, где транслировали турнир по видеоигре Madden NFL. Как сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на одного из игроков, стрелявший также принимал участие в турнире, но проиграл, после чего открыл стрельбу по другим участникам и покончил с собой.

По словам шерифа, погибший на месте происшествия мужчина был единственным подозреваемым, его личность еще предстоит установить. Он также отметил, что «есть недостоверные данные, распространяемые СМИ». Уильямс пообещал раскрыть данные о погибших и пострадавших, как только они будут подтверждены.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что президент США Дональд Трамп проинформирован о произошедшем и следит за ситуацией. Губернатор Флориды Рик Скотт пообещал мэру Джексонвилла и властям города любую государственную поддержку.