Экс-руководителя «Дальспецстроя» арестовали по обвинению в злоупотреблениях

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Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего директора Главного военно-строительного управления № 6 (бывший «Дальспецстрой») Юрия Волкодава, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
Суд арестовал его на срок до 27 октября, уточняет агентство.
Согласно материалам дела, фигуранту предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, которое привело к нанесению ущерба «Дальспецстрою» на общую сумму более 104 млн руб. (ч. 3 ст. 285 УК РФ).
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в конце мая следователи центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) завели против него сразу два дела — по ст. 285 и ст. 286 УК (злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий). Следователи полагают, что обвиняемый, заключая контракты на закупку стройматериалов, переплатил поставщикам не менее 140 млн руб., писала газета.
«Впрочем, после проведения соответствующих экспертиз сумма может возрасти, а сам фигурант привлечен и по другим эпизодам. Пока же следствие только началось — идет процесс сбора и закрепления доказательств, во время которого задерживать и обвинять господина Волкодава не стали», - уточняло издание в начале июня. Волкодав стал и. о. гендиректора ФГУП «Дальспецстрой» весной 2015 г. после отставки предыдущего руководителя Дмитрия Савина.
Политика
Новости
Голикова назвала возможные наказания за увольнение накануне пенсии
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Наказанием за увольнение работников в предпенсионном возрасте могут стать штраф в размере до 200 000 руб. или зарплаты за 18 месяцев. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.
Заместитель председателя правительства отметила, что власти при разработке инициативы будут опираться на статью о «необоснованном увольнении женщины по мотивам беременности или имеющей детей до трех лет». Голикова подчеркнула, что введение такого наказания необходимо еще обсудить с работодателями и профсоюзами.
Речь идет о статье 145 УК («Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет»). Нарушение этой статьи наказывается штрафом до 200 000 руб. или в размере зарплаты осужденного за период до 18 месяцев. В качестве наказания суд может выбрать обязательные работы на срок до 360 часов.
Ранее президент Владимир Путин выступил с телеобращением по поводу повышения пенсионного возраста. Он предложил смягчить условия пенсионной реформы, рассказал об альтернативах повышению пенсионного возраста, которые рассматривало правительство, а также призвал ввести в России административную и даже уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.
Путин предложил увеличить максимальное пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста с 4 900 руб. до 11 280 руб. с 2019 г. и установить период такой выплаты в один год. По мнению российского лидера, необходимо ввести переходный период для реформы, во время которого считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Президент призвал также разработать меры для стимулирования бизнеса нанимать на работу граждан предпенсионного возраста.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
Григорий Сысоев / ТАСС
ЗА
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
1/10
Максим Стулов / Ведомости
ПРОТИВ
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
2/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
3/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Я считаю, что решение внесено своевременно и правильно. У нас нет времени, эти решения нужно принимать», – заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ПРОТИВ
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ЗА
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в TwitterАлексей Кудрин
6/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
7/10
Андрей Махонин / Ведомости
ПРОТИВ
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
8/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин
9/10
Михаил Метцель / ТАСС
По словам президента России, ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы ему не нравится, но нужно думать о перспективе. «Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — заявил Владимир Путин во время поездки в Калининград
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Стоимость высокоскоростной железной дороги (ВСМ) из Краснодара в Грозный составит 1,2 трлн руб. Об этом говорится в паспорте федерального проекта «Высокоскоростное железнодорожное сообщение», курируемого Минтрансом. Его копия есть в распоряжении РБК, подлинность подтвердил федеральный чиновник.
Из федерального бюджета на ВСМ предлагается направить 336 млрд руб., следует из информации в паспорте. В 2020 г. предполагается выделить 12 млрд руб., далее до 2024 г. - 24 млрд, 80 млрд, 100 млрд и 120 млрд руб. Остальные 869 млрд руб. из 1,2 трлн руб. предполагается привлечь из внебюджетных источников.
Материалы, оказавшиеся в распоряжении РБК, входят в пакет документов магистрального плана развития инфраструктуры, который в правительство представило Минэкономразвития.
Представители Минтранса и РЖД пока не ответили на запросы РБК.
В конце июня «Коммерсантъ» написал, что глава Чечни Рамзан Кадыров написал президенту Владимиру Путину письмо с просьбой включить в стратегию пространственного развития до 2025 г. транскавказскую ВСМ от Краснодара до Грозного. Кадыров предложил начать строительство ВСМ Центр — Юг (Москва — Адлер), которое планирует РЖД, с участка Ростов-на-Дону — Краснодар, отдельно присоединив к нему транскавказскую ВСМ от Краснодара до Грозного через Майкоп, Черкесск, Минводы, Нальчик и Владикавказ.
В Кремле подтвердили, что тема строительства магистрали действительно поднималась. Минтранс назвал предложение Кадырова перспективным.
Век Транссиба: как строили самую длинную магистраль в мире
Фотохроника ТАСС
12 февраля 1891 г. кабинет министров Российской империи постановил утвердить направление Уссурийской железной дороги от Владивостока до станции Графская, приступить в 1891 г. к сооружению железной дороги от Миасса до Челябинска, а также начать изыскательские работы на других участках Транссибирской магистрали, соединившей Владивосток с Москвой. На фото: вагон-церковь, построенный в 1891–1896 гг. во имя великой княжны Ольги Николаевны (одной из дочерей Николая I) и использовавшийся для богослужений во время строительства Транссиба
1/18
Фотохроника ТАСС
Транссиб разделили на семь дорог: Западно-Сибирскую, Средне-Сибирскую, Кругобайкальскую, Забайкальскую, Амурскую, Северо-Уссурийскую и Южно-Уссурийскую. На фото: строительство Транссибирской железной дороги на участке Екатеринбург – Челябинск. 1900 г.
2/18
Иван Томашкевич
Сосредоточение огромного количества людей даже при преобладании ручного труда позволило строить стремительными темпами. Уже к зиме 1893 г. было построено 413 км, в 1894 г. – 891 км, а в 1895 г. – более 1340 км. На фото: укладка путей Транссибирской магистрали из альбома «Великий путь», 1899 г.
3/18
РИА Новости
В дальнейшем более пересеченная и отдаленная местность снизила темпы стройки. Путь от станции Обь, расположенной в 17 км от Новосибирска (на фото, 1903 г.), до Иркутска длиной 1818 км был завершен в 1899 г.
4/18
transsib.ru
Мосты через великие сибирские реки – Иртыш, Обь (на фото участок у Новониколаевска, сейчас в Новосибирске, 3332 км, 1897 г.) и Енисей – принесли славу выдающимся российским инженерам Лавру Проскурякову, Николаю Белелюбскому и Оресту Вяземскому
5/18
transsib.ru
Первый железнодорожный мост через Енисей архитектора Вяземского стал единственным инженерным сооружением Великого Сибирского пути, наряду с Эйфелевой башней удостоенным Гран-при и Большой золотой медали Всемирной выставки в Париже «за архитектурное совершенство и великолепное техническое исполнение». Вид с левого берега южней железнодорожной линии в Красноярске (4100 км, 1908 г.)
6/18
transsib.ru
При возведении мостов через Обь и Енисей (на фото, 1899 г.) инженеры Лавр Проскуряков и Николай Белелюбский разработали новые конструкции пролетов, позволявшие уменьшить их вес на 10–15% без ущерба для прочности
7/18
transsib.ru
Шестипролетный мост через Иртыш недалеко от Омска (2708 км, 1897 г.) по проекту инженера-строителя Николая Белелюбского
8/18
Иван Томашкевич
В 1900 г. было закончено строительство участка от Иркутска до Сретенска с паромной переправой через Байкал. Особенно сложным оказалось строительство Кругобайкальской железной дороги, где на 260 км пришлось около 40 тоннелей и 200 мостов. Ее завершили уже в 1905 г., во время Русско-японской войны. Фото из альбома «Великий путь», 1899 г.
9/18
transsib.ru
В 1896 г., когда закончилось строительство всей Уссурийской дороги, были выполнены значительные работы на Забайкальской линии, Петербург подписал договор с Китаем о проведении части Сибирской магистрали через Манчжурию. Возведение Китайско-Восточной железной дороги позволило открыть сквозное движение поездов из Европы во Владивосток. На фото Китайский разъезд (сейчас станция Тарская в Забайкальском крае, 6307 км, 1903 г.), от нее поезда отходили к станции Манчжурия, расположенной в Китае
10/18
transsib.ru
В 1907 г. решили вернуться к строительству Амурской железной дороги исключительно по российской территории. В 1908 г. развернулось сооружение последнего звена Транссиба, от Куэнги до Хабаровска длиной около 2000 км. Прокладка пути на восточном участке Амурской дороги была завершена в 1915 г. 12 августа 1913 г. началось возведение Амурского моста у Хабаровска (на фото опора номер 1 у правого берега Амура, Хабаровский край, ТРС (8514 км), 1913 г.
11/18
transsib.ru
На возведении моста круглосуточно работали 5000 человек. Металлические фермы весом свыше 1000 т были изготовлены в Варшаве на заводе «К. Рудзкий и Ко». В разобранном виде их доставляли в Одессу, а затем через Суэцкий канал, Индийский и Тихий океаны – во Владивосток. На фото: сооружение русловых опор Амурского моста, на заднем плане – поселок строителей, расположенный на острове посреди Амура (1913 г.)
12/18
transsib.ru
18 октября 1916 г. благодаря запуску Амурского моста Москва соединилась с Владивостоком надежной железнодорожной магистралью, полностью проходящей по русской земле. На фото первый поезд движется по Амурскому мосту, украшенному государственными флагами Российской империи. Главный пролет Амурского моста разработал Лавр Проскуряков, Григорий Передерия сконструировал подъездную эстакаду
13/18
Владимир Тарабащук /ИТАР-ТАСС
Мост через Амур у Хабаровска разобрали лишь в 1999 г. (на фото: демонтаж моста). На его месте возвели новый двухъярусный мост, дополненный автомобильным полотном. Сейчас одна из демонтированных ферм «царского» моста находится в Музее истории Амурского моста
14/18
Эдгар Брюханенко /Фотохроника ТАСС
Станция Транссибирской железной дороги Половина в Иркутской области. Мнение о происхождении названия станции из-за расположения на полпути между Москвой и Владивостоком не совсем обоснованно: от Москвы до Половины более 5000 км, от Половины до Владивостока – около 4100 км. Фото: 1970-е гг.
15/18
Иван Шагин/РИА Новости
Участок железной дороги Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре. 1950-е гг.
16/18
В.Сметанин / Фотохроника ТАСС
Электрификация участка Транссиба в Иркутской области. Полная электрификация магистрали завершена в 2002 г.
17/18
Клипиницер Борис, Матвиевский Владимир / Фотохроника ТАСС
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Авиакомпания «Победа» навязывает пассажирам невыгодные условия провоза багажа. К такому выводу пришло московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщает пресс-служба ведомства.
Как выяснила служба, при оформлении нескольких билетов на официальном сайте авиакомпания дает возможность заплатить за перевозку багажа весом до 10 кг 499 руб. только на одного пассажира из группы. Остальным предлагается оформить багажное место только до 20 кг, что стоит уже 1499 руб. При этом при покупке билета на одного пассажира возможность перевоза багажа до 10 кг за 499 руб. не ограничивается.
«Такие действия есть не что иное, как создание сложностей потенциальным покупателям и вынуждение их к прохождению всего пути бронирования заново и индивидуально», - уверен руководитель управления ФАС Армен Ханян, чьи слова приводятся в сообщении. Он отметил, что такие действия ущемляют интересы пассажиров.
Ханян подчеркнул, что политика авиакомпании в отношении провоза багажа «направлена на максимизацию прибыли за счет потребителей, находящихся в неведении либо смирившихся с таким несправедливым отношением». ФАС увидела в этих мерах признаки нарушения п. 3 ч. 1 ст. 10 «Закона о защите конкуренции» и выдала «Победе» предупреждение, потребовав прекратить навязывать пассажирам невыгодные условия. В противном случае ведомство пригрозило возбудить против авиакомпании антимонопольное дело.
Аукцион ОФЗ возобновился после недельной паузы, первой за четыре месяца. Неделей ранее, 22 августа, Минфин впервые за четыре месяца не проводил аукционы ОФЗ из-за резкого роста волатильности на финансовых рынках, вызванного анонсом новых санкций США, а также с учетом мнений участников аукционов. Министерство обещало возобновить аукционы после стабилизации ситуации на долговом рынке. В августе инвесторы распродавали российский госдолг, что повысило доходность ОФЗ, в результате чего заимствования стали значительно дороже.
До этого Минфин отказывался от размещения долговых бумаг в апреле – также на фоне нестабильности рынка из-за американских санкций против российского бизнеса.
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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал «балансирующими изначальный проект» поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста, предложенные президентом Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем Twitter.
По его мнению, Путин «обобщил аргументацию сторонников и противников пенсионной реформы, внес правки, балансирующие изначальный проект». Он назвал решение Путина «взвешенным, тщательно продуманным» и «нужным для реализации национальных целей».
Ранее 29 августа Путин во время телеобращения к россиянам объявил о смягчении условий пенсионной реформы, в частности об увеличении пенсионного возраста для женщин не до 63 лет, а до 60. Также он предложил снизить срок выхода на пенсию для многодетных матерей и увеличить максимальный размер пособия по безработице для россиян предпенсионного возраста.
Кроме того, президент заявил о необходимости ввести для работодателей административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста и за отказ в приеме на работу из-за возраста.
Премьер-министр Дмитрий Медведев после обращения Путина поручил правительству «в максимально короткие сроки» изменить пенсионный законопроект.
14 июня, после того как Медведев назвал параметры пенсионной реформы, Кудрин заявил, что она «назрела давно». По его словам, это «выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии». Также он предложил возобновить после завершения реформы индексацию пенсий работающим пенсионерам, которая была приостановлена в 2016 г.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
Григорий Сысоев / ТАСС
ЗА
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
1/10
Максим Стулов / Ведомости
ПРОТИВ
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
2/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
3/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Я считаю, что решение внесено своевременно и правильно. У нас нет времени, эти решения нужно принимать», – заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ПРОТИВ
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ЗА
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в TwitterАлексей Кудрин
6/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
7/10
Андрей Махонин / Ведомости
ПРОТИВ
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
8/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин
9/10
Михаил Метцель / ТАСС
По словам президента России, ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы ему не нравится, но нужно думать о перспективе. «Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — заявил Владимир Путин во время поездки в Калининград
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Бывший министр транспорта Максим Соколов занял пост генерального директора группы ЛСР. Об этом сообщает пресс-служба компании. Компания занимается производством стройматериалов, девелопментом и строительством недвижимости.
Соколов избран гендиректором на три года, одновременно он станет председателем правления компании. Срок полномочий правления начинается 31 августа.
Соколов возглавлял Министерство транспорта с 2012 г. С 7 мая 2018 г. – в статусе исполняющего обязанности министра. 18 мая он сложил полномочия, а должность министра транспорта занял его первый заместитель Евгений Дитрих. В конце мая кандидатуру Соколова выдвинули в совет директоров группы ЛСР.
«Группа ЛСР» – одна из крупнейших компаний на строительном рынке; основана в 1993 г. Основной владелец компании – петербуржец Юрий Молчанов, с 2008 по 2013 г. работал в Совете Федерации. Компания специализируется на девелопменте и строительстве, а также производстве строительных материалов (песка, гранитного щебня, бетона, железобетона, газобетона и кирпича). Основной бизнес компании сконцентрирован в крупнейших регионах России: в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Москве и Московской области, в Екатеринбурге. Домостроительные комбинаты «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге могут производить около 1 млн кв. м жилья в год, указано на сайте компании.
В прошлом году компания ввела 909 000 кв. м недвижимости; четверть сданных объектов пришлась на Москву. В столице ЛСР по итогам прошлого года вошла в пятерку крупнейших застройщиков, самый масштабный ее проект – застройка территории автозавода ЗИЛ.
Кто покинул правительство Медведева
Sergei Karpukhin / Reuters
Игорь Шувалов, занимавший должность первого вице-премьера
1/14
Андрей Гордеев / Ведомости
Аркадий Дворкович, занимавший должность вице-премьера, курировавшего ТЭК
2/14
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Хлопонин, занимавший должность вице-премьера, курировавшего вопросы охраны природы, лесопромышленного комплекса, алкогольного рынка и экологии
3/14
Сергей Портер / Ведомости
Сергей Приходько, занимавший должности вице-премьера и руководителя аппарата правительства
4/14
Дарья Самсонова / пресс-служба главы Республики Крым / ТАСС
Дмитрий Рогозин, занимавший должность вице-премьера, курировавшего ОПК
5/14
Михаил Метцель / ТАСС
Александр Ткачев, занимавший должность министра сельского хозяйства
6/14
Андрей Гордеев / Ведомости
Максим Соколов, занимавший должность министра транспорта
7/14
Евгений Разумный / Ведомости
Сергей Донской, занимавший должность министра по природным ресурсам
8/14
Андрей Гордеев / Ведомости
Николай Никифоров, занимавший должность министра связи
9/14
Денис Абрамов / Ведомости
Владимир Пучков, занимавший должность руководителя МЧС
10/14
Максим Стулов / Ведомости
Михаил Мень, занимавший должность министра по делам ЖКХ
11/14
Елена Афонина / ТАСС
Лев Кузнецов, занимавший должность министра по делам Северного Кавказа
12/14
Сергей Портер / Ведомости
Александр Галушка, занимавший должность министра по развитию Дальнего Востока
13/14
Евгений Разумный / Ведомости
Михаил Абызов, занимавший должность министра по вопросам открытого правительства
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Председатель правительства Дмитрий Медведев на селекторном совещании в Горках поручил кабинету министров «в максимально короткие сроки» проработать предложения президента Владимира Путина по пенсионной реформе.
«Я прошу вас всех, кого это касается, Татьяна Алексеевна [вице-премьер Татьяна Голикова], прежде всего вас, взяться за реализацию этих изменений и в максимально короткие сроки представить те инициативы по изменению пенсионной системы, которые только что были сформулированы», - сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Изменения пенсионной реформы Медведев назвал «серьезной работой, которая требует от правительства особой ответственности».
Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил «Ведомостям», что все изменения будут в ближайшее время инкорпорированы в уточненную версию прогноза социально-экономического развития.
Ранее 29 августа Путин в телеобращении к россиянам объявил об изменении условий пенсионной реформы, которую предложило правительство, а Госдума приняла в первом чтении.
В частности, он предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, как это было предусмотрено внесенным в нижнюю палату парламента законопроектом, а до 60 лет. Также президент заявил, что многодетные матери должны выходить на пенсию раньше: те, у кого трое детей, - на три года, у кого четверо - на четыре года, а для тех, у кого пятеро и более детей, «все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет».
Кроме того, Путин подчеркнул необходимость «установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста». Максимальный размер пособия по безработице для россиян предпенсионного возраста президент предложил увеличить с 4900 до 11 200 руб. с 2019 г.
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Дочерняя структура Saudi Aramco, занимающаяся новыми разработками в области добычи нефти - Saudi Aramco Upstream Technology Company (SAUTC), - подписала соглашение с МГУ им. Ломоносова для продвижения совместных исследований в области нефтегазовой индустрии с фокусом на перерабатывающие проекты. Об этом говорится в совместном заявлении МГУ и Saudi Aramco.
Саудовская компания будет разрабатывать совместно с МГУ новые материалы для нефтегазовой отрасли, а также методы сбора, анализа и моделирования вычислительных ресурсов на нефтепромысловых месторождениях. Стороны также договорились о создании совместных лабораторий, проведении симпозиумов и мастер-классов.
Сколько конкретно Saudi Aramco намерена потратить на развитие центра в МГУ, компания не сообщает.
Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. В 2016 г. наследный принц королевства Мухаммад ибн Салман предложил провести IPO Saudi Aramco. Полученные средства наследный принц рассчитывал направить на реформы, которые должны сделать экономику страны более современной, рыночной и снизить ее зависимость от нефти. Размещение изначально планировалось на конец 2017 г., но неоднократно откладывалось. 27 августа 2018 г. Reuters со ссылкой на источники сообщило, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд решил отказаться от IPO нефтяной госкомпании.
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Путин рассказал об отвергнутых альтернативах повышению пенсионного возраста
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Президент Владимир Путин рассказал о вариантах, которые правительство рассматривало в качестве альтернативы повышению пенсионного возраста. Об этом глава государства заявил в своем телеобращении к россиянам. Его текст опубликован на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что правительство по его поручению рассматривало и просчитывало все возможные сценарии для сохранения устойчивости пенсионной системы «вплоть до последнего времени». «Оказалось, что, по сути, ничего кардинально они не решают. В лучшем случае просто латают дыры. Или того хуже, несут разрушительные последствия для экономики страны в целом», – посетовал Путин.
В частности, правительство изучало возможность введения прогрессивной шкалы подоходного налога. По оценкам Минфина, эта мера – к примеру, со ставкой в 20% к высоким доходам, – могла бы дать около 75-120 млрд руб. в год. Этого хватило бы на то, чтобы выплачивать пенсии в течение шести дней. «Ежедневная, я хочу это подчеркнуть, ежедневная потребность на выплату пенсий в России составляет 20 млрд руб.», – рассказал Путин.
Еще один рассматривавшийся сценарий предусматривал продажу госсобственности. Путин признался, что его, как и россиян, раздражает количество «апартаментов» Пенсионного фонда. Однако если продать все его здания, включая региональные отделения, то удастся получить лишь около 120 млрд руб. – также лишь на шесть дней выплат.
Другой вариант, который изучало правительство, включал дополнительные налоги для нефтегазовых компаний и топливно-энергетического комплекса. «Могу вам сказать, всего того, что мы таким образом сможем собрать, хватит, чтобы выплачивать пенсии максимум пару месяцев», – уточнил Путин. Он добавил, что этот сценарий также поставит пенсионную систему «в крайне уязвимое положение», при таком сценарии она будет зависеть от перепада цен на нефть. По этой же причине была отвергнута идея активнее использовать средства резервных фондов, пополняемых за счет доходов нефти и газа.
Ранее правительство подготовило законопроект, предусматривающий поэтапный рост пенсионного возраста с 2019 г. на год каждые два года: для мужчин – до 65 лет к 2028 г., для женщин – до 63 лет к 2034 г. Госдума одобрила инициативу в первом чтении. Президент в своем обращении предложил смягчить пенсионную реформу. В частности, он призвал повысить пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет.
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
1/10
Максим Стулов / Ведомости
ПРОТИВ
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
2/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
3/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Я считаю, что решение внесено своевременно и правильно. У нас нет времени, эти решения нужно принимать», – заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ПРОТИВ
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ЗА
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в TwitterАлексей Кудрин
6/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
7/10
Андрей Махонин / Ведомости
ПРОТИВ
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
8/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин
9/10
Михаил Метцель / ТАСС
По словам президента России, ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы ему не нравится, но нужно думать о перспективе. «Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — заявил Владимир Путин во время поездки в Калининград
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Более трети всех сделок по продажам квартир в новостройках Москвы приходится на Троицкий и Новомосковский округа (ТиНАО), говорится на сайте ведомства со ссылкой на руководителя Департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.
По его словам, в первой половине 2018 г. в Новой Москве было продано более 11 000 квартир в новостройках. «Это, как минимум, на 50% больше, чем за тот же период прошлого года», – сказал Жидкин.
При этом темпы продаж квартир в новостройках ТиНАО в этом году более чем в два раза выше, чем в старой Москве.
Сейчас в новой Москве на продажу выставлено 7000 - 8000 квартир общей площадью 500 000 кв. м. По словам Жидкина, в самых успешных комплексах новой Москвы ежемесячно продается более 150 квартир, в то время как в старой Москве этот показатель составляет 70 - 80 квартир в месяц.
За последний год объем предложения на первичном рынке новой Москвы вырос на 75% и достиг рекордной отметки в 12 800 квартир, подсчитали эксперты «Метриум групп». Продажи стартовали в девяти жилых комплексах. В том числе на этот рынок вывели свои проекты застройщики, ранее тут не работавшие
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«Абсолют»
Эксперты «Метриум групп» подсчитали, какие компании больше всего строят жилья в новой Москве. Расчеты не учитывали уже сданные и распроданные корпуса, а также те дома, строительство которых только планируется. На первом месте - ГК «Абсолют». Этот застройщик возводит два крупнейших проекта Московского региона – «Переделкино Ближнее» и «Первый Московский». Общая площадь жилья в них составляет 2,6 млн кв. м, но сегодня в продаже только 457 100 кв. м (на фото - ЖК «Переделкино Ближнее»)
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«Группа Компаний ПИК»
Немного отстает от лидера ГК ПИК. Компания строит в новой Москве три жилых проекта - «Бунинские луга», «Саларьево парк» (на фото), «Новомосковский». Последний – это перешедшая от компании «Мортон» новостройка, ранее известная как микрорайон Щербинка. Площадь квартир в продаже - 444 800 кв. м. По данным портала ЦИАН, ЖК «Саларьево парк» является самым продаваемым ЖК не только в ТиНАО, но во всей столице. На его долю приходится около 8% (1900 ДДУ) от всего объема сделок в Москве
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«А101»
ГК «А101» хоть и занимает третье место с показателем 293 900 кв. м, но планы у компании самые амбициозные. Сейчас группа возводит четыре новостройки: «Испанские кварталы», «Скандинавия», «Белые ночи» и «Москва А101». Причем в половине из них продажи стартовали за последний год. Но всего застройщик планирует построить в новой Москве 20 млн кв. м недвижимости, потратив на это 450 млрд руб. (данные департамента развития новых территорий Москвы). Для сравнения: за пять лет Москва и частные инвесторы вложили в присоединенные территории совокупно 600 млрд руб. (на фото строительство «Испанских кварталов»)
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Sezar Group
Четвертое место досталось компании Sezar Group с проектом комфорт-класса «Рассказово» (на фото) – площадь квартир в строящихся корпусах составляет 199 400 кв. м. Новостройки в сегменте комфорт-класса в новой Москве преобладают - 458 500 кв. м из общего объема предложения в 578 800 кв. м (данные «Бест-Новостроя»)
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Инвесттраст
На пятой позиции – компания «Инвесттраст», реализующая один из самых масштабных и самых возрастных проектов «Новые Ватутинки» (на фото). Его строительство началось за несколько месяцев до присоединения к столице подмосковных территорий. Общая жилая площадь проекта - почти 900 000 «квадратов», продажи ведутся в корпусах площадью 166 800 кв. м
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Максим Стулов / Ведомости
Компания «Самолет девелопмент» строит в новой москве два жилых комплекса - «Внуково-2017» и «Внуково-2016». Площадь продаваемых в них квартир - 113 787 кв. м
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Кортрос
Площадь продаваемых квартир в ЖК «Прима-парк» (на фото) - единственном в новой Москве проекте компании «Кортос» - составляет 96 905 кв. м
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Максим Стулов / Ведомости
Концерн «Крост» - единственный крупный застройщик новой Москвы, который строит в ТиНАО не только жилые, но апартаментные комплексы - «Новая звезда» и «Легенда 18». Общая площадь находящихся в продаже квартир и апартаментов застройщика равна 88 630 кв. м
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Строительный альянс
«Строительный альянс» - пожалуй, самый загадочный застройщик новой Москвы из десятки крупнейших. Эта компания была создана специально для возведения ЖК бизнес-класса «Дубровка» (на фото). Других проектов у застройщика нет. Но генеральным подрядчиком «Дубровки» выступает ООО «Крост». Площадь продаваемого жилья в проекте - 73 704 кв. м
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Сергей Портер / Ведомости
Застройщик дорого жилья компания Barkli пришла в новую Москву с демократичным форматом - ЖК «Медовая долина», который строится в Крекшино. Площадь продаваемых квартир в проекте - 70 541 кв. м. По подсчетам «Бест-Новостроя», за год предложение в новой Москве выросло на 40% до почти 580 000 кв. м. В итоге новостройки ТиНАО заняли 14% от общего объема предложения нового жилья в столице (3,99 млн кв. м по итогам первого полугодия 2017 г.)
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Министерство финансов поддержало предложение Минэкономразвития об индексации тарифов на услуги ЖКХ в два этапа: на 1,7% с 1 января 2019 г. и на 2,4% – с 1 июля, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с позицией ведомства.
Ранее Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ в 2019 г. два раза – на 1,7% и на 2,4% (вместо традиционных 4%).
Двухэтапная индексация была выбрана из-за повышения НДС с 1 января 2019 г. с 18 до 20%, и она позволит синхронизировать налоговое и тарифное законодательства. Кроме того, совокупное повышение тарифов ЖКХ не превысит целевого уровня инфляции.
По словам источника, Минфин в своем письме в Минэкономразвития согласовал соответствующие предложения без замечаний.
Ранее министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев заявлял, что повышение тарифов в два этапа будет однократным.