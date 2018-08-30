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Осужденный по делу об экстремизме журналист Соколов освободился из колонии

Журналист Александр Соколов, которого суд в августе 2017 г. признал виновным в экстремизме, освободился из колонии. Об этом он сообщил в своем Facebook.

По его словам, его освободили 28 августа. Ему еще предстоит отбывать ограничение свободы, отметил он.

Как рассказал Соколов «Медиазоне», его освободили благодаря новому закону, по которому день в СИЗО засчитывается за полтора в колонии общего режима. Он провел в изоляторе больше двух лет, а суд назначил ему 3,5 г. колонии.

Журналиста РБК Александра Соколова арестовали в июле 2015 г. 10 августа 2017 г. Тверской суд Москвы признал его виновным. Он отбывал наказание в ИК-1 в Чувашии. Другие фигуранты дела также были признаны виновными: бывший редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин получил 4 года условно, а Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш — по 4 года колонии.

По версии следствия, все четверо были участниками организации «Армия воли народа», и когда в 2010 г. движение признали экстремистским, его переименовали в «Инициативную группу по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ). Следователи утверждали, что фигуранты дела ставили целью расшатать политическую ситуацию в стране и сменить власть незаконным путем с 2011 г.

Защита настаивала, что «Армия воли народа» и ИГПР ЗОВ — это разные организации.