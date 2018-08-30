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Китай запустил платформу для борьбы со слухами в интернете

Китай запустил платформу, с помощью которого можно пожаловаться на «онлайн-слухи». Об этом сообщает агентство Reuters. Платформа будет также распространять «подлинные» новости, взятые из государственных СМИ.

Платформа получила название Piyao, что в переводе означает «опровержение сплетен». С помощью технологий искусственного интеллекта она идентифицирует сообщения как ложные. По мнению китайских властей, такой контент является социально-дестабилизирующим, уточняет агентство. У нового сервиса есть мобильное приложение, аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, в том числе в популярных в Китае Weibo и WeChat.

«Слухи нарушают права личности, слухи создают панику в обществе, слухи вызывают колебания на фондовых рынках, слухи воздействуют на нормальную деятельность бизнеса», — указывается в ролике, посвященном запуску Piyao.

Сервис был запущен Центральной комиссией по вопросам киберпространства Китая совместно с госагентством «Синьхуа». Она объединила около 40 похожих платформ.

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