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Китай запустил платформу для борьбы со слухами в интернете

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Китай запустил платформу, с помощью которого можно пожаловаться на «онлайн-слухи». Об этом сообщает агентство Reuters. Платформа будет также распространять «подлинные» новости, взятые из государственных СМИ.

Платформа получила название Piyao, что в переводе означает «опровержение сплетен». С помощью технологий искусственного интеллекта она идентифицирует сообщения как ложные. По мнению китайских властей, такой контент является социально-дестабилизирующим, уточняет агентство. У нового сервиса есть мобильное приложение, аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, в том числе в популярных в Китае Weibo и WeChat.

«Слухи нарушают права личности, слухи создают панику в обществе, слухи вызывают колебания на фондовых рынках, слухи воздействуют на нормальную деятельность бизнеса», — указывается в ролике, посвященном запуску Piyao.

Сервис был запущен Центральной комиссией по вопросам киберпространства Китая совместно с госагентством «Синьхуа». Она объединила около 40 похожих платформ.

Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram

Политика
Новости

Песков назвал странным рейтинг Forbes с Путиным на первом месте

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Не надо быть провидцем, чтобы поставить президента Владимира Путина на первое место рейтинга самых влиятельных россиян, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя новый рейтинг российского Forbes

В целом о рейтинге «ничего нельзя сказать», отметил представитель Кремля. «Какие критерии, на чем основывались — весьма непонятный, странный список», - сказал Песков.

Ранее российский Forbes впервые опубликовал рейтинг самых влиятельных россиян. В список вошли 100 человек. Первое место «автоматически» занял президент России Владимир Путин. В пояснении к публикации уточняется, что это место российскому лидеру досталось потому, что ранее занял второе место в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes.

В первую пятерку, помимо Путина, вошли также предправления Сбербанка Герман Греф и «Газпрома» - Алексей Миллер. На четвертом месте оказался главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, на пятом - премьер-министр Дмитрий Медведев. В топ-10 оказались гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов (6-е место) и президент «Лукойла» Вагит Алекперов (10-е место).

Среди региональных чиновников самым влиятельным, по мнению российского Forbes, стал мэр Москвы Сергей Собянин (13-е место). В списке он обошел первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова (16-е место), председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина (19-е место), генпрокурора Юрия Чайку (22-е место) и министра обороны Сергея Шойгу (30-е место). Пресс-секретарь президента Песков - 70-е место.

В 2017 г. журнал публиковал рейтинг самых влиятельных россиян столетия. На первом месте оказался первый космонавт Юрий Гагарин. Его кандидатуру поддержали 52,2% читателей. На втором месте - Иосиф Сталин, за него проголосовали 44,6% читателей. Замыкал топ-3 Путин (43,6%).

10 самых влиятельных россиян по версии Forbes

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Политика
Новости

Кремль назвал дискуссионным вопрос о наказании за увольнение перед пенсией

Ведомости
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Вопрос о введении уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста – дискуссионный, дискуссия требуется, «чтобы развеять опасения бизнеса». Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, нет ли у Кремля планов обсудить с профсоюзами и бизнесом предложение Владимира Путина ввести уголовную ответственность за увольнение работников перед выходом на пенсию.

«Существуют механизмы взаимодействия и обсуждения дискуссионных вопросов с бизнес-сообществом, есть организации, объединяющие бизнесменов. По линии этих организаций постоянно осуществляется обратная связь, это первое: эти механизмы работают. Второе: если вы внимательно ознакомились со вчерашним заявлением Путина, то вы заметили, что он сказал, что безусловно нужно одновременно создавать заинтересованность у представителей бизнеса больше привлекать людей предпенсионного возраста», — напомнил Песков. «Кто-то из представителей бизнеса пока вряд ли сможет сформулировать, чем хуже сотрудник предпенсионного возраста и чем он в худшую сторону отличается со своим богатым опытом от человека, который только закончил вуз», — отметил он.

Накануне Путин выступил с телеобращением к россиянам по поводу пенсионной реформы и предложил меры, которые, по его мнению, могли бы смягчить ее параметры. В частности, он предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а не до 63, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, установить для работодателей административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию.

Вице-премьер Татьяна Голикова после этого сообщила, что наказанием за увольнение работников в предпенсионном возрасте могут стать штраф в размере до 200 000 руб. или зарплаты за 18 месяцев. Он добавляла, что введение такого наказания необходимо обсудить с работодателями и профсоюзами.

Эффект от предложений Путина она оценила в 7,8 трлн руб. с 2019 до 2028 г. Решение Путина о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет, а не до 63 обойдется бюджету в 3,2 трлн руб., уточняла она.

Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы

Бизнес
Новости

«Лукойл» начнет программу обратного выкупа акций 3 сентября

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«Лукойл» объявил дату начала обратного выкупа акций (buyback) компании, в том числе в форме депозитарных расписок, на открытом рынке на сумму до $3 млрд. Об этом говорится в сообщении компании. Срок действия программы с 3 сентября 2018 г. по 30 декабря 2022 г.

Покупку акций в рамках программы будет проводить 100%-ная «дочка» нефтяной компании Lukoil Securities Limited на регулируемых торговых площадках через международных брокеров, говорится в сообщении. Совет директоров компании поддержал планы провести buyback акций в декабре 2017 г. Цель программы - уменьшить капитал нефтяной компании.

«Мы рады сообщить о начале программы обратного выкупа на сумму $3 млрд, основанной на наших сильных фундаментальных показателях. Это важный шаг на пути реализации объявленных ранее стратегических инициатив, включая политику возврата капитала акционерам», - заявил президент «Лукойла» Вагит Алекперов, чьи слова приводятся в сообщении.

Уставный капитал «Лукойла» сейчас составляет 21 264 081 руб. 37,5 коп. и состоит из 850 563 255 штук обыкновенных именных акций номиналом 0,025 руб. каждая.

Ранее собрание акционеров компании решило сократить уставный капитал «Лукойла» путем покупки 100,6 млн акций по фиксированной цене. Компания уточняла, что эта сделка не входит в программу обратного выкупа. В сообщении отмечается, что $3 млрд эквивалентно 44 млн обыкновенных акций компании, или 5,2% ее уставного капитала по цене закрытия $68,16 за депозитарную расписку, представляющую одну обыкновенную акцию, по состоянию на 29 августа 2018 г. на Лондонской фондовой бирже.

После принятия акционерами решения об уменьшении уставного капитала Lukoil Securities Limited заявит к продаже имеющиеся на ее балансе 100,6 млн акций «Лукойла» (11,82% уставного капитала компании), а компания их купит с целью погашения. В результате погашения приобретенных акций уставный капитал компании уменьшится до 750 млн акций.

Бизнес
Новости

«Победа» снизила чистую прибыль за полугодие на 56%

Ведомости
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Бюджетный авиаперевозчик «Победа» снизил чистую прибыль по МСФО за первое полугодие 2018 г. на 56%, следует из презентации группы компаний «Аэрофлот», в которую входит лоукостер.

За полгода компания снизила чистую прибыль с 400 млн руб. до 175 млн руб. Показатель EBITDA снизился на 83,8% – с 408 млн руб. до 66 млн руб. Выручка компании при этом выросла на 66,1% – с 8,268 млрд руб. до 13,736 млрд руб.

Пассажиропоток лоукостера за первое полугодие составил 3,2 млн человек.

«Победа» – единственный российский лоукостер. Компания осуществляет рейсы в российские города и по ряду зарубежных направлений.

Технологии
Новости

Цена акций «Мегафона» упала на 16% после выхода гендиректора из капитала компании

Ведомости
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Акции «Мегафона» после начала торгов на Московской бирже - по состоянию на 10:42 - потеряли 15,88%. Они подешевели на 107 руб. до 567 руб.

Накануне, 29 августа, компания сообщила, что председатель правления и гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков и исполнительный директор Геворк Вермишян продали принадлежащие им акции. Солдатенков продал 255 500 GDR, или 0,0412% в уставном капитале «Мегафона», а Вермишян — 6000 обыкновенных акций, или 0,00097% в уставном капитале.

В этот же день международное рейтинговое агентство Standard & Poors снизило рейтинг «Мегафона» с BBB- до BB+ со стабильным прогнозом.

В середине августа Солдатенков сообщил, что в начале следующего года у него заканчивается контракт с «Мегафоном». «В сентябре-октябре будем обсуждать с акционерами вопрос о преемнике. Считаю это правильным и ответственным подходом с точки зрения развития бизнеса», - подчеркнул он.

О возможном уходе Солдатенкова с поста гендиректора сообщали источники «Ведомостей» еще в сентябре 2017 г. Знакомый акционеров говорил, что Солдатенкова пригласили, чтобы исправить ситуацию с финансовыми результатами после ухода Ивана Таврина, который был гендиректором с 2012 по 2016 г., но стало очевидно, что Солдатенков с задачей не справляется.

Собеседники «Ведомостей» также называли Вермишяна одним из наиболее вероятных преемников Солдатенкова. Другим наиболее вероятным преемником называли коммерческого директора оператора Влада Вольфсона. 

Политика
Новости

Президент Узбекистана наградил орденами Усманова и Алекперова

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил орденами бизнесмена Алишера Усманова и президента «Лукойла» Вагита Алекперова. Об этом со ссылкой на два соответствующих указа Мирзиеева сообщает государственное агентство Узбекистана Uza.

Усманов награжден орденом «Эл юрт хурмати» («всенародного признания и уважения»). Он получил его за «огромный вклад» в развитие связей между Узбекистаном и Россией, «крупные инвестиционные проекты», создание «уникальных духовно-просветительских комплексов» и «содействие в развитии спорта и туристического потенциала республики».

Алекперов получил орден «Дустлик» («дружба»). Он награжден, в частности, за «большой вклад в развитие нефтегазового комплекса и повышение эффективности использования углеводородных ресурсов Узбекистана».

Алишер Усманов родился в Узбекистане, однако позже переехал в Россию. В декабре 2017 г. он рассказал о своем сотрудничестве с властями Узбекистана, отметив, что его «роль — это совет, консалтинг и благотворительные проекты». Он рассказал, что работает с узбекским правительством над проектами по реставрации исторических памятников в Бухаре, Самарканде и Ташкенте. Кроме того, сообщил он, холдинг USM (Усманову принадлежит 48%) сотрудничает с металлургическими предприятиями в Узбекистане. Деталей он не назвал.

В сентябре прошлого года Мирзиеев использовал частный самолет Усманова. Бизнесмен подчеркивал, что готов был предоставить самолет бесплатно, но Узбекистан настоял на оплате. 23 августа этого года стало известно, что Усманов вложил $100 млн в ташкентский футбольный клуб «Пахтакор».

Усманов занимает 10-е место в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes. Его состояние издание оценило в $12,5 млрд. Алекперов занял в списке четвертое место, его состояние журнал оценил в $16,4 млрд.

Десять богатейших россиян по версии Forbes

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Новости

Минтранс выступил против предложенной ГИБДД реформы экзаменов на права

Ведомости
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Минтранс и Минобрнауки выступили против предложенной ГИБДД реформы экзаменов на водительские права, которая предусматривает, в частности, объединение «площадки» и «города», сообщает «Коммерсантъ».

Минтранс не поддерживает инициативу ГИБДД, сказал начальник управления Агентства автомобильного транспорта (Росавтотранс) Минтранса России Николай Виблый: письмо об этом направил в МВД первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов.

У Минтранса вызывает опасения, как во время экзамена можно будет проверить навыки будущего водителя грузовика, в частности умение трогаться на подъеме, парковку автомобиля параллельно тротуару, а также сцепление и расцепление прицепа с тягачом. Также ведомство обеспокоено новой опцией отмены итогов экзамена постфактум — с последующим аннулированием прав, — если будут обнаружены нарушения процедуры тестирования. Водители понесут «дополнительные издержки» из-за ошибок, совершенных экзаменаторами, указали в министерстве.

Идею разрешить принимать экзамены на автомагистралях Минтранс поддержал.

Минобрнауки, по данным «Коммерсанта», указало на то, что в ПДД вводится новый термин: «обучающий вождению» – это педагог, «соответствующий профстандартам и квалификационным требованиям». Если объединенный экзамен сдается на автомобиле автошколы, обучающий вождению находится в салоне машины. Это противоречит профстандарту педагога профессионального обучения (по приказу Минтруда 2015 г.). Официально министерство свою позицию не подтвердило.

В апреле этого года начальник ГИБДД Михаил Черников заявил, что практическая часть экзамена на получение водительских прав, состоящая из двух частей, может быть объединена в одну. В начале августа на сайте нормативных актов был опубликован соответствующий проект постановления.

Как указывает «Коммерсантъ», в профессиональном сообществе единого мнения о реформе нет. Гильдия автошкол, Московский региональный союз автошкол, Ассоциация автошкол Москвы поддержали ее. Против выступили Межрегиональная ассоциация автошкол, ДОСААФ, Федерация автошкол Татарстана и другие организации.

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Политика
Новости

Осужденный по делу об экстремизме журналист Соколов освободился из колонии

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Журналист Александр Соколов, которого суд в августе 2017 г. признал виновным в экстремизме, освободился из колонии. Об этом он сообщил в своем Facebook.

По его словам, его освободили 28 августа. Ему еще предстоит отбывать ограничение свободы, отметил он.

Как рассказал Соколов «Медиазоне», его освободили благодаря новому закону, по которому день в СИЗО засчитывается за полтора в колонии общего режима. Он провел в изоляторе больше двух лет, а суд назначил ему 3,5 г. колонии.

Журналиста РБК Александра Соколова арестовали в июле 2015 г. 10 августа 2017 г. Тверской суд Москвы признал его виновным. Он отбывал наказание в ИК-1 в Чувашии. Другие фигуранты дела также были признаны виновными: бывший редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин получил 4 года условно, а Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш — по 4 года колонии.

По версии следствия, все четверо были участниками организации «Армия воли народа», и когда в 2010 г. движение признали экстремистским, его переименовали в «Инициативную группу по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ). Следователи утверждали, что фигуранты дела ставили целью расшатать политическую ситуацию в стране и сменить власть незаконным путем с 2011 г.

Защита настаивала, что «Армия воли народа» и ИГПР ЗОВ — это разные организации.

Технологии
Новости

Apple купил разработчика «голографических» линз

Ведомости
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Компания Apple купила американский стартап Akonia Holographics, занимающийся разработкой «умного голографического стекла», сообщает Financial Times.

Эта сделка, как и несколько других, указывает на то, что гарнитура дополненной реальности «до сих пор находится в разработке как потенциальный преемник iPhone», отмечает газета. У Apple уже два года есть «секретная команда», которая работает над «умным стеклом», сказали FT знакомые с ситуацией источники.

Apple подтвердила покупку Akonia, однако отказалась от дальнейших комментариев. «Apple иногда покупает маленькие компании, и мы обычно не обсуждаем наши цели и планы», - отметила компания.

Akonia базируется в американском штате Колорадо. Ее основатели в 1990-х работали в Bell Labs, крупном исследовательском центре в области телекоммуникаций, электронных и компьютерных систем. Они вложили «десятки миллионов долларов» в исследования и разработку и в 2012 г. основали стартап.

На сайте Akonia характеризует себя как «мировой лидер в области систем и материалов для голографии». У него есть более 200 патентов, в том числе патент на легкие и дешевые линзы, которые могут быть частью очков дополненной реальности. В 2016 г. гендиректор стартапа Кен Андерсон заявил, что компания верит, что «может решить проблему окуляра, который располагается прямо напротив глазного яблока».

Что умеют новые поколения смарт-часов

Бизнес
Новости

Forbes назвал самых влиятельных россиян

Ведомости
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Российский Forbes представил первый рейтинг самых влиятельных россиян. Всего в список попали 100 человек. На первом месте «автоматически» оказался президент России Владимир Путин - «как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира» по версии американского Forbes, указывается в пояснении к рейтингу.

В первую пятерку, помимо Путина, вошли также предправления Сбербанка Герман Греф и «Газпрома» - Алексей Миллер, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Бизнес в топ-10 также представляют гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов (6-е место) и президент «Лукойла» Вагит Алекперов (10-е). Из региональных чиновников самым влиятельным назван мэр Москвы Сергей Собянин (13-е место). В рейтинге он стоит выше первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова (16-е), председателя СКР Александра Бастрыкина (19-е), генпрокурора Юрия Чайки (22-е) и министра обороны Сергея Шойгу (30-е). Самым влиятельным из кремлевских чиновников оказался спецпредставитель президента Сергей Иванов (37-е). Руководитель администрации Антон Вайно занял 47-е место. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - 70-е место.

Издание отмечает, что в лонг-лист – примерно 1500 человек – были включены все участники списка 200 самых богатых бизнесменов, директора примерно 300 крупнейших компаний реального сектора и системообразующих банков, руководители силовых структур, высшие чиновники, спикеры обеих палат парламента, их заместители, руководители фракций и комитетов, а также представители региональных властей. Этот список был разбит на группы, которые оценивались по количеству сотрудников, размеру выручки, по возможности влиять на жизнь людей, по близости к президенту или партии власти. Дополнительные баллы предпринимателям присуждались за приглашение на ежегодные встречи с президентом, чиновникам – за членство в «Единой России». Также дополнительные очки присваивались собственникам бизнеса за участие в оперативном управлении, а топ-менеджерам – за то, что они входят в списки Forbes.

Год назад издание публиковало список самых влиятельных россиян столетия. Его возглавил первый космонавт планеты Юрий Гагарин, за которого проголосовали 52,2% читателей. На втором месте оказался Иосиф Сталин, набравший 44,6% голосов. Третью строчку занял президент Владимир Путин (43,6%).

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Бывший функционер FIFA приговорен к 9 годам тюрьмы

Ведомости
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Экс-президент Южноамериканской федерации футбола (Conmebol), бывший вице-президент и член исполкома FIFA парагваец Хуан Анхель Напут приговорен судом в Бруклине к девяти годам лишения свободы. Как пишет Bloomberg, жюри присяжных признало его виновным в получении взятки в $3,4 млн и вымогательстве почти $25 млн. Прокуратура требовала осудить его на 20 лет.

Напут представлял себя сторонником антикоррупционных реформ в федерации, но сам «пришел в спорт, чтобы зарабатывать», заявила прокурор Кристин Мейс. Таких же подчиненных он привел в FIFA и Conmebol – «чтобы взятка была обычной практикой». Обвинение настаивает, что он начал брать взятки и подарки с того момента, как пришел в федерацию в 2010 г. В пример приводятся его отпуск на море за $40 000 и билет на концерт Пола Маккартни за $10 000.

В процессе участвовали около 30 свидетелей. В частности, руководитель спортивно-маркетинговой компании Torneos y Competencias Алехандро Бурзако заявил, что он заплатил более $160 млн как минимум 30 футбольным боссам за права на трансляцию турниров в Южной Америке и в матчах чемпионата мира в 2026 и 2030 гг. По его словам, Напут был одним из шести должностных лиц, принявших компенсации.

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