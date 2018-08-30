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Mail.ru Group посчитала предвыборный ролик «Единой России» нарушающим закон

Социальные сети «В контакте» и «Одноклассники», принадлежащие Mail.ru Group, отказались размещать на правах рекламы агитацию «Единой России» со слоганом «Партия президента», сообщает Znak.com со ссылкой на источник в одном из региональных избирательных штабов. По данным издания, у «Единой России» потребовали документы, официально подтверждающие факт поддержки партии Владимиром Путиным.

Представитель Mail.ru Group отказался от комментариев «Ведомостям». Источник «Ведомостей» в группе объяснил, что предложенный рекламный ролик не соответствует законодательству России и фактам. «Единая Россия» не может рекламировать себе как «Партия президента», если президент России Владимир Путин — беспартийный, пояснил собеседник.

Вопрос о том, какую рекламу и по каким причинам блокирует Mail.ru, надо задавать представителям компании, заявила пресс-служба «Единой России». «Мы со своей стороны можем сказать, что используем в избирательных кампаниях все доступные и не запрещенные законом инструменты, в том числе рекламу в соцсетях. Но исключительно в рамках тех правил и ограничений, которые действуют для всех остальных пользователей. Никаких переговоров, нацеленных на их обход, мы не ведем и вести не будем. Правила должны быть едины для всех», - подчеркнула пресс-служба партии.

9 сентября в России пройдет единый день голосования: в 22 регионах пройдут прямые выборы губернаторов, а в Москве - выборы мэра. 22 августа РБК со ссылкой на источники писал, что Кремль разрешил партии использовать слоган «Единая Россия» - партия президента» в тех регионах, где партия оказалась в наиболее сложной ситуации перед 9 сентября. Разрешение касается Иркутской и Владимирской областей, где пройдут выборы в заксобрания, а также Екатеринбурга, где пройдут выборы в городскую думу. Возможно, слоган разрешат использовать в Архангельской и Ульяновской области, где будут выборы в заксобрания, говорил источник РБК.

В конце июля, по данным ВЦИОМа, электоральный рейтинг «Единой России» снизился до 37%, в то время как в начале года рейтинг составлял 53%. Ниже показатель партии в последний раз опускался в конце 2011 г. — тогда в стране проходили массовые протесты против фальсификаций на выборах.

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