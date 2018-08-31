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Рейтинг неодобрения Трампа достиг рекордной отметки

Рейтинг неодобрения Дональда Трампа на посту президента США вырос до рекордной отметки в 60%, в то время как уровень одобрения упал до 36%, следует из результатов опроса Washington Post и ABC News. В апреле аналогичный опрос показал результат в 56 и 40% соответственно.

Почти половина респондентов (49%) считают, что конгресс должен начать процедуру импичмента Трампа. Против этого выступают 46%.

Большинство (53%) согласно с тем, что Трамп пытался повлиять на расследование Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента 2016 г. 35% с этим не согласны.

При этом 63% американцев поддерживают расследование Мюллера, из них 52% выражают сильную поддержку. Против расследования выступают 29%.

Опрос был проведен с 26 по 29 августа. Опрошены были 1003 человека. Погрешность может составлять 3,5 процентного пункта.

31 августа в интервью Bloomberg Трамп заявил, что не видит угрозы импичмента со стороны демократической партии. Он назвал свою работу на посту президента «отличной» и отметил, что «отлично справляется».

К импичменту Трампа 17 мая призвал член палаты представителей США демократ Эл Грин. Согласно результатам опроса Survey Monkey по заказу сайта Axios, за начало процедуры выступают 44% респондентов.