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«Интерфакс» сообщил о задержании подозреваемых в убийстве главы ДНР

Сотрудники правоохранительных органов самопровозглашенной ДНР задержали подозреваемых в покушении на главу республики Александра Захарченко. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Донецка.

По словам собеседника агентства, задержано несколько «украинских диверсантов» и связанных с ними лиц. Задержание проводилось на проспекте Богдана Хмельницкого. «Подозреваемых задержали в автомобиле», – добавил источник, уточнив, что для этого перекрывалось движение по улице.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в пятницу вечером после взрыва в центре Донецка, еще четыре человека получили ранения. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к руководству ДНР.

Администрация ДНР подтвердила информацию о гибели Захарченко, передает Донецкое агентство новостей. «К сожалению, глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате террористического акта», – сказала представитель администрации.

Взрыв произошел в кафе «Сепар», которое находится в центре Донецка, примерно в 200 метрах от резиденции Захарченко, и принадлежит начальнику его охраны. По словам источника, глава республики редко там появлялся.

Александр Захарченко родился в Донецке в 1976 г., он возглавил ДНР в ноябре 2014 г. после выборов.