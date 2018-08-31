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СКР уточнил число погибших и пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске

При взрыве, который произошел в пятницу на заводе им. Свердлова в Дзержинске, погибли трое рабочих, еще четыре человека госпитализированы, сообщило нижегородское управление Следственного комитета России (СКР). Кроме того, двое сотрудников предприятия числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о троих погибших и троих пострадавших. Информация о правопаших без вести не поступала.

По факту произошедшего возбуждено дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (ч. 3 ст. 217 УК РФ). По данным следователей, угрозы повторного возгорания нет.

Завод им. Свердлова под Нижним Новгородом – крупное оборонное предприятие, которое, в частности, занимается производством взрывчатых веществ и снаряжением боеприпасов. По данным самого завода, предприятие является крупнейшим производителем «всех видов промышленных взрывчатых веществ, детонаторов, передаточных зарядов для горнорудной промышленности» и других изделий для взрывных, сейсмических и геофизических работ.

Днем в пятницу на заводе произошел взрыв, который привел к возгоранию. Сам завод сообщил, что произошел «хлопок» в здании утилизации мин.