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Путин пообещал, что Россия будет вместе с Донбассом после убийства Захарченко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, который сегодня погиб при взрыве в Донецке. В заявлении, опубликованном на сайте Кремля, Путин назвал убийство Захарченко «ставкой на дестабилизацию ситуации» в Донбассе и пообещал жителям региона, что «Россия всегда будет вместе с вами».

Президент России считает убитого главу ДНР «настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса». «Подлое убийство Александра Захарченко – это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится», - констатировал президент. Он рассчитывает, что организаторы и исполнители преступления понесут заслуженное наказание.

«Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса. Россия всегда будет вместе с вами», - завершил Путин.

После убийства Захарченко МИД России в лице своего представителя Марии Захаровой не исключил причастности к нему киевских властей. По ее словам, Киев «не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных». Захарова предположила, что власти Украины начали реализацию террористического сценария, и призвала международное сообщество дать адекватную оценку случившемуся. «Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне», - отметила представитель МИДа.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб вечером в пятницу 31 августа после взрыва у кафе «Сепар» в центре Донецка. С тяжелым ранением госпитализирован министр финансов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев.

Силовые структуры ДНР обвинили Украину в организации теракта и уже объявили о задержании «украинских диверсантов». Руководитель аппарата СБУ Украины Игорь Гуськов связал гибель Захарченко с «перераспределением бизнеса» или попытками российских спецслужб «устранить одиозную фигуру». Экс-директор ФСБ России Николай Ковалев заявил «Интерфаксу», что не сомневается, что «конечный заказчик - государство Украина».

Убийство Захарченко. Фотографии из Донецка