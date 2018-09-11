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Защита Серебренникова заявила о перепутанной следствием сумме ущерба в деле

Следствие при рассмотрении дела «Седьмой студии» перепутало подтвержденные и неподтвержденные доходы, из-за чего обвиняемым вменили не ту сумму. Об этом заявил адвокат режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов на заседании в Мосгорсуде, передает РБК.

Режиссера и руководство театральной труппы «Седьмая студия» обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 гг. на проект «Платформа». Всего субсидия составила 216,5 млн руб. за три года.

Харитонов говорит, что 133 млн руб. – это сумма, которая была законно списана со счета организации. По его словам, объем неучтенных расходов «Седьмой студии» не превышает 43 млн руб., но эти средства были израсходованы целевым образом. Адвокат Серебренникова сослался на заключение, которое для следствия составила эксперт Татьяна Рафикова. Из ее экспертизы следует, что около 77 млн руб. потратили на проект «Платформа» с расчетного счета, еще 56 млн руб. сняла главный бухгалтер организации Нина Масляева с банковской карты, сказал Харитонов: «Если сложить 77 млн и 56 млн, то мы получим как раз 133 млн руб.».

По словам Харитонова, в экспертизе также указано, что Масляева обналичила незаконно через подставные юрлица 83 млн руб. Из этой суммы около 40 млн руб. направили на зарплаты сотрудникам «Седьмой студии», а 43 млн руб. – на гонорары артистам и музыкантам, которые участвовали в проектах организации, добавил Харитонов. «Мы подали более 40 ходатайств следователям о проверке наличных расходов на мероприятия и на выплаты гонораров. Следователям это не интересно, потому что тогда не будет никакого уголовного дела», – отметил адвокат Серебренникова.

Серебренников больше года находится под домашним арестом – с августа 2017 г. Сегодня Мосгорсуд рассматривает ходатайство о его продлении.

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