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Защита Серебренникова заявила о перепутанной следствием сумме ущерба в деле

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Следствие при рассмотрении дела «Седьмой студии» перепутало подтвержденные и неподтвержденные доходы, из-за чего обвиняемым вменили не ту сумму. Об этом заявил адвокат режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов на заседании в Мосгорсуде, передает РБК.

Режиссера и руководство театральной труппы «Седьмая студия» обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 гг. на проект «Платформа». Всего субсидия составила 216,5 млн руб. за три года.

Харитонов говорит, что 133 млн руб. – это сумма, которая была законно списана со счета организации. По его словам, объем неучтенных расходов «Седьмой студии» не превышает 43 млн руб., но эти средства были израсходованы целевым образом. Адвокат Серебренникова сослался на заключение, которое для следствия составила эксперт Татьяна Рафикова. Из ее экспертизы следует, что около 77 млн руб. потратили на проект «Платформа» с расчетного счета, еще 56 млн руб. сняла главный бухгалтер организации Нина Масляева с банковской карты, сказал Харитонов: «Если сложить 77 млн и 56 млн, то мы получим как раз 133 млн руб.».

По словам Харитонова, в экспертизе также указано, что Масляева обналичила незаконно через подставные юрлица 83 млн руб. Из этой суммы около 40 млн руб. направили на зарплаты сотрудникам «Седьмой студии», а 43 млн руб. – на гонорары артистам и музыкантам, которые участвовали в проектах организации, добавил Харитонов. «Мы подали более 40 ходатайств следователям о проверке наличных расходов на мероприятия и на выплаты гонораров. Следователям это не интересно, потому что тогда не будет никакого уголовного дела», – отметил адвокат Серебренникова.

Серебренников больше года находится под домашним арестом – с августа 2017 г. Сегодня Мосгорсуд рассматривает ходатайство о его продлении.

Обыски в «Гоголь-центре»

Экономика
Новости

Силуанов исключил экстраординарные меры на фоне обвала рубля

Ведомости
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Ситуация с ослаблением курса рубля не требует экстраординарных мер, в том числе введения обязательной продажи экспортерами валютной выручки, заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

«Нет, в обязательном порядке не собираемся вводить продажу валютной выручки. Ситуация [с курсом рубля] абсолютно не требует экстраординарных вмешательств», – сказал он журналистам.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что у экспортеров скопилось много валютной ликвидности, однако компании не торопятся конвертировать валюту в рубли. «Такой вот создается определенный валютный навес над валютным рынком, который затем, конечно же, вернет курс национальной валюты к равновесному значению, а сейчас рубль у нас находится ниже равновесного значения, по нашим оценкам – существенно ниже», – отмечал Орешкин. Он прогнозирует в среднесрочной перспективе укрепление курса до 63–64 руб. за доллар. 

Рубль начал резко ослабевать в августе после анонса новых санкций США. В понедельник, 11 сентября, рубль обвалился до минимальных за 2,5 года значений: на Московской бирже доллар дорожал до 70,34 руб., евро – до 81,67 руб. Силуанов называл текущий курс рубля недооцененным и связывал его падение с ожиданием очередной волны санкций, а также нестабильностью на рынках развивающихся стран.

На прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит факторы в пользу повышения ключевой ставки на заседании 14 сентября.

Восемь необычных экономических индикаторов

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Политика
Новости

Суд продлил Серебренникову домашний арест

Ведомости
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Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия и оставил режиссера Кирилла Серебренникова под домашним арестом до 19 октября. Об этом сообщает «Интерфакс».

До окончания этого времени уголовное дело направят в прокуратуру, у которой будет до десяти дней для решения вопроса о его передаче в суд, пояснила следователь в суде. После этого у суда будет две недели для определения о принятии материалов к рассмотрению по существу. Следствие по-прежнему считает, что обвиняемые могут скрыться, оказать давление на свидетелей и помешать производству по делу.

В свою очередь фигуранты дела «Седьмой студии» и их защита просили суд отказать в удовлетворении ходатайств следствия. «Очевидно, что я никуда не скроюсь и не собирался. Следователь Лавров отпускал меня в Ростов — когда умерла мама, и еще несколько раз, и уж он точно знает, что я выполняю все договоренности и возвращаюсь», – заявил Серебренников, обращаясь к суду.

Защита режиссера также обратила внимание, что следствие при рассмотрении дела «Седьмой студии» перепутало подтвержденные и неподтвержденные доходы, из-за чего обвиняемым вменили не ту сумму. «Мы подали более 40 ходатайств следователям о проверке наличных расходов на мероприятия и на выплаты гонораров. Следователям это не интересно, потому что тогда не будет никакого уголовного дела», – отметил адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов.

Режиссера и руководство театральной труппы «Седьмая студия» обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 гг. на проект «Платформа». Всего было выделено 216,5 млн руб. за три года. Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017 г.

Обыски в «Гоголь-центре»

Политика
Новости

Песков поддержал решение директора Росгвардии вызвать Навального на поединок

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал намерение руководителя Росгвардии Виктора Золотова вызвать на дуэль оппозиционера Алексея Навального.

«Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами», — заявил Песков, отвечая на вопрос о своем отношении к выступлению Золотова.

«Когда была действительно бессовестная клевета, которая является ничем иным, как нарушением действующего законодательства, конечно, лучше такую клевету пресекать на корню. В этом плане я соглашусь. В остальном оставляю без комментариев», — добавил представитель Кремля.

Ответить на вопрос, согласовал ли Золотов свое выступление с президентом Владимиром Путиным, которому непосредственно подчинен, Песков вначале отказался: «Оставляю это без комментариев». Но позже, отвечая на один из уточняющих вопросов, заявил: «Ничего не согласовывалось».

На вопрос о том, не расценивает ли Кремль заявление Золотова как физическую угрозу, Песков ответил: «Нет, не расцениваем».

Ранее во вторник Золотов опубликовал видеообращение, в котором ответил на расследование о закупках по завышенным ценам, которое провел основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). Директор Росгвардии сказал, что оппозиционер допустил в его отношении «оскорбительные, клеветнические измышления», и вызвал его «на поединок». «Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, на татами, куда угодно. Где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — подчеркнул Золотов.

В августе Навальный опубликовал расследование ФБК о закупках Росгвардии. Цена закупаемых продуктов выросла после того, как премьер Дмитрий Медведев в декабре 2017 г. подписал распоряжение, по которому единственным исполнителем закупок продовольствия и услуг питания Росгвардии стало ООО «Мясокомбинат «Дружба народов», утверждается в расследовании.

Политика
Новости

Улюкаева выписали из тюремной больницы и вернули в колонию

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Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, отбывающий наказание за взяточничество, выписан из тюремной больницы и вернулся в колонию, сообщил «РИА Новости» председатель тверской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Игорь Эльгардт.

Председатель ОНК Москвы и обозреватель «МК» Ева Меркачева 31 августа рассказала, что Улюкаев за время пребывания в тверской колонии был уже дважды госпитализирован и в настоящее время планово находится в больнице из-за плохого самочувствия. В свою очередь Эльгардт отметил, что экс-министр находится в тюремной больнице в Торжке, у него проблемы с давлением. Он уточнил, что не видел Улюкаева лично, а о выписке ему сказали медики.

Улюкаев признан виновным в получении $2 млн взятки у главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Бывший чиновник был приговорен к восьмилетнему сроку в колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб.

Исправительная колония строгого режима в Тверской области, в которой Улюкаев отбывает наказание, предназначена для впервые осужденных. Экс-чиновник устроился в колонии на работу библиотекарем.

Как изменился Алексей Улюкаев. Фотографии министра и осужденного

Бизнес
Новости

«Газпром» достроит последние 8 км «Силы Сибири» с наступлением морозов

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«Газпрому» осталось сварить последние 40 км первой очереди магистрального газопровода «Сила Сибири», сообщил журналистам зампред правления концерна Виталий Маркелов. Однако для завершения работ на сложных, болотистых участках, в частности в районе Нерюнгри, в общей сложности 8 км, придется дождаться морозов, отметил топ-менеджер (его слова передал «Интерфакс»).

В начале сентября «Газпром» сообщил, что построил 2010 км, или 93% «Силы Сибири». Предправления газовой монополии Алексей Миллер ранее говорил, что основные работы по укладке газопровода должны быть закончены до конца года.

Согласно контракту «Газпрома» и китайской CNPC от мая 2014 г. по «Силе Сибири» на китайский рынок будет поставляться с месторождений Восточной Сибири 38 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. Сумма контракта составила $400 млрд.

В 2018 г. «Газпром» планирует инвестировать в проект «Силы Сибири» почти 218 млрд руб. против 158,8 млрд руб. в 2017 г. Общая стоимость строительства газопровода изначально оценивалась в 800 млрд руб., однако в итоге проект подорожал до 1,1 трлн руб., сообщал начальник управления департамента строительства «Газпрома» Андрей Воробьев.

Топ-10 компаний мира по капиталовложениям

Недвижимость
Новости

Эксперты зафиксировали рекордное предложение дорогих новостроек в Москве

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Минувшим летом строители дорогого жилья в Москве вывели в открытую продажу рекордное число новостроек. На начало сентября 2018 г. в элитных новостройках находилось в продаже 2725 квартир и апартаментов, подсчитали эксперты компании Savills. По словам управляющего партнера Savills Дмитрия Халина, это максимальное количество за всю 25-летнюю историю столичного рынка.

Застройщики демонстрируют высокую активность по выводу на рынок новых премиальных проектов – с начала года в открытую продажу поступило 11 таких проектов. Суммарно в них будет построено 1400 квартир и апартаментов. При этом в большинстве новых ЖК запроектированы именно квартиры, а апартаменты представлены только в четырех проектах.

Халин также отмечает и высокий спрос на покупку квартир в дорогих сегментах минувшим летом. Несмотря на сезон отпусков, чемпионат мира по футболу и новые пакеты санкций «за три летних месяца было заключено почти на 60% больше сделок, чем годом ранее», говорит Халин. В среднем заключалось 64 сделки в месяц (в 2017 г. – 41 сделка в месяц). Всего было продано 193 лота.

Также премиальные новостройки минувшим летом существенно выросли в цене – на 16% к показателю лета 2017 г. Средняя цена предложения на конец августа составила 880 000 руб. за 1 кв. м (760 000 руб. за 1 кв. м). По данным компании, такой рост произошел благодаря проектам – дебютантам текущего года: так, в восьми проектах из 11 минимальная цена предложения превышает 500 000 руб. за 1 кв. м, в четырех проектах она составляет более 750 000 руб. за 1 кв. м.

Как выглядит самое дорогое жилье в небоскребах у парков и водоемов Москвы

Бизнес
Новости

Burberry начнет продавать одежду через Instagram

Ведомости
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Часть новой коллекции Burberry, которую подготовил новый креативный директор Рикардо Тиши, будет продаваться в Instagram. Об этом говорится в сообщении британской компании.

Коллекция будет продаваться также в WeChat и флагманском магазине Burberry в Лондоне. Это первый раз, когда бренд использует социальные сети для продажи, отмечается в сообщении. Тиши представит новую коллекцию Burberry в понедельник, 17 сентября, на Лондонской неделе моды.

На прошлой неделе Burberry объявила, что больше не будет уничтожать непроданную продукцию. В июле компания раскрывала, что за год уничтожила вещей и парфюмерии на 28,6 млн фунтов (более 32 млн евро). Это сообщение вызвало критику со стороны экологов. Кроме того, Burberry откажется от использования натурального меха и планирует изъять из продажи уже имеющиеся товары с мехом.

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Бизнес
Новости

Руководитель «Сибура» рассказал о возможных параметрах IPO компании

Ведомости
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Крупнейшая российская нефтехимическая компания «Сибур» не приняла окончательного решения о проведении первичного публичного размещения акций (IPO), сообщил журналистам предправления компании Дмитрий Конов. Говоря о размерах IPO, руководитель «Сибура» подчеркнул, что «немного рано» обсуждать такие детали, но сообщил, что речь может идти о 15% акций.

Конов отметил, что возможное IPO не увязывается со сроками завершения проекта «Запсибнефтехим». «Никакого решения по времени размещения или по размещению вообще у нас нет на сегодняшний день, – сказал Конов. – Это (Запсибнефтехим. – "Ведомости") никак не связано с IPO. Я не связываю эти события. По IPO у нас нет решения ни по факту, ни по срокам. Мы все время все обсуждаем, но никаких решений не принимаем».

Ранее CNBC со ссылкой на Конова сообщило, что «хорошим моментом» для обсуждения IPO может стать время после запуска комплекса «Запсибнефтехим». Это производство планируется запустить во II квартале 2019 г.

Первым этапом может стать листинг на Московской бирже, рассказал Конов. «Потом мы посмотрим, что мы будем делать на международном уровне», – добавил он.

Руководитель «Сибура» подчеркнул, что у компании нет «установленного графика»: решение будет зависеть от благоприятных рыночных условий, а также от того, посчитают ли акционеры сделку достаточно привлекательной, чтобы продать свою долю. «Мы ведем переговоры с банками, ведем переговоры, чтобы понять, станет ли это удобным моментом или нет», – сказал Конов, отметив, что акционеры, по его мнению, «довольны результатами компании».

О том, что «Сибур» начал подготовку к IPO, стало известно 24 июля этого года. Предварительно цена компании оценена в $20–26 млрд, говорил источник «Ведомостей», близкий к одному из акционеров. Reuters писало об этом же со ссылкой на источники; агентство сообщало, что в ходе размещения предполагается привлечь $2–3 млрд. Если в ходе сделки удастся привлечь эту сумму, IPO «Сибура» станет одним из крупнейших в российской истории.

В конце августа Financial Times сообщала о том, что решение об IPO «Сибура» будет принято до конца сентября. Два источника издания говорили, что руководство обсуждает размещение 10–15% акций компании, большую часть которых продаст крупнейший акционер «Сибура» Леонид Михельсон (владеет 48,5% акций).

Самые производительные компании из отраслевых групп

Экономика
Новости

Орешкин посоветовал продавать доллары и покупать рубли

Ведомости
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Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что при текущей ситуации на рынке следует продавать доллары и покупать рубли. «Да», – ответил он на соответствующий вопрос в интервью Business FM.

В макропрогнозе Минэкономразвития заложен среднегодовой курс рубля к доллару на 2018 г. в 61,6 руб./$ и 63,9 руб./$ на 2019 г. Орешкин подтвердил, что в среднесрочной перспективе ожидает укрепление курса до 63–64 руб. за доллар. Из-за возникшей в августе волатильности на рынке Минэкономразвития пересмотрело динамику курса рубля и оттока капитала на ближайшие 6–12 месяцев. Однако «долгосрочно, за пределами 12 месяцев, мы не видим ни одной причины, почему бы эти показатели менять», подчеркнул Орешкин.

«Вы знаете известную цитату Уоррена Баффетта: покупать нужно тогда, когда боишься. Потому что, когда все хорошо и все уверены в чем-то, означает, наоборот, что у этого актива перспектив немного, – заключил Орешкин. – Поэтому сейчас мы отклонились, все находятся в некотором нервозном состоянии на рынке. Это все транслируется в те значения, которые мы видим, но по мере того, как ситуация дойдет до определенного пика и начнет разворачиваться, мы увидим такое же быстрое движение и назад».

Министр отметил, что стабильность курса рубля основывается на бюджетном правиле, которое предусматривает покупку иностранной валюты на дополнительные нефтегазовые доходы и их резервирование, а также политике Центробанка по удержанию инфляции возле 4%. «Здесь эти политики все сохраняются, и фундаментально, макроэкономически мы будем возвращаться к равновесию, а сам механизм плавающего валютного курса означает, что от равновесия мы можем отклоняться, отклоняться на довольно значительные расстояния, все это связано с краткосрочными потоками капитала и настроениями, которые есть на рынке», – резюмировал Орешкин.

В августе рубль в ожидании новых санкций США начал резко слабеть к доллару и евро. Это вынудило ЦБ объявить о приостановке закупки валюты для Минфина на открытом рынке в рамках бюджетного правила «в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности на финансовых рынках».

В понедельник, 11 сентября, рубль обвалился до минимальных за 2,5 года значений: на Московской бирже доллар дорожал до 70,34 руб., евро – до 81,67 руб.

В конце прошлой недели первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов назвал текущий курс рубля недооцененным. Он также связывал ослабление национальной валюты с ожиданием очередной волны санкций и нестабильностью на рынках развивающихся стран. На прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит факторы в пользу повышения ключевой ставки на заседании 14 сентября.

Как в России уничтожают деньги