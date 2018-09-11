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Суд продлил Серебренникову домашний арест

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия и оставил режиссера Кирилла Серебренникова под домашним арестом до 19 октября. Об этом сообщает «Интерфакс».

До окончания этого времени уголовное дело направят в прокуратуру, у которой будет до десяти дней для решения вопроса о его передаче в суд, пояснила следователь в суде. После этого у суда будет две недели для определения о принятии материалов к рассмотрению по существу. Следствие по-прежнему считает, что обвиняемые могут скрыться, оказать давление на свидетелей и помешать производству по делу.

В свою очередь фигуранты дела «Седьмой студии» и их защита просили суд отказать в удовлетворении ходатайств следствия. «Очевидно, что я никуда не скроюсь и не собирался. Следователь Лавров отпускал меня в Ростов — когда умерла мама, и еще несколько раз, и уж он точно знает, что я выполняю все договоренности и возвращаюсь», – заявил Серебренников, обращаясь к суду.

Защита режиссера также обратила внимание, что следствие при рассмотрении дела «Седьмой студии» перепутало подтвержденные и неподтвержденные доходы, из-за чего обвиняемым вменили не ту сумму. «Мы подали более 40 ходатайств следователям о проверке наличных расходов на мероприятия и на выплаты гонораров. Следователям это не интересно, потому что тогда не будет никакого уголовного дела», – отметил адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов.

Режиссера и руководство театральной труппы «Седьмая студия» обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 гг. на проект «Платформа». Всего было выделено 216,5 млн руб. за три года. Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017 г.

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