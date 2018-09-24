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Мосгорсуд подтвердил законность возврата Феоктистову $2 млн из дела Улюкаева

Мосгорсуд признал законным решение о возвращении отставному генералу ФСБ и бывшему руководителю службы безопасности «Роснефти» Олегу Феоктистову $2 млн, которые главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин передал в качестве взятки экс-министру экономразвития Алексею Улюкаеву в ходе оперативного эксперимента. Об этом сообщает агенство «Интерфакс».

«Постановление Замоскворецкого суда, которым $2 млн возвращены по принадлежности, оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения», – огласила судья. Таким образом, Мосгорсуд не нашел оснований не возвращать Феоктистову денежные средства. $2 млн будут переданы Феоктистову, как только решение суда поступит в Следственный комитет.

Ранее, 29 июня, Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил заявление Олега Феоктистова о возврате ему $2 млн наличными. Заседание проходило в закрытом режиме, так как в суд поступило заявление от замруководителя ФСБ. Улюкаев участвовал в процессе по видеосвязи из колонии. Тогда пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил «Интерфаксу», что в компании не будут комментировать решение суда. «Мы не комментируем это решение. Насколько мы знаем, суд был закрытым. Нас это не касается, поэтому никаких оснований комментировать эту информацию у меня нет», – сказал он.

Позже, 5 июля, адвокаты Улюкаева подали апелляционную жалобу на решение о возврате денег Феоктистову. Сегодня прокурор и представитель Феоктистова заявили об отсутствии оснований для удовлетворения требований жалобы.

Во время заседаний Феоктистов отказывался сообщить, у кого взял деньги. По его словам, ему их передал частный инвестор. РБК, ссылаясь на показания экс-генерала в ходе предварительного слушания, сообщал, что деньги на оперативный эксперимент предоставил человек по имени Валерий Михайлов. Феоктистов дважды упомянул его в своих показаниях. Сначала как «человека из нашей компании («Роснефти». – «Ведомости»)», потом как «сотрудника компании, связанной с деятельностью «Роснефти».

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря приговорил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. Помимо этого он оштрафовал экс-министра на 130 млн руб. и запретил занимать управленческие должности в течение восьми лет. Суд признал, что Улюкаев вымогал взятку в размере $2 млн, будучи должностным лицом. По версии следствия, осенью 2016 г. Улюкаев, будучи министром, требовал у «Роснефти» $2 млн за положительное заключение, позволившее ей купить госпакет «Башнефти».