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Кремль увидел «элемент неожиданности» в итогах выборов губернаторов

В выборах губернаторов Владимирской области и Хабаровского края присутствует элемент неожиданности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Скажем так, действительно, элемент неожиданности присутствует. Но опять же, это будет поводом для анализа и с тем, чтобы потом уже скорректировать работы», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, «когда президент говорит о приоритетности конкурентных, свободных, честных и справедливых выборов, вот как раз это – то, что он имеет в виду». На вопрос, как в Кремле оценивают итоги второго тура, Песков ответил, что главное – это то, что выборы состоялись «в спокойной, конкурентной атмосфере».

Отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с тем, что второй тур на выборах главы регионов показал недоработки кремлевских политтехнологов, и будут сделаны выводы, Песков отметил: «Итоги любых выборов являются предметом для глубокого анализа, этот анализ проводится каждый раз. <...> Безусловно, предстоит проанализировать итоги и этих тоже выборов и сделать соответствующие выводы для корректировки работы в дальнейшем».

23 сентября в Хабаровском крае и во Владимирской области прошел второй тур выборов. В первом из них выиграл кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, набравший 69,56%, в то время как за кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта проголосовали 27,97%. Во втором также одержал победу кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, набравший 57,04%; его соперник от «Единой России» Светлана Орлова получила 37,46%.