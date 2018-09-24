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Минобороны России назвало доказанной вину Израиля в крушении Ил-20

Минобороны России представило новые данные о причастности Израиля к крушению Ил-20 в Сирии, в результате которого погибли 15 российских военных. С последними данными с обзорной РЛС российского комплекса ПВО С-400, установленного на базе Хмеймим, выступил официальный представитель российского ведомства Игорь Конашенков, передает ТАСС. По его словам, данные свидетельствуют, что израильский F-16 спрятался за Ил-20 от сирийской ракеты. Конашенков подчеркнул, что все «робкие» заявления Израиля о непричастности израильской стороны к трагедии «являются ложными».

«Сегодняшние данные уже не свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности», — сказал Конашенков, передает «Интерфакс». В частности, данные с радиолокатора позволяют говорить, что по меньшей мере один F-16 во время полета ракеты комплекса С-200 находился поблизости от российского Ил-20. Это полностью противоречит заявлениям израильской стороны.

Конашенков указал, что С-400 на базе Хмеймим зафиксировал полет ракеты комплекса С-200 по израильскому F-16 и ее перенацеливание на российский Ил-20. Генерал уточнил, что С-400 «увидел», как «ракета, приближаясь к израильскому самолету, резко изменила направление полета и пошла на Ил-20». Конашенков подчеркнул, что четверка истребителей Израиля оставалась в районе крушения Ил-20, а не улетела, как сообщала израильская сторона. Ракета попала в Ил-20 в 22 часа 02 минуты 45 секунд.

Представитель российского Минобороны обратил внимание на слайд с развитием воздушной обстановки после трагедии. «Отметка от российского Ил-20 пропала с экрана. Однако хочу обратить ваше внимание, что израильские F-16 продолжают находиться в данном районе, причем один из них — в непосредственной близости к месту трагедии. Обратите внимание, номер данной воздушной цели израильского F-16 изменился», — уточнил он. По словам Конашенкова, это говорит о том, что после крушения Ил-20 F-16 резко поменял направление и высоту полета. Он добавил, что все эти данные зафиксированы РЛС С-400.

Ранее 24 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил президенту России Владимиру Путину с соболезнованиями в связи с гибелью российских военных, находившихся на борту Ил-20, сообщила пресс-служба Кремля. «Российская сторона исходит из того, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии», — уточнялось в сообщении. Позже Reuters со ссылкой на пресс-службу израильского лидера уточнило, что Нетаньяху назвал «опасным для региональной безопасности» передачу современной системы ПВО «безответственным игрокам».

Минобороны России сегодня сообщило, что в течение двух недель передаст Сирии зенитно-ракетный комплекс С-300. По словам министра российского ведомства Сергея Шойгу, управление системой ПВО Сирии будет автоматизировано, побережье Сирии будут защищать системы радиоэлектронной борьбы. Шойгу уточнил, что это позволит сирийским военным идентифицировать российские самолеты.