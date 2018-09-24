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Нетаньяху позвонил Путину с соболезнованиями за сбитый Ил-20

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию со сбитым в Сирии российским самолетом Ил-20. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Израильский премьер еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных, находившихся на борту самолета.

В сообщении отмечается, что стороны обсудили обстоятельства инцидента с учетом того, что переданная израильскими военными информация об операции их авиации над Сирией расходится с выводами Минобороны России. «Российская сторона исходит из того, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии», — подчеркивает пресс-служба Кремля.

Путин в ходе разговора подчеркнул, что принятые Москвой решения по укреплению сирийских ПВО адекватны ситуации и направлены на предотвращение подобных угроз.

Российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих, был по ошибке сбит вечером 17 сентября над Средиземным морем системой С-200 ПВО Сирии. Минобороны России заявило, что под удар его подставили израильские истребители, наносившие удар по целям в Сирии. Израиль обвинил в инциденте «режим Башара Асада» и неразбериху в сирийской ПВО. Минобороны России, в свою очередь, уточнило, что сирийская С-200 не была оборудована системой государственного опознавания «свой — чужой», поскольку она вообще не поставляется на экспорт. Путин называл гибель российского самолета в Сирии трагической случайностью.

Позже Минобороны России сообщило, что в течение двух недель передаст Сирии зенитно-ракетный комплекс С-300. По словам министра российского ведомства Сергея Шойгу, управление системой ПВО Сирии будет автоматизировано, побережье Сирии будут защищать системы радиоэлектронной борьбы. Шойгу уточнил, что это позволит сирийским военным идентифицировать российские самолеты.