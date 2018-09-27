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Захарова назвала вбросом расследование о «настоящем имени» Боширова

Сообщения о том, что обвиняемый Великобританией в отравлении Скрипалей Руслан Боширов — полковник ГРУ Анатолий Чепига, являются вбросом и продолжением кампании по отвлечению внимания от того, что случилось в Солсбери. Об этом официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что публикация с этим утверждением появилась сразу после выступления британского премьер-министра Терезы Мэй в Совете безопасности ООН на тему оружия массового уничтожения. Во время мероприятия британский политик вновь озвучила обвинения в адрес России, напомнила Захарова. «Доказательств нет – соответственно, продолжают информационную кампанию, основная задача которой — отвлечь внимание от главного вопроса: "Что произошло в Солсбери?" — уверена официальный представитель российского МИД.

Ранее исследовательская группа Bellingcat в сотрудничестве с изданием The Insider сообщила, что Боширов, вероятно, является полковником ГРУ и его настоящее имя — Анатолий Чепига. В качестве доказательств того, что Боширов и Чепига – одно и то же лицо, Bellingcat и The Insider привели выписку из системы «Российский паспорт» 2014 г. и архивные фотографии.

В материале указывалось, что Чепига взял имя «Руслан Боширов» после переезда в Москву, где он закончил Академию ГУ ВС России. В расследовании уточнялось, что Чепига родился 5 мая 1979 г. в деревне Николаевка на китайско-российской границе. В 18 лет поступил в ДВОКУ, которое занимается в том числе подготовкой офицеров спецназа ГРУ. После окончания училища он, как утверждают Bellingcat и The Insider, служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ. Бригада участвовала во второй чеченской войне и «была замечена рядом с границей Украины в конце 2014 г.». В декабре 2014 г. он получил звание Героя России, говорилось в публикации.

Власти Великобритании официально «Би-би-си» не прокомментировали эту информацию. Однако, по словам журналистов, есть «уверенность в этой идентификации».

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