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Политика
Новости

Ротенберг: Россия примет чемпионат мира по хоккею в 2023 году

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В Санкт-Петербурге в 2023 г. пройдет чемпионат мира по хоккею. Об этом сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг, передает ТАСС.

«Да, все решено, достигнуты договоренности между тремя федерациями. Чемпионат мира 2023 г. пройдет в Санкт-Петербурге, 2024 г. — в Чехии, 2025 г. — в Швеции», — сказал он. Такое решение достигнуто на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF), уточнил Ротенберг в разговоре с «РИА Новости» по телефону.

Представитель пресс-службы IIHF сказал агентству, что место проведения чемпионата мира по хоккею в 2023 г. будет объявлено в мае, но сейчас есть договоренность о проведении мероприятия в России.

Полугодовой конгресс IIHF стартовал ранее в четверг, 27 сентября, в городе Валетта, столице Мальты. В России чемпионат мира по хоккею проходил до этого трижды: в 2000, 2007 и 2016 гг. 

Финансы
Новости

МВД объявило в розыск руководителя казанского офиса банка «Открытие»

Ведомости
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Управление МВД по Казани объявило в розыск руководителя казанского офиса банка «Открытие» Олега Поляха. Его подозревают в краже 230 млн руб. Об этом говорится в сообщении полиции.

Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.158 УК (кража, совершенная в особо крупном размере). Заявление о пропаже крупной суммы денег поступило в полицию 18 сентября. Представители службы безопасности офиса банка рассказали, что во время проведения ревизии в хранилище была обнаружена недостача денежных средств в размере 230 млн руб.

«Установлено, что к совершению преступления причастен 40-летний Олег Полях, ранее возглавлявший данный офис банка в Казани», — отмечается в сообщении. Приметы подозреваемого: на вид мужчине 40-45 лет, полное телосложение, короткие волосы.

Пресс-служба Приволжского филиала банка 20 сентября подтвчердила факт обнаружения хищения около 230 млн руб. в казанском филиале банка «Открытие». Источник ТАСС, близкий к расследованию, сообщил, что в совершении преступления подозревают бывшего директора казанского офиса. Хищение сотрудники банка выявили в результате проверок после его увольнения. О каком именно офисе банка в Казани идет речь, не сообщалось. Всего в Казани работают четыре отделения «Открытия».

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Политика
Новости

Односельчане Чепиги узнали в нем подозреваемого в отравлении Скрипалей

Ведомости
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Знакомые Анатолия Чепиги в селе Березовка признали в нем человека, известного как Руслан Боширов, подозреваемого в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, сообщает «Коммерсантъ». Издание не уточняет, в каком регионе находится это село.

26 сентября The Insider и Bellingcat сообщили, что нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Этого человека, по их данным, зовут Анатолий Чепига, он является полковником ГРУ, имеет звание Героя России и родился в селе Николаевка Амурской области. Как утверждает The Insider и Bellingcat, имя «Руслан Боширов» он взял после того, как переехал в Москву, где закончил Академию ГУ ВС России. Русская служба BBC написала, что ей удалось подтвердить информацию Bellingcat, изучив несколько российских баз данных, полученных из анонимных источников.

Собеседники «Коммерсанта» сообщили, что видели Чепигу давно, лет десять назад. Они попросили не называть их имен из-за опасений, что у них могут возникнуть проблемы с ФСБ.

Односельчанка Чепиги, с которой он близко общался в школьные годы, подтвердила, что это он. «Глаза черные почти, и голос его», — сказала она, добавив, что точно помнит, что день рождения у него был в апреле. По словам одсельчанки, у Чепиги есть сестра. Собеседница газеты утверждает, что узнает его во всех опубликованных материалах.

Другая жительница Березовки отметила, что видела Чепигу «лет десять назад, когда он приезжал к родным», и что он не очень похож на человека, который изображен на фотографии. «Он был уже почти лысым [когда приезжал к родным], не очень похож на это фото, у него открытый взгляд был, а тут как исподлобья», — подчеркнула она. По словам собеседницы, односельчане знали, что он «на секретной службе в горячих точках». 

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее назвала вбросом информацию о том, что Руслан Боширов — это полковник ГРУ Анатолий Чепига. По ее мнению, публикация этих данных является продолжением кампании по отвлечению внимания от того, что произошло.

Бизнес
Новости

Россия и Пакистан подписали меморандум о строительстве морского газопровода

Ведомости
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Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский и его пакистанский коллега Шер Афган-Хан подписали меморандум о сотрудничестве при строительстве морского трубопровода. Об этом сообщается на сайте Минэнерго России.

Речь идет о строительстве морского газопровода, по которому газ будет поставляться из Ирана в Индию. Он пройдет по территории этих двух стран и Пакистана. В прошлом году президент России Владимир Путин во время визита в Тегеран договорился с иранским коллегой Хасаном Рухани о том, что «Газпром» построит часть этого газопровода.

Длина трубопровода составит около 1200 км с учетом отвода, часть маршрута может пройти по дну Персидского залива. Строительство трубы может начаться уже в 2019 г., в проекте принимают участие индийская и пакистанская компании.

Подписанный в четверг меморандум «предполагает оказание всесторонней поддержки проекту морского трубопровода, по которому газ с месторождений на территории Ирана будет поставляться потребителям в Пакистане и Индии», говорится в сообщении Минэнерго.

Индия считается одним из самых перспективных рынков газа. По прогнозу Международного энергетического агентства, к 2025 г. потребление газа в этой стране может превысить 100 млрд куб. м, из которых около 60 млрд куб. м будет приходиться на импорт.

После подписания меморандума Яновский отметил, что сотрудничество между Россией и Пакистаном не ограничивается проектом морского трубопровода. Страны также обсуждают строительство газопровода «Север — Юг». Кроме того, по словам Яновского, перспективным направлением взаимодействия может стать проект поставок сжиженного природного газа на рынок Пакистана.

Политика
Новости

Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии

Ведомости
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Чемпионат Европы по футболу в 2024 г. пройдет в Германии. Об этом заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александер Чеферин, передает Reuters.

Решение принято по итогам голосования исполнительного комитета UEFA. Единственным конкурентом Германии при выборе страны – хозяйки чемпионата была Турция.

Ближайший чемпионат Европы по футболу пройдет в 2020 г. В связи с 60-летием первенства он состоится в различных городах Европы. В частности, один из четвертьфиналов пройдет на «Зенит-арене» в Санкт-Петербурге, а финал и полуфиналы – на лондонском стадионе «Уэмбли».

Политика
Новости

Против челябинских чиновников возбудили уголовное дело из-за мусорного коллапса

Ведомости
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В отношении должностных лиц администрации Челябинска и МУП «Горэкоцентр», допустивших в городе мусорный коллапс, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России. Чиновников и сотрудников МУП «Горэкоцентр» подозревают в халатности (ч. 1 ст. №293 УК).

«В сентябре текущего года в районах областного центра был прекращен вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок, чем были нарушены конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду», — пояснили в Следственном комитете.

Следствие пытается установить обстоятельства происшедшего. В ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, в чьи обязанности входит обеспечение бесперебойной работы по утилизации отходов.

Ранее в Челябинске был введен режим ЧС из-за мусорных завалов. На их ликвидацию из резервного фонда городские власти выделили 14 млн руб., еще 88 млн руб. выделила областная администрация. Проблемы с вывозом мусора начались после закрытия старой городской свалки. Компании, осуществляющие вывоз мусора на свалку, отказались вывозить отходы на полигон в поселок Полетаево из-за увеличившихся расходов на дорогу.

Мусорный коллапс в Челябинске

Выбор редактора
Политика
Новости

СКР объяснил замену протокола допроса в деле Серебренникова

Ведомости
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Следственный комитет назвал необоснованными заявления Алексея Малобродского, обвиняемого по делу «Седьмой студии», о фальсификации допроса одной из свидетельниц. Существование двух разных версий протокола СКР объяснил ошибкой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ Следственного комитета адвокатам Малобродского. Подлинность документа изданию подтвердила адвокат Ксения Карпинская, защищающая бывшего генпродюсера «Седьмой студии».

О подмене протокола в августе на заседании Мосгорсуда заявила адвокат режиссера Кирилла Серебренникова Рената Литвина. Речь идет о протоколе допроса ранее работавшей в «Седьмой студии» Ларисы Войкиной от 14 июля 2017 г. По словам Литвиной, протокол, представленный на заседании 16 августа, отличается от того, который представлялся раньше.

То, что содержание протокола допроса Войкиной изменилось, заметили также Малобродский и его защита во время ознакомления с материалами дела. По словам Малобродского, «существенные отличия», которые появились во втором протоколе, кардинально искажают смысл показаний Войкиной и «усиливают обвинительную составляющую» в отношении обвиняемых. Он попросил ФСБ проверить действия следователей на признаки фальсификации доказательств.

СКР не нашел оснований для удовлетворения жалобы, следует из ответа, подписанного и. о. замруководителя главного управления по расследованию особо важных дел СКР Сергея Голкина. Он подтвердил, что Войкина 14 июля 2017 г. давала показания в качестве свидетеля, ее показания фиксировались в протоколе. Позже свидетельница, по словам Голкина, решила дополнить свои показания, она уведомила об этом своего адвоката. В результате протокол был изменен. При этом изначальный проект протокола «не был сразу уничтожен, а затем [был] ошибочно откопирован и приобщен к материалам», объяснил СКР.

АНО «Седьмая студия» – организация, основанная режиссером, худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. Руководство «Седьмой студии» обвиняется в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011 – 2014 гг. на реализацию проекта «Платформа».

Помимо Серебренникова фигурантами дела являются директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова и бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Из всех фигурантов дела вину признала только Масляева.

Кирилл Серебренников в Мосгорсуде

Бизнес
Новости

Президентом Petropavlovsk стал ее сооснователь

Ведомости
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Питер Хамбро назначен президентом и старшим советником совета директоров Petropavlovsk. Об этом говорится в полугодовом отчете компании. «Мы уже много выиграли от его четырех десятилетий неоценимого опыта в золотодобывающей промышленности», – отмечается там же.

Золотодобывающая компания Petropavlovsk была основана в 1994 г. (до 2008 г. она называлась Peter Hambro Mining) Питером Хамбро и Павлом Масловским. После IPO на Лондонской бирже в 2002 г. доля Масловского составила 48,7% акций Petropavlovsk, затем снизилась до 5,81%.

Хамбро ушел из компании летом прошлого года, тогда же Petropavlovsk покинул и Масловский. Это случилось из-за разногласий с основным тогда акционером – «Реновой» Виктора Вексельберга (22,5%). В декабре 2017 г. она продала свою долю Fincraft казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.

В июне сотрудники Petropavlovsk направили письмо совету директоров Petropavlovsk с предложением сменить существующий совет директоров и вернуть в него Масловского. В конце июня его избрали в совет директоров, а Хамбро – в июле.

Несколько тонн золота высыпалось из самолета в Якутске

Бизнес
Новости

«Уралкалий» подал в суд на администраторов команды «Формулы-1»

Ведомости
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«Уралкалий» подал иск в Высокий суд Лондона против администраторов команды «Формулы-1» — Force India Formula One, передает Reuters со ссылкой на заявление компании. В документе говорится, что «Уралкалий» требует компенсации в связи с предвзятым отношением в вопросе продажи команды.

Внешние управляющие Force India Джефф Роули и Джейсон Бейкер, представляющие FRP Advisory LLP, заявили агентству, что им ничего не известно об иске. «Никакого подобного иска ни мы, ни суд, насколько нам известно, не получали», — сообщили они. По их словам, как администраторы они выполняли возложенные на них обязательства и добились «очень успешного результата для всех заинтересованных сторон». Роули и Бейкер считают, что суд отклонит претензии к ним. Они пообещали оспаривать любые судебные действия.

В 2007 г. Force India Formula One за $123 млн купил консорциум Orange India Holdings. Его совладельцами Bloomberg называл индийского миллионера Виджая Малльи и его партнера Субрата Роя. В конце июля базирующаяся в Великобритании Force India перешла под внешнее управление. Высокий суд Лондона назначил внешними управляющими команды Джеффа Роули и Джейсона Бейкера. Роули и Бейкер начали искать новых претендентов на актив. Командой заинтересовался «Уралкалий». Российская компания 4 августа предложила два сценария сделки: первый – сохранить команду, взамен получив в ней контроль, и тем самым защитить ее от несостоятельности, второй – полностью выкупить бизнес и активы команды для создания нового юрлица, которое бы продолжило бизнес. Однако, как ранее объяснял «Уралкалий», внешние управляющие уведомили российскую компанию, что ее предложение будет рассмотрено, только если она предоставит обязывающее соглашение с акционерами Force India по выкупу их долей к 16.00 понедельника, 6 августа. «Уралкалию» также необходимо было получить согласие от 13 индийских банков – кредиторов команды – до 17 августа 2018 г. «Сроки оказались невыполнимыми», – заявляли в «Уралкалии».

В результате в начале августа команду выкупил консорциум, возглавляемый канадским миллиардером Лоуренсом Строллом. Сын бизнесмена Лэнс Стролл выступает в команде Williams.

Совладелец «Уралкалия» Дмитрий Мазепин — отец Никиты Мазепина, который является гонщиком программы развития Force India.

«Уралкалий» ранее заявлял, что предложение Стролла по условиям сделки было хуже того, что было предложено российской компанией. «Очень щедрое предложение» «Уралкалия» предполагало денежное вознаграждение в размере от 101,5 млн до 122 млн фунтов стерлингов ($160,13 млн). Оно принесло бы холдинговой компании Force India — Orange India Holdings Sarl — более 40 млн фунтов стерлингов ($52,6 млн).

«У нас было очень сильное деловое предложение о покупке Force India, и мы полагаем, что наше предложение было самым лучшим», — говорил старший независимый директор «Уралкалия» Пол Остлинг. «Мы очень серьезно озабочены тем, что управляющие не воспользовались возможностью получить максимальные суммы для выплаты кредиторам и акционерам», — отмечал он.

Как проходили гонки «Формулы-1» в Сочи

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Политика
Новости

Правительство приняло основные направления деятельности до 2024 года

Ведомости
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Правительство России под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева одобрило основные направления деятельности правительства до 2024 г., заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, документ будет доработан согласно высказанным замечаниям и 1 октября направлен на подпись премьеру. «Основные направления» полностью обеспечены ресурсами федерального бюджета, подчеркнула Голикова.

Выступая на заседании правительства, Медведев отметил, что этот документ будет «в значительной степени влиять на жизнь страны». Так, в следующие три года на национальные проекты и развитие инфраструктуры будет направлено более 5,5 трлн руб., из них 2,2 трлн руб. — на проекты в демографии и здравоохранении. Еще 1,5 трлн руб. пойдет на инфраструктурные проекты, в том числе строительство и ремонт автомобильных дорог. В экономическом блоке (845 млрд руб.) доминирует программа развития цифровой экономики (415 млрд руб.). На поддержку несырьевого экспорта направляется 271,5 млрд руб., малого и среднего бизнеса — 136,5 млрд руб.

Медведев назвал национальными целями России обеспечение устойчивого естественного роста численности населения, рост продолжительности жизни и построение цифровой экономики, которая должна обеспечить треть роста ВВП. Кроме того, он считает выполнимой задачу войти в топ-5 экономик мира. «Задача сложная, соперники у нас очень серьезные. Немало объективных трудностей, немало ограничений. Есть и трудности, которые связаны с действиями других государств. Но, тем не менее, я уверен, что эта задача вполне выполнима», — заявил Медведев.

Выбор редактора
Технологии
Новости

У WikiLeaks сменился главный редактор

Ведомости
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назначил главным редактором портала исландского журналиста Кристина Храфнссона, ранее занимавшего пост официального представителя организации. Об этом говорится на сайте WikiLeaks.

Решение было принято в связи с тем, что Ассанж в течение последних шести месяцев находится в изоляции в посольстве Эквадора, поясняется в сообщении. Ассанж продолжит занимать пост издателя WikiLeaks.

Исландский журналист Храфнссон занимал пост официального представителя сайта с 2010 по 2016 г., после этого он курировал ряд проектов в организации, связанных с юриспруденцией.

Австралийский программист и журналист Джулиан Ассанж стал известен после того, как в 2010 г. основанный им сайт WikiLeaks опубликовал конфиденциальные документы госдепартамента США и секретные материалы о военных действиях американских солдат в Ираке и Афганистане. Власти США обвинили его в разглашении секретной информации.

Сейчас Ассанж находится в здании посольства Эквадора в Лондоне. Он получил там убежище в 2012 г. и с тех пор ни разу не покидал здание из-за угрозы задержания. В марте этого года Эквадор отключил Ассанжу интернет после поста о «деле Скрипаля».

Как Ассанж попал в посольство Эквадора и остался там на 6 лет

Политика
Новости

Индия готова закупить российские комплексы С-400

Ведомости
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Индия готова подписать контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» уже в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию 4–5 октября, написали сегодня Times of India и Indian Defence News. По информации источников изданий, окончательное решение о покупке российских систем ПВО принял национальный комитет по безопасности во главе с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Речь идет о поставке пяти дивизионов С-400 на сумму почти $5,5 млрд, однако на первом этапе Индия заплатит лишь 15% этой суммы. Дальнейшая оплата будет производиться по мере поставки: первый дивизион должен поступить в Индию через два года после подписания контракта, указывает Indian Defence News.

Контракт на поставку С-400 в Индию, вероятно, не подпадет под санкции США: у президента США Дональда Трампа есть право отменять действие антироссийского санкционного закона CAATSA (waiver) и не вводить санкции против важных для США стран. Положения CAATSA будут применяться против поставок российского вооружения там, где это «будет иметь смысл», переговоры по этому вопросу между США и Индией продолжатся, заявил в начале сентября госсекретарь США Майк Помпео по итогам переговоров в Дели с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж и министром обороны Нирмалой Ситараман.

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