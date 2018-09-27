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ТАСС: Лавров не встречался с новым министром иностранных дел Великобритании

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не проводил переговоры с британским коллегой Джереми Хантом в Нью-Йорке на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом ТАСС рассказали в российской делегации.

«С удивлением ознакомились с заявлениями главы британского Форин-офиса о том, что он провел встречу с Лавровым. Никаких переговоров Лаврова с британским министром иностранных дел не было», – заявил представитель делегации.

Он пояснил, что 27 сентября состоялся рабочий завтрак «постоянной пятерки СБ ООН с генсеком организации, в ходе которого страны обменивались мнениями». Британская сторона выдала желаемое за действительное, уточнил он.

Ранее Хант в интервью телеканалу Sky News сообщил, что у него состоялся «откровенный обмен мнениями» с Лавровым по поводу инцидента в Солсбери.

Сергей и Юлия Скрипаль 4 марта были найдены в бессознательном состоянии рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их доставили в больницу с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Британские власти утверждают, что пострадавших пытались отравить веществом «Новичок», которое якобы разрабатывали в СССР. В Кремле неоднократно опровергали причастность Москвы к инциденту в Солсбери.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей