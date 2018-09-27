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ТАСС: Лавров не встречался с новым министром иностранных дел Великобритании

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров не проводил переговоры с британским коллегой Джереми Хантом в Нью-Йорке на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом ТАСС рассказали в российской делегации.

«С удивлением ознакомились с заявлениями главы британского Форин-офиса о том, что он провел встречу с Лавровым. Никаких переговоров Лаврова с британским министром иностранных дел не было», – заявил представитель делегации.

Он пояснил, что 27 сентября состоялся рабочий завтрак «постоянной пятерки СБ ООН с генсеком организации, в ходе которого страны обменивались мнениями». Британская сторона выдала желаемое за действительное, уточнил он.

Ранее Хант в интервью телеканалу Sky News сообщил, что у него состоялся «откровенный обмен мнениями» с Лавровым по поводу инцидента в Солсбери.

Сергей и Юлия Скрипаль 4 марта были найдены в бессознательном состоянии рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их доставили в больницу с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Британские власти утверждают, что пострадавших пытались отравить веществом «Новичок», которое якобы разрабатывали в СССР. В Кремле неоднократно опровергали причастность Москвы к инциденту в Солсбери.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

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Политика
Новости

Песков назвал fake news серьезным заболеванием современных СМИ

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал распространение ложных новостей «серьезным заболеванием современных СМИ», передает «Интерфакс».

По словам Пескова, в Кремле не согласны с точкой зрения украинского президента Петра Порошенко о том, что российские СМИ ассоциируются с «фэйковыми» новостями. «СМИ не могут быть сами по себе fake news», — сказал он. Однако, по его словам, СМИ могут распространять ложную информацию. По мнению Пескова, эта проблема существует во всем мире, «и безусловно она заслуживает общего внимания».

Пресс-секретарь президента считает неправильным ассоциировать СМИ всей страны с теми средствами массовой информации, что дают некачественную лживую информацию.

Во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Порошенко отказался отвечать на вопросы журналиста телеканала «Россия-1». Он заявил журналисту: «Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы fake news и распространяете дезинформацию».

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Недвижимость
Новости

Власти Москвы запланировали закупку автобусов на 15,4 млрд рублей

Ведомости
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Департамент Москвы по конкурентной политике объявил два электронных аукциона на поставку городских низкопольных автобусов для нужд ГУП «Мосгортранс», следует из материалов портала госзакупок. Аукционы будут проводиться 19 октября, дата окончания подачи заявок — 15 октября. 

В обоих случаях поставки разбиты на три этапа. Первые автобусы должны быть поставлены в период с 10 ноября и до конца текущего года. При этом они должны быть выпущены не ранее 2018 г. Второй этап запланирован на январь — май 2019 г., третий — на январь — апрель 2020 г.

Первый аукцион предполагает закупку 596 автобусов большой вместимости, в том числе 30 автобусов с кабиной инструктора. Начальная цена контракта составляет 7,9 млрд руб. Источник финансирования — «собственные средства за счет субсидий».

Второй аукцион включает закупку 56 автобусов большой вместимости, 378 автобусов особо большой вместимости и 20 автобусов особо большой вместимости с кабиной инструктора. Его начальная стоимость составляет 7,5 млрд руб. Источник финансирования — также «собственные средства за счет субсидий».

Тест-драйв московского электробуса

Политика
Новости

Кремль пообещал проверить информацию о присвоении Чепиге звания Героя России

Ведомости
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Кремль проверит информацию о присвоении звания Героя России Анатолию Чепиге, которым, по данным The Insider и Bellingcat, является «Руслан Боширов» из расследования об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

На вопрос, настаивают ли в Кремле на том, что фигурирующий в расследовании The Insider и Bellingcat Чепига является гражданским лицом, Песков ответил: «У нас нет каких-то других данных». Он отметил, что расследование неформально и что в Кремле не знают, соответствует ли оно действительность.

«Те данные, которыми мы оперируем, — это то, что было сказано президентом, а потом сказано самими гражданами России», — подчеркнул Песков.

Ему задали вопрос, действительно ли президент Владимир Путин вручил награду Героя России Чепиге в 2014 г. и похож ли этот человек на Руслана Боширова. «Много людей похожи друг на друга, — ответил представитель Кремля, — но кто этот гражданин, который указывается в расследовании, я сказать не могу, поскольку не располагаю такой информацией».

На просьбу проверить информацию о присвоении Чепиге звания Героя России и кого именно президент наградил, Песков ответил: «Безусловно, мы проверим и дадим вам такую информацию».

26 сентября The Insider и Bellingcat сообщили, что нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Этого человека, по их данным, зовут Анатолий Чепига, он является полковником ГРУ, имеет звание Героя России и родился в селе Николаевка Амурской области. Как утверждает The Insider и Bellingcat, имя «Руслан Боширов» он взял после того, как переехал в Москву, где закончил Академию ГУ ВС России. Русская служба BBC написала, что ей удалось подтвердить информацию Bellingcat, изучив несколько российских баз данных, полученных из анонимных источников.

«Коммерсантъ», пообщавшись с односельчанами Чепиги, нашел его знакомую, с которой он близко общался в школьные годы. Она подтвердила, что это он, отметив, что узнает его во всех опубликованных материалах.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Политика
Новости

Новый глава МИД Великобритании рассказал об откровенном разговоре с Лавровым

Ведомости
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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил о встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и откровенном разговоре в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Об этом Хант рассказал в интервью Sky News.

«Это было достаточно сложно… Был откровенный обмен мнениями», — заявил Хант. По словам министра, Россия и Великобритания должны «держаться вместе, чтобы сделать мир лучше». Россия оказывает «большое влияние по всему миру», отметил он. По его словам, это влияние должно быть положительной силой, как у Великобритании.

Такие лидеры, как президент Сирии Башар Асад, из-за инцидента в Солсбери могут решить, что использование химического оружия может «быть в порядке вещей». По его мнению, попытка отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отрицательно скажется на отношениях двух стран. «Но я не думаю, что есть возможность войны или чего-то подобного», — уточнил Хант.

Ранее Лавров предположил, что Скрипалей могли отравить веществом BZ. «Рецептура находилась на вооружении армий США, Великобритании и других стран НАТО. В Советском Союзе и России разработок и накопления подобных химических соединений не осуществлялось», – говорил российский министр. Однако Организация по запрещению химического оружия опровергла данную версию. В докладе экспертов ОЗХО говорится, что следов химического вещества BZ в пробах по делу Скрипалей не обнаружено.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии 4 марта на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их госпитализировали с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Британские власти считают, что пострадавших пытались отравить веществом «Новичок», которое якобы разрабатывали в СССР. В Кремле опровергают причастность Москвы к отравлению.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Украина ввела санкции против российских транспортных компаний

Ведомости
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Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) совместно с минэкономразвития страны ввели санкции против некоторых российских транспортных компаний, сотрудничающих с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

В сообщении ведомства перечислены только три российские компании: «РЖД логистика», «Промкомплекспласт», «Газголдер». Однако ограничения введены и против «других субъектов хозяйствования РФ». Названия и число всех российских компаний, против которых введены санкции, СБУ не приводит.

«Своими действиями российские предприятия грубо нарушают международные нормы и правила. Они причастны к финансовому и материальному обеспечению террористических организаций на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Это наносит существенные убытки экономике Украины», — говорится в сообщении.

По информации СБУ, перечисленные компании в течение 2018 г. заключили «внешнеэкономические соглашения» с транспортными предприятиями, работающими на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. «На основании этих договоров происходит систематическое незаконное перемещение грузов через закрытые пункты пропуска "Изварино", "Должанский" и "Красная Могила" Луганской таможни», — утверждается в сообщении.

СБУ пояснила, что введенные санкции предусматривают блокирование активов российских компаний, ограничение их торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок на территории Украины. В будущем эти компании не смогут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность на Украине, отметили в СБУ.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины 21 сентября предложило ввести санкции против компаний, связанных с производством и реализацией химической продукции в Крыму.

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Финансы
Новости

МВД объявило в розыск руководителя казанского офиса банка «Открытие»

Ведомости
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Управление МВД по Казани объявило в розыск руководителя казанского офиса банка «Открытие» Олега Поляха. Его подозревают в краже 230 млн руб. Об этом говорится в сообщении полиции.

Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК (кража, совершенная в особо крупном размере). Заявление о пропаже крупной суммы денег поступило в полицию 18 сентября. Представители службы безопасности офиса банка рассказали, что во время проведения ревизии в хранилище была обнаружена недостача денежных средств в размере 230 млн руб.

«Установлено, что к совершению преступления причастен 40-летний Олег Полях, ранее возглавлявший данный офис банка в Казани», — отмечается в сообщении. Приметы подозреваемого: на вид мужчине 40-45 лет, полное телосложение, короткие волосы.

Пресс-служба Приволжского филиала банка 20 сентября подтвердила факт обнаружения хищения около 230 млн руб. в казанском филиале банка «Открытие». Источник ТАСС, близкий к расследованию, сообщил, что в совершении преступления подозревают бывшего директора казанского офиса. Хищение сотрудники банка выявили в результате проверок после его увольнения. О каком именно офисе банка в Казани идет речь, не сообщалось. Всего в Казани работают четыре отделения «Открытия».

Выбор редактора
Политика
Новости

Знакомая Чепиги узнала в нем подозреваемого в отравлении Скрипалей

Ведомости
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Знакомая Анатолия Чепиги в селе Березовка признала в нем человека, известного как Руслан Боширов, подозреваемого в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, сообщает «Коммерсантъ». Издание не уточняет, в каком регионе находится это село.

26 сентября The Insider и Bellingcat сообщили, что нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Этого человека, по их данным, зовут Анатолий Чепига, он является полковником ГРУ, имеет звание Героя России и родился в селе Николаевка Амурской области. Как утверждает The Insider и Bellingcat, имя «Руслан Боширов» он взял после того, как переехал в Москву, где закончил Академию ГУ ВС России. Русская служба BBC написала, что ей удалось подтвердить информацию Bellingcat, изучив несколько российских баз данных, полученных из анонимных источников.

«Коммерсантъ» поговорил со знакомыми Чепиги — в селе Березовка жила его семья. Собеседники издания сообщили, что видели Чепигу давно, лет десять назад. Они попросили не называть их имен из-за опасений, что у них могут возникнуть проблемы с ФСБ.

Односельчанка Чепиги, с которой он близко общался в школьные годы, подтвердила, что это он. «Глаза черные почти, и голос его», — сказала она, добавив, что точно помнит, что день рождения у него был в апреле. По словам односельчанки, у Чепиги есть сестра. Собеседница газеты утверждает, что узнает его во всех опубликованных материалах.

Другая жительница Березовки отметила, что видела Чепигу «лет десять назад, когда он приезжал к родным», и что он не очень похож на человека, который изображен на фотографии. «Он был уже почти лысым [когда приезжал к родным], не очень похож на это фото, у него открытый взгляд был, а тут как исподлобья», — подчеркнула она. По словам собеседницы, односельчане знали, что он «на секретной службе в горячих точках».

Официальный представитель МИДа Мария Захарова ранее назвала вбросом информацию о том, что Руслан Боширов — это полковник ГРУ Анатолий Чепига. По ее мнению, публикация этих данных является продолжением кампании по отвлечению внимания от того, что произошло.

Бизнес
Новости

Россия и Пакистан подписали меморандум о строительстве морского газопровода

Ведомости
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Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский и его пакистанский коллега Шер Афган-Хан подписали меморандум о сотрудничестве при строительстве морского трубопровода. Об этом сообщается на сайте Минэнерго России.

Речь идет о строительстве морского газопровода, по которому газ будет поставляться из Ирана в Индию. Он пройдет по территории этих двух стран и Пакистана. В прошлом году президент России Владимир Путин во время визита в Тегеран договорился с иранским коллегой Хасаном Рухани о том, что «Газпром» построит часть этого газопровода.

Длина трубопровода составит около 1200 км с учетом отвода, часть маршрута может пройти по дну Персидского залива. Строительство трубы может начаться уже в 2019 г., в проекте принимают участие индийская и пакистанская компании.

Подписанный в четверг меморандум «предполагает оказание всесторонней поддержки проекту морского трубопровода, по которому газ с месторождений на территории Ирана будет поставляться потребителям в Пакистане и Индии», говорится в сообщении Минэнерго.

Индия считается одним из самых перспективных рынков газа. По прогнозу Международного энергетического агентства, к 2025 г. потребление газа в этой стране может превысить 100 млрд куб. м, из которых около 60 млрд куб. м будет приходиться на импорт.

После подписания меморандума Яновский отметил, что сотрудничество между Россией и Пакистаном не ограничивается проектом морского трубопровода. Страны также обсуждают строительство газопровода «Север — Юг». Кроме того, по словам Яновского, перспективным направлением взаимодействия может стать проект поставок сжиженного природного газа на рынок Пакистана.

Политика
Новости

Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии

Ведомости
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Чемпионат Европы по футболу в 2024 г. пройдет в Германии. Об этом заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александер Чеферин, передает Reuters.

Решение принято по итогам голосования исполнительного комитета UEFA. Единственным конкурентом Германии при выборе страны – хозяйки чемпионата была Турция.

Ближайший чемпионат Европы по футболу пройдет в 2020 г. В связи с 60-летием первенства он состоится в различных городах Европы. В частности, один из четвертьфиналов пройдет на «Зенит-арене» в Санкт-Петербурге, а финал и полуфиналы – на лондонском стадионе «Уэмбли».

Политика
Новости

Против челябинских чиновников возбудили уголовное дело из-за мусорного коллапса

Ведомости
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В отношении должностных лиц администрации Челябинска и МУП «Горэкоцентр», допустивших в городе мусорный коллапс, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России. Чиновников и сотрудников МУП «Горэкоцентр» подозревают в халатности (ч. 1 ст. №293 УК).

«В сентябре текущего года в районах областного центра был прекращен вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок, чем были нарушены конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду», — пояснили в Следственном комитете.

Следствие пытается установить обстоятельства происшедшего. В ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, в чьи обязанности входит обеспечение бесперебойной работы по утилизации отходов.

Ранее в Челябинске был введен режим ЧС из-за мусорных завалов. На их ликвидацию из резервного фонда городские власти выделили 14 млн руб., еще 88 млн руб. выделила областная администрация. Проблемы с вывозом мусора начались после закрытия старой городской свалки. Компании, осуществляющие вывоз мусора на свалку, отказались вывозить отходы на полигон в поселок Полетаево из-за увеличившихся расходов на дорогу.

Мусорный коллапс в Челябинске

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Политика
Новости

Ротенберг: Россия примет чемпионат мира по хоккею в 2023 году

Ведомости
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В Санкт-Петербурге в 2023 г. пройдет чемпионат мира по хоккею. Об этом сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг, передает ТАСС.

«Да, все решено, достигнуты договоренности между тремя федерациями. Чемпионат мира 2023 г. пройдет в Санкт-Петербурге, 2024 г. — в Чехии, 2025 г. — в Швеции», — сказал он. Такое решение достигнуто на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF), уточнил Ротенберг в разговоре с «РИА Новости» по телефону.

Представитель пресс-службы IIHF сказал агентству, что место проведения чемпионата мира по хоккею в 2023 г. будет объявлено в мае, но сейчас есть договоренность о проведении мероприятия в России.

Полугодовой конгресс IIHF стартовал ранее в четверг, 27 сентября, в городе Валетта, столице Мальты. В России чемпионат мира по хоккею проходил до этого трижды: в 2000, 2007 и 2016 гг. 

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