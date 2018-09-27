Кремль пообещал проверить информацию о присвоении Чепиге звания Героя России
Кремль проверит информацию о присвоении звания Героя России Анатолию Чепиге, которым, по данным The Insider и Bellingcat, является «Руслан Боширов» из расследования об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
На вопрос, настаивают ли в Кремле на том, что фигурирующий в расследовании The Insider и Bellingcat Чепига является гражданским лицом, Песков ответил: «У нас нет каких-то других данных». Он отметил, что расследование неформально и что в Кремле не знают, соответствует ли оно действительности.
«Те данные, которыми мы оперируем, — это то, что было сказано президентом, а потом сказано самими гражданами России», — подчеркнул Песков.
Ему задали вопрос, действительно ли президент Владимир Путин вручил награду Героя России Чепиге в 2014 г. и похож ли этот человек на Руслана Боширова. «Много людей похожи друг на друга, — ответил представитель Кремля, — но кто этот гражданин, который указывается в расследовании, я сказать не могу, поскольку не располагаю такой информацией».
На просьбу проверить информацию о присвоении Чепиге звания Героя России и кого именно президент наградил, Песков ответил: «Безусловно, мы проверим и дадим вам такую информацию».
26 сентября The Insider и Bellingcat сообщили, что нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Этого человека, по их данным, зовут Анатолий Чепига, он является полковником ГРУ, имеет звание Героя России и родился в селе Николаевка Амурской области. Как утверждает The Insider и Bellingcat, имя «Руслан Боширов» он взял после того, как переехал в Москву, где закончил Академию ГУ ВС России. Русская служба BBC написала, что ей удалось подтвердить информацию Bellingcat, изучив несколько российских баз данных, полученных из анонимных источников.
«Коммерсантъ», пообщавшись с односельчанами Чепиги, нашел его знакомую, с которой он близко общался в школьные годы. Она подтвердила, что это он, отметив, что узнает его во всех опубликованных материалах.
Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей
По данным полиции, подозреваемые прибыли в Великобританию под этими именами. Скотланд-Ярд не исключает, что имена вымышленные. Подозреваемым примерно по 40 лет, это граждане России.
По данным Скотланд-Ярда, в 15.00 2 марта (17.00 мск) подозреваемые прилетели в Лондон из Москвы рейсом «Аэрофлота» SU2588 (с 25 марта 2018 г. "Аэрофлот" летает из Москвы только в лондонский аэропорт "Хитроу". Рейсы в "Гатвик" выполняет его "дочка" "Россия" из Санкт-Петербурга).
В аэропорту они сели в поезд и в 17.40 (19.40 мск) прибыли на железнодорожный вокзал «Виктория» в центре Лондона. Оттуда на общественном транспорте они добрались до станции «Ватерлоо» и оставались в районе станции между 18 и 19 часами по местному времени. Затем подозреваемые отправились в City Stay Hotel.
На фото - Руслан Боширов в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта
На следующий день, 3 марта, подозреваемые на метро приехали на вокзал "Ватерлоо". Там они были около 11.45 (13.45 мск). На вокзале они сели в поезд до Солсбери, куда прибыли в 14.45 (16.45 мск). Примерно в 16.10 (18.10 мск) в тот же день подозреваемые на поезде выехали обратно в Лондон. Туда они добрались около 20 часов по местному времени.
По версии Скотланд-Ярда, целью поездки была разведка.
Утром следующего дня, 4 марта, подозреваемые снова отправились на поезде из Лондона в Солсбери.
В тот день подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от дома Скрипалей, сообщил Скотланд-Ярд. Он считает, что именно тогда они нанесли «Новичок» на входную дверь дома экс-полковника ГРУ.
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта
Во второй половине дня подозреваемые покинули Солсбери и вернулись в Лондон, на вокзал «Ватерлоо». Там они были около 16.45 (18.45 мск). Около 18.30 (20.30 мск) в тот же день они отправились поездом в аэропорт «Хитроу».
На фото - Петров и Боширов в аэропорту "Хитроу" 4 марта
В "Хитроу" подозреваемые сели на рейс «Аэрофлота» и в 22.30 (00.30 5 марта) вылетели в Москву. По данным Скотланд-Ярда, с тех пор в Великобританию они не возвращались.
Скотланд-Ярд также впервые показал фотографии емкости, в которой предположительно был "Новичок". Емкость нашли в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, госпитализированного с признаками отравления в начале июля.
Стеклянная емкость имитирует пробник духов Nina Ricci Premier Jour, к ней прикреплен крупный пластиковый распылитель. Эксперты обнаружили во флаконе следы "Новичка", утверждает полиция. В мусорном ведре в доме Роули также нашли картонную коробку с названием парфюмерного бренда.
Представители Nina Ricci заверили следствие, что и флакон, и картонная упаковка - подделки.
Роули рассказывал, что за несколько дней до отравления, в конце июня, нашел флакон в картонной упаковке на улице и решил, что это духи. Он подарил их своей подруге - Дон Стерджес. Та узнала бренд и распылила жидкость себе на запястья. Вскоре Стерджесс стало плохо. Через несколько дней она скончалась.