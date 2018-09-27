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Кремль пообещал проверить информацию о присвоении Чепиге звания Героя России

Кремль проверит информацию о присвоении звания Героя России Анатолию Чепиге, которым, по данным The Insider и Bellingcat, является «Руслан Боширов» из расследования об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

На вопрос, настаивают ли в Кремле на том, что фигурирующий в расследовании The Insider и Bellingcat Чепига является гражданским лицом, Песков ответил: «У нас нет каких-то других данных». Он отметил, что расследование неформально и что в Кремле не знают, соответствует ли оно действительности.

«Те данные, которыми мы оперируем, — это то, что было сказано президентом, а потом сказано самими гражданами России», — подчеркнул Песков.

Ему задали вопрос, действительно ли президент Владимир Путин вручил награду Героя России Чепиге в 2014 г. и похож ли этот человек на Руслана Боширова. «Много людей похожи друг на друга, — ответил представитель Кремля, — но кто этот гражданин, который указывается в расследовании, я сказать не могу, поскольку не располагаю такой информацией».

На просьбу проверить информацию о присвоении Чепиге звания Героя России и кого именно президент наградил, Песков ответил: «Безусловно, мы проверим и дадим вам такую информацию».

26 сентября The Insider и Bellingcat сообщили, что нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Этого человека, по их данным, зовут Анатолий Чепига, он является полковником ГРУ, имеет звание Героя России и родился в селе Николаевка Амурской области. Как утверждает The Insider и Bellingcat, имя «Руслан Боширов» он взял после того, как переехал в Москву, где закончил Академию ГУ ВС России. Русская служба BBC написала, что ей удалось подтвердить информацию Bellingcat, изучив несколько российских баз данных, полученных из анонимных источников.

«Коммерсантъ», пообщавшись с односельчанами Чепиги, нашел его знакомую, с которой он близко общался в школьные годы. Она подтвердила, что это он, отметив, что узнает его во всех опубликованных материалах.

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