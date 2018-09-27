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Департамент Минфина по борьбе с санкциями возглавит преподаватель ВШЭ

Преподаватель ВШЭ Дмитрий Тимофеев назначен врио директора нового департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями. Об этом сообщается на сайте министерства.

В сообщении говорится, что департамент будет координировать разработку и реализацию мер «по снижению негативного влияния и противодействию» антироссийским санкциям в финансовой сфере. Это, отмечает Минфин, «позволит централизовать и создать инфраструктуру» для быстрого реагирования на любые новые ограничительные меры.

Штатная численность департамента – 35 человек.

Тимофеев с 2016 г. был заместителем директора департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина. С 2004 г. – преподаватель НИУ ВШЭ.

Как следует из данных на сайте университета, Тимофеев окончил в 1995 г. Пермский государственный технический университет (ПГТУ) по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов», а в 1998 г. – Институт повышения квалификации РМЦПК по специальности «Финансы и кредит». С 1999 по 2003 г. он был аналитиком в ЗАО «Пермская фондовая компания», после этого 13 лет проработал в ООО «УК «Парма-менеджмент», а затем в 2016 г. перешел на государственную гражданскую службу.

Во ВШЭ он ведет курс «Поведение финансовых рынков» в магистратуре экономического факультета и там же – семинар «Финансовые рынки и финансовые институты».