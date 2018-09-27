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Полиция Нидерландов предотвратила крупный теракт

Правоохранительные органы Нидерландов задержали семь человек по подозрению в подготовке крупного теракта на территории страны. Как сообщается на сайте голландской прокуратуры, подозреваемые были задержаны в Арнеме и Верте. Возраст задержанных колеблется от 21 до 34 лет.

Несколько месяцев назад полиция получила данные о том, что группа террористов под руководством 34-летнего гражданина Ирака, проживающего в Арнеме, планирует устроить теракт на общественном мероприятии в Нидерландах, говорится в сообщении прокуратуры. Лидер группы и еще двое подозреваемых ранее были осуждены за попытку присоединиться к запрещенной террористической организации «Исламское государство», добавила прокуратура.

По данным правоохранительных органов, террористы планировали устроить двойной теракт: в одном месте они собирались напасть на людей с автоматами Калашникова, в другом – взорвать начиненный взрывчаткой автомобиль.

Когда и где именно террористы планировали устроить теракты, не уточняется. Отмечается, что задержание подозреваемых позволило предотвратить атаку, однако расследование будет продолжено.