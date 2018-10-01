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Кудрин раскрыл спонсоров Европейского университета

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Председатель Счетной палаты и член попечительского совета Европейского университета Алексей Кудрин назвал миллиардеров Романа Абрамовича, Владимира Потанина и Михаила Гуцериева наиболее важными спонсорами вуза. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мне хотелось бы поблагодарить частных лиц, которые оказывали нам поддержку в эти непростые полтора года. Я хотел бы выделить трех человек: это Михаил Гуцериев, Роман Абрамович и Владимир Потанин», – сказал Кудрин.

Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 г. при поддержке мэра города Анатолия Собчака. Проблемы у вуза начались летом 2016 г. Тогда Рособрнадзор при проверке нашел нарушения в виде отсутствия аттестации у некоторых преподавателей и недостаточного количества преподавателей-практиков на специальностях «политология» и «социология».

В 2017 г. Европейский университет лишили лицензии. В защиту вуза высказывались многие влиятельные лица, в том числе нынешний председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В августе 2018 г. Рособрнадзор выдал учебному заведению новую лицензию. Только в конце августа Европейский университет начал приемную кампанию. В итоге в вуз поступило 171 заявление. Больше всего – на программы факультета антропологии и факультета истории искусств.

В какие школы ходили политики и бизнесмены

Политика
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Воронежский вице-губернатор попросил проверить законность выплаты ему 23 окладов

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Вице-губернатор Воронежской области Юрий Агибалов, который получил единовременную выплату 23 окладов, обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность этой выплаты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника прокурора области Михаила Усова. По его словам, проверка уже началась.

«Юрий Агибалов обратился с заявлением в прокуратуру и просил провести проверку по законности выплаты ему компенсации в связи увольнением на пенсию. И мы ее проводим», – заявил Усов.

Кроме того, в понедельник губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил, что Агибалов не войдет в состав нового правительства региона. По словам главы региона, он сам написал заявление.

На прошлой неделе стало известно, что Гусев уволил Агибалова, выплатив ему положенные по закону 23 должностных оклада, а через два дня назначил его на прежнюю должность. Соответствующие документы опубликовал Telegram-канал «Незыгарь», их подлинность подтвердили источники «Коммерсанта». «Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» — сказал губернатор Воронежской области.

Пресс-служба правительства Воронежской области сообщила, что оклад вице-губернатора до увольнения составлял 11 189 руб. Соответственно, единовременная выплата, которую он получил, равнялась 223 892 руб. (после вычета подоходного налога в 13%), указала пресс-служба. При этом оклад Агибалова после повторного трудоустройства составляет 45 320 руб.

Путин, Медведев и чиновники-миллиардеры

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Финансы
Новости

Котировки нефти Brent превысили $84 впервые за четыре года

Ведомости
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Котировки нефти Brent в понедельник 1 октября ускорили рост и превысили $84 за баррель впервые с ноября 2014 г.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.48 мск подорожали на $1,68 до $84,40 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,06 до $74,31 за баррель.

Главным фактором подъема цен на нефть остаются опасения дефицита этого сырья. Рынок закладывает в котировки санкции США против энергетического сектора Ирана, вступающие в силу 4 ноября: они означают снижение предложения нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, отмечает Reuters.

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Экономика
Новости

Власти отказались от идеи автоматической подписки на новую систему накопительной пенсии

Ведомости
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Идея автоматической подписки граждан на новую систему пенсионных накоплений – индивидуального пенсионного капитала (ИПК) – разрабатывалась, но от нее отказались 4-5 месяцев назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. Федеральный источник подтвердил «Ведомостям» эту информацию, уточнив, что механизм подключения к накоплениям будет другим. Представитель ЦБ в ответ за запрос заявил, что обсуждение законопроекта преждевременно.

В понедельник РБК сообщил, что Минфин и Центробанк выбрали механизм включения россиян в новую накопительную пенсионную систему ИПК, при этом молчание будет признаваться выражением воли. Источники издания уточнили, что выбранный механизм представляет собой автоматическое подключение россиян к системе отчисления средств в ИПК. «Это коснется 70 млн человек, которые уже находятся в накопительной системе – в негосударственных пенсионных фондах или в государственном управляющей компании ПФР «Внешэкономбанк», – пояснил один из источников РБК.

Чуть позже в понедельник эту информацию прокомментировала вице-премьер Татьяна Голикова. «Мы как соцблок проекта не видели, мы его пока не согласовывали, поэтому выносить какие-то суждения по его поводу я считаю преждевременным», – сказала она.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Бизнес
Новости

Lavazza купит бизнес кофейных автоматов у Mars

Ведомости
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Итальянский производитель кофе Lavazza договорился о покупке кофейного бизнеса Mars Drinks у американского конгломерата Mars Inc., сообщила итальянская La Stampa. В сделку войдут два подразделения кофейных автоматов — офисных Flavia и отдельностоящих уличных Klix, следует из заявления компаний. Стоимость сделки, которую предполагается закрыть до конца года, — порядка $650 млн, сообщило Reuters.

За счет покупки кофейного бизнеса Mars туринская Lavazza намерена укрепить позиции на рынках США, Германии, Великобритании и Франции, где распространены кофейные автоматы Flavia и Klix. «Это прекрасно соответствует нашей стратегии развития на ключевых рынках и нашей цели — приблизиться к конечному потребителю», — заявил руководитель Lavazza Group Антонио Баравалле.

В 2016 г. Lavazza купила французскую Carte Noire за 700 млн евро.

Как выглядит первое заведение Starbucks в Италии

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Бизнес
Новости

Mitsubishi отозвала в России почти 145 000 автомобилей‍

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Японская компания Mitsubishi объявила об отзыве на российском рынке 144 856 автомобилей разных марок в связи с возможными проблемами с ручным тормозом. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв затронет автомобили моделей Outlander PHEV, Outlander и ASX, реализованные с января 2007 г. по сентябрь 2009 г. «Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза», – указывается в сообщении.

На отозванных автомобилях заменят задние тормозные суппорты или отремонтируют их. Все ремонтные работы будут проводиться бесплатно для владельцев.

Ранее, в сентябре, Mitsubishi сообщила об отзыве в России почти 21 000 Outlander из-за дефекта люка в крыше. В апреле компания отзывала на рынке России более 86 000 кроссоверов этой же модели из-за некорректного срабатывания подушки безопасности около водительского кресла.

Выбор редактора
Стиль жизни
Новости

Зрители «Черного зеркала» смогут сами выбрать концовку эпизода нового сезона

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Стриминговый сервис Netflix позволит зрителям выбирать, чем закончится тот или иной эпизод сериала или фильм, расширяя сферу применения интерактивного телевидения. Первым проектом, в котором будет использоваться эта технология, станет научно-фантастический сериал «Черное зеркало», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Сериал рассказывает о социальных последствиях развития технологии. Премьера пятого сезона «Черного зеркала» ожидается в декабре. Первый эпизод с возможностью выбора финала выйдет до конца года, пишет Bloomberg.

Агентство уточняет, что компания продолжает развивать технологии, которые дадут аудитории возможность управлять сюжетом. Ранее Netflix выпустил анимационное шоу Puss in Book, в котором зрители сами могли выбрать вариант концовки, решая в начале программы, против кого будет бороться ее главный герой.

Представители Netflix оперативно не прокомментировали Bloomberg эту информацию.

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Технологии
Новости

Facebook грозит штраф в $1,6 млрд за новую утечку данных

Ведомости
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Комиссия по защите данных (Data Protection Commission, DPC) Ирландии может оштрафовать крупнейшую соцсеть мира Facebook на 4% глобальной выручки, или около $1,6 млрд, в связи с новой утечкой данных более 50 млн пользователей по всему миру, пишет The Wall Street Journal. Это будет первый масштабный прецедент реального применения нового европейского закона о защите данных (GDPR), отмечает газета.

Комиссия уже начала расследование, для которого запросила у Facebook дополнительную информацию.

GDPR позволяет властям ЕС применять фиксированный (до 20 млн евро) или оборотный ( 4% выручки) штраф в случае, если меры компании по защите данных пользователей будут признаны недостаточными. Однако отрасль сильно беспокоит еще одно положение закона: о штрафе в 2% выручки за несвоевременное (позже 72 часов) информирование об утечке, отмечает WSJ. Формально Facebook выполнила это требование, однако DPC пожаловалась, что в сообщении недостаточно информации об источнике и параметрах утечки.

По мнению экспертов, расследование DPC должно установить эффективность и достаточность защиты данных пользователей Facebook до инцидента. Причем, учитывая новизну GDPR, достаточность и эффективность компании предстоит доказывать в суде, считает WSJ.

В минувший четверг Facebook раскрыла проблему с безопасностью, которая затронула почти 50 млн аккаунтов. Неизвестные использовали обнаружили уязвимость в коде, связанную с функцией «Посмотреть как» (View As), которая позволяет людям увидеть свою страницу так, как ее видят другие пользователи. Это дало злоумышленникам возможность украсть «маркеры доступа» (access tokens), при помощи которых можно завладеть аккаунтами пользователей.

«Маркеры доступа — это эквивалент цифровых ключей, которые позволяют пользователям оставаться залогиненными в Facebook и не вводить заново пароль каждый раз, когда они входят в приложение», — поясняется в блоге соцсети. Уязвимость ликвидирована, сброшены маркеры доступа 50 млн теоретически скомпрометированных аккаунтов и еще 40 млн аккаунтов в качестве «меры предосторожности», отчиталась соцсеть.

Выбор редактора
Политика
Новости

Ведущий «России 1» Киселев пожаловался в полицию на автора статьи о его крымском доме

Ведомости
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Ведущий телеканала «Россия 1», гендиректор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев подал заявление в полицию на журналиста крымской газеты «Город24» Владимира Мазурина, обвинив его в мошенничестве и вымогательстве. Об этом сам Киселев рассказал радиостанции «Говорит Москва».

«Этот Мазурин – просто мошенник. Вымогает деньги. Все его цифры взяты с потолка. Я уже подал на него в полицию. Все документы по дому у меня в образцовом порядке», – заявил Киселев.

В крымской газете «Город24» вышел материал Владимира Мазурина о коттедже Киселева в Коктебеле, но весь тираж с этой статьей изъяли, рассказал «Новой газете» сам Мазурин. По его словам, редактора газеты Елену Войтову заставили выкупить весь тираж за свой счет. В электронной версии вместо материала о коттедже появился рекламный блок, добавил Мазурин. Он также заявил «Дождю», что статью сняли после звонка Киселева.

«Крымский канал» в Telegram приводит копию материала Мазурина, в котором рассказывается про дом в Коктебеле. В частности, автор утверждает, что строительство шло с нарушениями, а на весь проект потратили как минимум 200 млн руб. При этом упоминания Киселева в этой копии нет.

Еще в 2006 г. сам Киселев рассказывал про строительство дома в Коктебеле украинскому изданию «Факты». Ведущий отмечал, что дом построен на земле, которую никто не хотел брать из-за нахождения в зоне активного оползня. По словам Киселева, он провел все противооползневые мероприятия и построил дом площадью 130 кв. м. Кроме того, ведущий отмечал, что сначала ему запретили строительство, но разрешили после встречи в Киеве с главой местного противооползневого комитета.

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Бизнес
Новости

Котировки Tesla подскочили на 16% после соглашения Маска с властями США

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Акции Tesla на предварительных торгах до открытия рынка в понедельник, 1 октября, выросли в цене более чем на 16%. Росту котировок способствовало досудебное соглашение между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и руководителем и основателем компании Илоном Маском. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что стоимость акций Tesla выросла на 16% до $306,50 за штуку. Таким образом, акции компании отыграли свое пятничное падение. 28 сентября котировки Tesla, после того как SEC объявила, что открыла дело в отношении Маска, завершили торговый день на уровне $264,77, потеряв почти 14%.

SEC 28 сентября объявила, что открыла в отношении Маска дело за твиты, в которых содержалась ложная информация, вызвавшая резкие колебания котировок компании. Претензии комиссии были связаны с сообщениями Маска в Twitter от 7 августа. Тогда он сообщил о готовности выкупить акции Tesla с рынка по $420. Позже предприниматель отказался от этой идеи.

На фоне начала расследования гендиректор Tesla согласился покинуть пост председателя совета директоров компании и выплатить штраф в размере $20 млн в рамках досудебного урегулирования спора с SEC. Tesla также выплатит дополнительно $20 млн штрафа и добавит в свой совет двух независимых директоров. По условиям соглашения с SEC Маск уйдет с поста председателя совета директоров в течение 45 дней и не сможет снова занимать эту должность в течение трех лет. При этом он сохранит должность гендиректора компании и не обязан признавать вину.

Как предприниматели покидают основанные ими компании

Политика
Новости

Суд приговорил бывшего предправления Эргобанка к восьми годам тюрьмы

Ведомости
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Суд приговорил бывшего председателя правления Эргобанка Вячеслава Бармина к восьми годам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В частности, суд признал Бармина виновным в хищении чужого имущества (ч. 4 ст. 160 УК). Следствие установило, что 31 декабря 2015 г. он присвоил себе более 750 млн руб. из кассы банка. Деньгами Бармин распорядился по собственному усмотрению, уточняет СК.

В январе 2016 г. ЦБ отозвал лицензию у Эргобанка. Через год было возбуждено уголовное дело в отношении Бармина. Это беспрецедентный случай: «раньше с такими случаями, чтобы из кассы банка наличными выносили почти 1 млрд руб., встречаться не приходилось», говорил «Ведомостям» источник, близкий к регулятору.

Эргобанк по величине активов на 1 января 2016 г. занимал 321-е место в банковской системе России. На сайте Эргобанка говорилось, что его услугами пользуются более 60 организаций Русской православной церкви из 18 епархий. Владельцами банка указывались Вячеслав Бармин (23,5% акций банка), Владимир Гаспаров (23,5%), Василий Саушкин (20,5%), Валерий Мешкалин (напрямую ему принадлежит 5,4%, еще порядка 14% – через компанию «Корпорация «Дмитровская») и другие физлица.

Бизнес
Новости

В Крыму запущены две новые электростанции

Ведомости
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Первые энергоблоки двух новых тепловых электростанций (ТЭС) в Крыму – «Таврической» в Симферополе и «Балаклавской» в Севастополе – запущены в работу. Об этом сегодня сообщил замминистра энергетики Андрей Черезов.

«Сегодня в ночь станция «Таврическая» запущена первой: первый блок сейчас уже работает в сеть на полную мощность. В 8 утра закончен пуск блока на «Балаклавской». 500 МВт мощности сейчас Крым плюсом имеет, кроме того, что передается по энергомосту», – сказал Черезов на совещании в Симферополе (цитата по «Интерфаксу»). По его оценке, окончательный ввод блоков в эксплуатацию – вопрос месяца.

Строительство двух ТЭС в Крыму мощностью по 470 МВт ведет ООО «ВО «Технопромэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Специально для них были локализованы четыре турбины Siemens. Изначально первую очередь ТЭС – два блока мощностью по 235 МВт каждый – должны были ввести в эксплуатацию в конце мая 2018 г., но затем ввод перенесли на осень.

Обе ТЭС должны работать на газе крымской компании «Черноморнефтегаз». Вместе с имеющимися в Крыму старыми станциями и резервными газотурбинными блоками они должны обеспечить энергодостаточность полуострова даже без учета энергомоста из Тамани.

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