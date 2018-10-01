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Кудрин раскрыл спонсоров Европейского университета

Председатель Счетной палаты и член попечительского совета Европейского университета Алексей Кудрин назвал миллиардеров Романа Абрамовича, Владимира Потанина и Михаила Гуцериева наиболее важными спонсорами вуза. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мне хотелось бы поблагодарить частных лиц, которые оказывали нам поддержку в эти непростые полтора года. Я хотел бы выделить трех человек: это Михаил Гуцериев, Роман Абрамович и Владимир Потанин», – сказал Кудрин.

Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 г. при поддержке мэра города Анатолия Собчака. Проблемы у вуза начались летом 2016 г. Тогда Рособрнадзор при проверке нашел нарушения в виде отсутствия аттестации у некоторых преподавателей и недостаточного количества преподавателей-практиков на специальностях «политология» и «социология».

В 2017 г. Европейский университет лишили лицензии. В защиту вуза высказывались многие влиятельные лица, в том числе нынешний председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В августе 2018 г. Рособрнадзор выдал учебному заведению новую лицензию. Только в конце августа Европейский университет начал приемную кампанию. В итоге в вуз поступило 171 заявление. Больше всего – на программы факультета антропологии и факультета истории искусств.

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