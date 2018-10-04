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Россия предложила США унифицировать сроки визовых собеседований

Москва предложила Вашингтону унифицировать сроки ожидания визовых собеседований, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, с апреля текущего года срок ожидания визовых собеседований в США был растянут до 300 дней, в то время как Россия «лишь в качестве ответной меры» с мая этого года увеличила срок рассмотрения обращений до 15 дней по краткосрочным и до 30 по долгосрочным визам.

Захарова отметила, что записаться на собеседование для получения визы в США практически невозможно, «обращаться за визами становится просто бессмысленно». «Искусственно созданная американскими властями ситуация с выдачей виз ведет к затруднению в поддержании деловых, культурных, спортивных и даже семейных связей», — сказала Захарова.

Ранее министр-советник по визовым вопросам посольства США в Москве Майкл Йодер предложил России провести «дружеские соревнования» по числу выданных виз обеих стран. Он отметил, что не важно, кто победит в соревновании, потому что от увеличения числа туристов выиграют обе страны.

В конце августа генеральный консул России в Хьюстоне Александр Писарев заявил, что США фактически прекратили выдачу виз россиянам.

Проблемы с выдачей американских виз россиянам начались в декабре позапрошлого года, когда Барак Обама в последние дни президентства выслал российских дипломатов из США. Россия в ответ потребовала от Вашингтона тоже сократить численность дипломатических работников.

В марте текущего года американские власти выслали еще 60 российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Россия в качестве ответной меры выслала аналогичное число американских дипломатов.

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