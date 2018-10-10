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ЦИК решил рассмотреть ходатайство организаторов референдума о пенсионной реформе

Центризбирком на заседании в следующую среду, 17 октября, рассмотрит ходатайство о регистрации общероссийской инициативной группы референдума по пенсионной реформе. Его подали представители КПРФ совместно с главой московской инициативной подгруппы справороссом Ильей Свиридовым. Об этом сообщил в среду на заседании комиссии зампред ЦИК Николай Булаев.

Булаев признал, что в ЦИК до сих пор не определились с тем, как следует относиться к представленным документам. В собрании, напомнил он, приняли участие представители всего девяти региональных инициативных подгрупп, хотя по закону требуется не менее 43. Причем это подгруппы, поддержавшие четыре разных формулировки вопросов, согласованных Центоизбиркомом. Но на голосование они предлагают вынести пятый вопрос, хотя инициировавшие его люди вообще не принимали участие в собрании.

«Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь», - процитировал по этому поводу Булаев классика. К такому серьезному вопросу, как организация референдума, следует относиться более серьезно, настаивает зампред ЦИК.

По закону для создания общефедеральной инициативной группы нужно не менее 43 региональных подгрупп. Но из-за запрета создавать в регионе больше одной подгруппы ни одна из формулировок вопроса такой поддержки до сих пор не получила. Поэтому организаторы последовали совету председателя ЦИК Эллы Памфиловой, призвавшей всех инициаторов референдума объединиться.