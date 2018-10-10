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ЦИК решил рассмотреть ходатайство организаторов референдума о пенсионной реформе

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Центризбирком на заседании в следующую среду, 17 октября, рассмотрит ходатайство о регистрации общероссийской инициативной группы референдума по пенсионной реформе. Его подали представители КПРФ совместно с главой московской инициативной подгруппы справороссом Ильей Свиридовым. Об этом сообщил в среду на заседании комиссии зампред ЦИК Николай Булаев.

Булаев признал, что в ЦИК до сих пор не определились с тем, как следует относиться к представленным документам. В собрании, напомнил он, приняли участие представители всего девяти региональных инициативных подгрупп, хотя по закону требуется не менее 43. Причем это подгруппы, поддержавшие четыре разных формулировки вопросов, согласованных Центоизбиркомом. Но на голосование они предлагают вынести пятый вопрос, хотя инициировавшие его люди вообще не принимали участие в собрании.

«Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь», - процитировал по этому поводу Булаев классика. К такому серьезному вопросу, как организация референдума, следует относиться более серьезно, настаивает зампред ЦИК.

По закону для создания общефедеральной инициативной группы нужно не менее 43 региональных подгрупп. Но из-за запрета создавать в регионе больше одной подгруппы ни одна из формулировок вопроса такой поддержки до сих пор не получила. Поэтому организаторы последовали совету председателя ЦИК Эллы Памфиловой, призвавшей всех инициаторов референдума объединиться.

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Политика
Новости

Суд по делу Серебренникова начнется в закрытом режиме 17 октября

Ведомости
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Мещанский суд Москвы начнет рассмотрение уголовного дела «Седьмой студии», одним из обвиняемых по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников, 17 октября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Предварительное слушание пройдет в этот день в 10:00 в закрытом режиме. Когда дело начнут рассматривать по существу, не уточняется.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу «Седьмой студии» 2 октября. Его фигурантами являются режиссер Серебренников, Софья Апфельбаум, Юрий Итин и Алексей Малобродский.

По мнению следователей, фигуранты с 2011 по 2014 г. похитили бюджетные средства, направленные министерством культуры на проект «Платформа» Серебренникова (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В сообщении Генпрокуратуры уточнялось, что по указанию режиссера от имени «Седьмой студии» заключались фиктивные договоры с подконтрольными ей коммерческими организациями. Всего эти организации получили более 133 млн руб. и должны были выполнять работы в рамках проекта. В результате деньги «были обналичены и возвращены участникам преступной группы», указывалось в сообщении. По данным следователей, деньги Серебренников и другие фигуранты потратили по своему усмотрению.

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Бизнес
Новости

IKEA начнет продавать в России товары для кошек и собак

Ведомости
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Шведский оператор магазинов мебели и товаров для дома IKEA весной 2019 г. начнет продавать в России товары для домашних животных — кошек и собак. Об этом заявил генеральный директор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл.

В магазинах IKEA в некоторых странах уже продаются товары для домашних животных — например, поилки, лежанки, домики для кошек.

IКЕА — крупнейший в мире мебельный ритейлер с 367 магазинами в 30 странах. Сейчас у компании 14 магазинов в России в 11 городах, а также две дизайн-студии в Москве и одна в Нижнем Новгороде. 10 октября группа отчиталась о росте продаж в России в 2017/2018 финансовом году (завершился 31 августа) на 2%. Абсолютные цифры IКЕА не раскрыла. Годом ранее продажи сети в России падали на 10%.

Генеральный директор розничной сети IKEA в России отметил, что компания снизила цены на 15–20% примерно на 600 товаров, в основном – для кухни и гардеробов. В этом году компания планирует продолжить снижать цены. На какие товары, Эрнтелл не уточнил. По его словам, благодаря этому шагу число проданных товаров в России выросло на 6%. Средний чек при этом не изменился, отмечал он, не раскрывая деталей.

Политика
Новости

Мантуров назвал непозволительным поведение футболистов Кокорина и Мамаева

Ведомости
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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров назвал непозволительным поведение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это нецивилизованное поведение игроков футбольных клубов. Мне кажется, все в едином мнении, что такое поведение непозволительно никому», — подчеркнул Мантуров. Он призвал дождаться результатов расследования.

Ранее полиция Москвы возбудила два уголовных дела о побоях (ст. 116 УК) по факту конфликтов предположительно с участием Кокорина и Мамаева, происшедших 8 октября в центре Москвы. В тот день у гостиницы «Пекин» был жестоко избит водитель телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Он опознал в нападавших Кокорина и Мамаева. Позднее в тот же день в кафе избили директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» (разработчик и производитель президентского лимузина Aurus) Сергея Гайсина. Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором видно, как похожий на Кокорина человек бьет посетителя кафе по голове стулом.

Пострадавшие обратились в полицию. Адвокат Пака Геннадий Удунян уже заявил, что будет ходатайствовать о переквалификации статьи на более тяжкую. Футболисты были вызваны на допрос, который, по данным «Интерфакса», пройдет в среду, 10 октября. Сами спортсмены пока лично не комментировали происшедшее. Но вскоре они планируют выступить с заявлением и извиниться, заявлял адвокат Кокорина Умалат Сайгитов.

Футбольный клуб «Краснодар», за который играет Мамаев, уже объявил о намерении разорвать контракт. В свою очередь футбольный клуб «Зенит» заявил, что говорить о наказании Кокорина со стороны клуба пока рано.

Бизнес
Новости

Роспотребнадзор временно закрыл 63 ресторана «Суши WOK» в Москве

Ведомости
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Роспотребнадзор временно закрыл 63 ресторана «Суши WOK» в Москве и оштрафовал сеть на 1,5 млн руб. за многочисленные нарушения санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Рестораны, согласно решениям районных судов, закрыты на срок от 12 до 90 суток для устранения нарушений. В ходе внеплановых проверок служба сняла с продажи и уничтожила почти 500 кг продукции сети с истекшим сроком годности, без сопроводительной документации и маркировочных ярлыков. Проверки проходили в августе и в сентябре. Нарушения ведомство нашло во всех ресторанах сети.

Вопросы у Роспотребнадзора вызвало санитарно-техническое состояние производственных помещений. Служба отмечает, что сеть ресторанов не контролирует качество и безопасность продуктов питания и не соблюдает нормы их хранения. Персонал не носит санитарную одежду, работает в украшениях, не использует перчатки при приготовлении блюд. В производственных помещениях обнаружены тараканы и мухи, говорится в сообщении.

Первый ресторан «Суши WOK» открылся в 2011 г. в Санкт-Петербурге. Сегодня сеть насчитывает свыше 600 заведений, говорится на сайте компании. Более 350 ресторанов сети работает по франшизе.

Политика
Новости

Кудрин назвал единственный показатель успешности внешней политики России

Ведомости
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Внешняя политика России должна быть нацелена на улучшение отношений с Западом, поскольку при ужесточении санкций цели развития экономики становятся недостижимыми, сказал сегодня председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на правлении Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Таким образом, сейчас отсутствие новых санкций является критерием успешной внешней политики страны.

«Мы должны четко осознать: если санкции будут наращиваться, то цели, которые поставил президент, практически недостижимы по многим показателям, в том числе технологическому и социальному развитию, — цитирует Кудрина "Интерфакс". — Поэтому сегодня внешняя политика России должна быть подчинена уменьшению напряженности наших отношений с другими странами и, как минимум, сохранению или снижению санкционного режима, а не наращиванию. Сегодня я бы эффективность нашей внешней политики мерил по этому показателю».

«У нас нет таких глобальных проблем для России, рисков военно-политического значения, которые требовали бы наращивания напряженности с другими странами. Эта составляющая является сегодня, наверное, ключевой для выполнения этих целей, которые поставил президент», — считает председатель СП.

Согласно планам правительства, российская экономика должна к 2021 г. выйти на темпы роста выше 3% за счет «структурных изменений», куда входят и нацпроекты из нового майского указа Владимира Путина. Ускорение экономики чиновники собираются обеспечить увеличением инвестиций – за шесть лет их доля в ВВП должна превысить 25%. Накануне МВФ улучшил оценку роста российского ВВП на 2019 г. с 1,5% до 1,8%. При таком росте динамика российской экономики останется вдвое хуже среднемировой, следует из доклада МВФ.

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Политика
Новости

В Подмосковье застрелена следователь МВД по особо важным делам

Ведомости
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В подмосковном Красногорске была застрелена старший следователь управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. Об этом говорится в сообщении областного главка Следственного комитета России (СКР).

Убийство произошло около 7:00. Преступник выстрелил в следователя, когда она выходила из подъезда дома в поселке Архангельское. От полученного огнестрельного ранения в шею сотрудница МВД скончалась на месте происшествия.

Погибшая занимала пост старшего следователя по особо важным делам следственной части следственного управления УТ МВД по ЦФО и носила звание подполковника. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Пресс-служба ведомства не назвала имя погибшей. По данным телеканала РЕН, убита Евгения Шишкина. Телеканал уточнил, что в январе на нее уже была совершена попытка покушения.

Политика
Новости

МИД России призвал не заботиться об имидже России на Западе

Ведомости
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Запад — противник России, поэтому заботиться об имидже страны в его глазах было бы странно, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью Financial Times.

«Мы не считаем, что Запад, в его широком понимании... является нашим другом. Напротив, мы рассматриваем Запад в качестве противника, который действует на подрыв позиций России и перспектив ее нормального развития, — сказал Рябков. — Тогда почему нас должно так сильно заботить то, как мы выглядим в глазах противников?»

По мнению Рябкова, позицию Москвы никак не смягчит и недавнее обвинение со стороны Нидерландов, Великобритании и США в хакерской атаке на офис Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, якобы в попытке получить материалы расследования отравления Скрипалей. «Если кто-то полагает, что это подействует на Россию и каким-то образом заставит ее поколебаться, это совершенно превратное впечатление. Напротив, согласованное давление лишь уменьшает шансы реального урегулирования», — сказал замминистра иностранных дел (цитата по FT).

Оценивая состояние российско-американских отношений, Рябков сказал, что «ситуация гораздо, гораздо хуже самых "горячих", а скорее, самых "холодных" моментов [холодной войны]».

Любые надежды на улучшение после встречи лидеров России и США в Хельсинки быстро улетучились, констатировал Рябков. «Даже самые первичные, самые рудиментарные признаки перспектив налаживания непрерывного диалога были незамедлительно торпедированы теми, кто не верит в какое-либо будущее российско-американских отношений», — сказал он.

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Финансы
Новости

ПИК заключила первую сделку по проектному финансированию с эскроу-счетами

Ведомости
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Группа компаний ПИК и банк ВТБ заключили первую сделку по проектному финансированию застройщика на 19,9 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба девелопера. Застройщик планирует направить эти средства на строительство ЖК «Дмитровский парк».

Сделка стала крупнейшей в России по проектному финансированию с использованием счетов эскроу и первой для группы, говорится в сообщении.

Президент Владимир Путин в июле подписал закон, меняющий систему финансирования жилищного строительства в стране. Согласно новому законодательству, договор долевого участия в строительстве вскоре заменят счета эскроу, на которых будут аккумулироваться средства дольщиков. Застройщики не смогут пользоваться этими средствами до окончания строительства. Возводить дома они будут на средства банков в рамках проектного финансирования.

С 1 июля застройщики могут воспользоваться новой системой финансирования добровольно. С 1 июля 2019 г. использование эскроу-счетов станет для них обязательным.

Группа ПИК — один из крупнейших публичных девелоперов в России и крупнейший застройщик в Москве и Подмосковье. Контролирующим акционером «ПИК» с долей чуть менее 75% является Сергей Гордеев.

Политика
Новости

Путин поручил подписать протокол о защите персональных данных за рубежом

Ведомости
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Президент России Владимир Путин сегодня поручил Министерству иностранных дел подписать протокол изменений в европейскую Конвенцию о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных. Распоряжение президента опубликовано на официальном портале правовой информации.

Протокол, который еще не подписан Россией, предусматривает передачу персональных данных получателю из страны, не подписавшей конвенцию, только если это государство или организация обеспечат адекватный уровень защиты данных. Исключениями могут быть законные государственные интересы или договоренности сторон в соответствии с национальным правом. США к конвенции не присоединились, но такая возможность существует.

Принятие протокола позволит защитить интересы субъектов персональных данных в Евросоюзе и в России от действий транснациональных компаний в случае попыток распространить правила обработки персональных данных, принятые в их домашней юрисдикции, на те страны, где они осуществляют свою деятельность, пишет «Интерфакс». В число новых требований, которые вводятся протоколом, входят, в частности, обязательства по информированию о взломе баз, содержащих персональные данные, а также провозглашается принцип «минимизации данных», подлежащих обработке.

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Финансы
Новости

Санируемый «Роскосмосом» Фондсервисбанк получил еще 6 млрд рублей

Ведомости
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Фондсервисбанк получил еще 6 млрд руб. на санацию, свидетельствует отчетность кредитной организации. Общая сумма финансирования банка достигла 45 млрд руб. Представитель Центробанка заявил «Интерфаксу», что Фондсервисбанк получил дополнительные средства «в соответствии с предусмотренным ранее планом участия условиями по оказанию финансовой помощи банку».

В отчетности Фондсервисбанка по РСБУ за первое полугодие указывается, что срок санации будет продлен до конца 2032 г., а банк получит от АСВ дополнительную финансовую помощь в виде займа. По состоянию на 1 июля долг Фондсервисбанка перед АСВ вырос до 45 млрд руб. с прежней суммы 39 млрд руб.

Фондсервисбанк находится на санации с 2015 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило на его санацию 39 млрд руб. по льготной ставке 0,51% годовых сроком на 10 лет. До мая санатором Фондсервисбанка был дочерний банк госкорпорации «Ростех» — Новикомбанк. Позже АСВ сообщило, что в оздоровлении банка примет участие его крупнейший кредитор — «Роскосмос». В результате часть задолженности госкорпорации была переоформлена в субординированный депозит.

В обновленном плане санации говорилось, что Фондсервисбанк в дальнейшем будет обеспечивать «значительную часть потребностей «Роскосмоса» и организаций госкорпорации в банковском обслуживании». В июле правительство определило Фондсервисбанк в качестве головного банка для «Роскосмоса».

Финансы
Новости

SoftBank может инвестировать до $20 млрд в нью-йоркскую сеть коворкингов

Ведомости
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Японская телекоммуникационная компания SoftBank планирует инвестировать от $15 млрд до $20 млрд в нью-йоркский коворкинговый стартап WeWork в обмен на контрольную долю в компании. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сделка будет профинансирована за счет резервов Vision Fund — фонда, созданного SoftBank при участии суверенных фондов Саудовской Аравии и Абу-Даби, а также других инвесторов. Фонд специализируется на инвестициях в технологический сектор и уже владеет 20% в WeWork. SoftBank впервые инвестировал в стартап через Vision Fund в августе 2017 г. Тогда WeWork получил $4,4 млрд в рамках акционерного финансирования, в августе этого года — еще $1 млрд, разместив в пользу SoftBank субординированные конвертируемые облигации.

WeWork, созданная в 2010 г., создает рабочие пространства для бизнесменов. Компания арендует более 265 000 офисов в 287 зданиях. Согласно данным Cushman & Wakefield, она занимает больше офисных пространств на Манхэттене, чем любая другая компания. С момента основания стартап привлек более $6 млрд. Помимо SoftBank в него вкладывались венчурный фонд Benchmark, китайская Hony Capital и подразделение JPMorgan Chase & Co. в сфере управления активами.

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