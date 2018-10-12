Политика

Новости

Порошенко подписал указ об определении границы с Россией в Черном море

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе». Об этом сообщается на сайте Порошенко.

В решении отмечается, что, рассмотрев угрозы национальной безопасности на юге и востоке Украины, в акватории Черного и Азовского морей, а также в Керченском проливе, которые «обусловлены агрессивными действиям» России, СНБО «констатировал наличие условий, которые могут привести к критической дестабилизации экономической и общественно-политической ситуации, морской блокады побережья Украины». Последнее, по мнению совета, обусловлено тем, в частности, что Россия злоупотребляет положениями международных договоров о сотрудничестве в акватории Азовского моря и Керченском проливе и стремится «к полному доминированию» в Черноморском регионе. Также Россия создает «наступательную военную группировку вблизи границ Украины» и активизирует работу спецслужб.

Согласно этому решению украинскому МИДу поручено «обнародовать в установленном порядке, уведомив секретариат ООН и РФ, определенные координаты срединной линии в Азовском море, Керченском проливе и Черном море, которая до заключения двустороннего соглашения является линией разграничения, т. е. линией государственной границы между украинскими и российскими внутренними водами».

Кабинету министров по этому решению поручено сделать заключение «по факту загрязнения окружающей природной среды» в Крыму, обнародовать «актуальную экологическую информацию» и принять меры «для предотвращения вредного воздействия на здоровье и имущество граждан».

Кроме того, СНБО должен создать рабочую «ситуативную группу» по защите национальных интересов Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе «с целью мониторинга угроз национальной безопасности и подготовки соответствующих предложений».