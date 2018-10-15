Бывший мэр Махачкалы получил четыре года колонии

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У сайта «Сноба» сменился главный редактор

Главным редактором сайта snob.ru назначена Ксения Чудинова, говорится в сообщении издания. Станислав Кучер, который возглавлял сайт с 8 ноября прошлого года, покинет проект, главным редактором журнала останется Сергей Николаевич, говорится в сообщении издания.

Кучер работал в медиа с 1993 г., начав с программы «Вести» телеканала РТР. Затем он сотрудничал на каналах «ТВ-6 Москва», снова на РТР и ТВЦ. Он снимает документальные фильмы. Входил в федеральный Гражданский комитет партии «Гражданская платформа» Михаила Прохорова. Сейчас входит в Совет по правам человека и развитию гражданского общества при президенте. «Желание дальше пойти каждый своей дорогой у нас с [собственником "Сноба"] Мариной Геворкян в определенный момент (не сегодня и не вчера) оказалось взаимным, а потому поздравлять с очередным этапом в жизни можно и нужно нас обоих», — написал Кучер на в своей странице в Facebook. Где Кучер будет работать дальше, он не указал, написав лишь, что «не готовил запасных аэродромов».

Чудинова работала в проекте «Сноб» с 2009 г., то есть практически с самого основания проекта. В издание она пришла младшим корреспондентом, затем ее назначили редактором специальных проектов, директором по внешним связям и до сегодняшнего дня — креативным директором контент-бюро проекта «Сноб». Такде она работала главредом журнала «Большой город», в «Афише», вела программы на телеканале «Дождь», и была пресс-секретарем предвыборной кампании кандидата в президенты Ксении Собчак.

Кучер уходит из-за разногласий «в оценке концепции и перспектив развития проекта» с Геворкян, говорится в сообщении издания.

Геворкян сказала «Ведомостям», что перед новым главным редактором поставлены задачи: расширение тематики проекта «Сноб», а также улучшение дистрибуцию контента и освоение новых цифровых каналов .