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Политика
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Полиция сообщила о захвате заложника в Кельне

Ведомости
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В здании главного вокзала немецкого города Кельна захватили заложника. Об этом сообщила в Twitter городская полиция.

Сейчас полиция находится на месте происшествия и выясняет ситуацию. Кроме того, полиция попросила не посещать пока вокзал. «Мы подтверждаем, что в настоящее время нет выстрелов и жертв. Пожалуйста, дождитесь официальной информации и не распространяйте слухи и спекуляции», – говорится в сообщении полиции.

Вокзал в Кельне эвакуировали, сообщают очевидцы. На их снимках видно, что на площади перед вокзалом собралась толпа.

На вокзале перекрыто движение на нескольких путях: с 6-го по 11-й, пишет оператор железнодорожных перевозок в Германии Deutsche Bahn в своем Twitter. Сколько продлится полицейская операция – неясно, отмечается в сообщении.

Технологии
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У сайта «Сноба» сменился главный редактор

Ведомости
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Главным редактором сайта snob.ru назначена Ксения Чудинова, говорится в сообщении издания. Станислав Кучер, который возглавлял сайт с 8 ноября прошлого года, покинет проект, главным редактором журнала останется Сергей Николаевич, говорится в сообщении издания.

Кучер работал в медиа с 1993 г., начав с программы «Вести» телеканала РТР. Затем он сотрудничал на каналах «ТВ-6 Москва», снова на РТР и ТВЦ. Он снимает документальные фильмы. Входил в федеральный Гражданский комитет партии «Гражданская платформа» Михаила Прохорова. Сейчас входит в Совет по правам человека и развитию гражданского общества при президенте. «Желание дальше пойти каждый своей дорогой у нас с [собственником "Сноба"] Мариной Геворкян в определенный момент (не сегодня и не вчера) оказалось взаимным, а потому поздравлять с очередным этапом в жизни можно и нужно нас обоих», — написал Кучер на в своей странице в Facebook. Где Кучер будет работать дальше, он не указал, написав лишь, что «не готовил запасных аэродромов».

Чудинова работала в проекте «Сноб» с 2009 г., то есть практически с самого основания проекта. В издание она пришла младшим корреспондентом, затем ее назначили редактором специальных проектов, директором по внешним связям и до сегодняшнего дня — креативным директором контент-бюро проекта «Сноб». Такде она работала главредом журнала «Большой город», в «Афише», вела программы на телеканале «Дождь», и была пресс-секретарем предвыборной кампании кандидата в президенты Ксении Собчак.

Кучер уходит из-за разногласий «в оценке концепции и перспектив развития проекта» с Геворкян, говорится в сообщении издания.

Геворкян сказала «Ведомостям», что перед новым главным редактором поставлены задачи: расширение тематики проекта «Сноб», а также улучшение дистрибуцию контента и освоение новых цифровых каналов .

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Политика
Новости

Путин наградил Набиуллину за укрепление банковской системы

Ведомости
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина награждена орденом Почета.

Наградной указ президента Владимира Путина от 11 октября сегодня опубликован на официальном портале правовых актов. Формулировка награждения — «за большой вклад в развитие и укрепление банковской системы». Это первая госнаграда Набиуллиной на посту председателя ЦБ, который она занимает с 2013 года.

Президент России не раз публично поддерживал курс ЦБ, взятый Набиуллиной, на расчистку банковского сектора от слабых игроков. С начала этого года ЦБ лишил лицензий 48 банков, за весь 2017 год — 47, за 2016 год — 93. В 2012 году Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

По статуту ордена Почета им награждаются граждане за «высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка».

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Политика
Новости

Правительство смягчило инициативу Яровой о запрете возврата непроданных товаров

Ведомости
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Правительство одобрило поправки ко второму чтению законопроекта о запрете возврата продуктов из торговых сетей поставщикам, сообщил первый замруководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Поправки несколько смягчают изначальную формулировку, внесенную группой депутатов во главе с зампредседателя парламента Ириной Яровой: запрещается возврат только скоропортящихся продуктов.

«В результате состоявшейся дискуссии, в которой участвовали председатель правительства, председатель Госдумы, было принято согласованное решение о том, что не подлежат возврату продовольственные товары, срок хранения которых не превышает 30 дней», — передал «Интерфакс» слова Исаева.

«Сегодня соответствующие поправки одобрены на правительственной комиссии, мы ожидаем, что они будут внесены в Госдуму, и поскольку они в полном объеме выполняют наши договоренности, мы их, безусловно, поддержим», — отметил депутат.

24 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете ритейлерам возвращать непроданный товар поставщикам. После этого торговые сети заявили, что это может привести к дефициту товаров из-за сложности планирования продаж. Яровая тогда ответила, что «запугивание дефицитом продуктов – не более чем вброс недостоверной информации лоббистами торговых сетей и грубый обман россиян».

Первый вариант законопроекта предусматривал запрет на возврат всех продовольственных товаров, в том числе хлеба и молока. «Распространять такой запрет на соль и крупу или консервы, с нашей точки зрения, не имеет большого смысла», — заметил сегодня Исаев.

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Экономика
Новости

Шувалов обещал Путину удвоить кредитный портфель ВЭБа за пять лет

Ведомости
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Внешэкономбанк в ближайшие пять лет может выдать кредиты на такую же сумму, сколько выдал до сих пор, – это около 3 трлн руб. Об этом председатель ВЭБа Игорь Шувалов рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным (расшифровка их беседы опубликована на сайте Кремля).

По словам Шувалова, ВЭБ может привлечь в 3–4 раза больше кредитов, но при условии сотрудничества с крупнейшими кредитными организациями, например Сбербанком. «Сегодня с нашими консультантами мы работаем и считаем, что в ближайшие пять лет при новой модели Внешэкономбанк в состоянии выдать около такой же суммы кредитов, имея в виду, что если к этой работе будут подключены наши крупнейшие кредитные организации: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, то мы сможем привлечь в 3–4 раза больше той суммы, которую я называю, т. е. больше 3 трлн руб.», – заявил Шувалов.

ВЭБ «в течение какого-то еще времени» будет показывать убыток, отметил Шувалов. По его словам, это убыток не от текущей деятельности, а следствие предыдущих операций.

Шувалов возглавил ВЭБ в мае. До этого он был вице-премьером. Под руководством Шувалова ВЭБ сделает ставку на синдицированное кредитование – совместно с коммерческими банками, рассказывали «Ведомостям» первый зампред ВЭБа Николай Цехомский и зампред Юрий Корсун. Так госкорпорация рассчитывает помочь инвесторам найти деньги, снизить их стоимость и увеличить число проектов.

Политика
Новости

Навальный рассказал о визите к следователю из-за дела о клевете

Ведомости
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Оппозиционеру Алексею Навальнму не стали предъявлять обвинение при посещении следователя МВД. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, он пришел в МВД «для предъявления обвинения», следователь дал ему «стандартную бумагу с разъяснением прав», попросил ознакомиться и подписать, после чего сказал: «Все, можете идти, будем на связи».

«На все ушло три минуты», — отметил Навальный. Причиной того, что ему не стали предъявлять обвинение, он назвал «шум в СМИ».

Ранее 15 октября Навальный сообщил, что утром его адвокату позвонил следователь и сказал, что политик должен явиться к нему и что ему предъявлено обвинение по уголовному делу.

Как рассказал оппозиционер, речь идет о деле по ч. 5 ст. 128.1 УК («Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»), которое было возбуждено в 2016 г. по заявлениею экс-сотрудника МВД Павла Карпова. По данным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), у Карпова в собственности были обнаружены элитная недвижимость и автомобили, причем, как отметил Навальный, «в количествах, которые ну никак не доступны сотруднику МВД даже с самой большой зарплатой».

Дело, по мнению оппозиционера, сначала использовалось «для того, чтобы отнять у меня телефоны, компьютеры и прочую технику, чтобы покопаться в ней». «После того как цель — покопаться в компьютере — была выполнена, дело благополучно умерло на два года. И даже сроки давности закончились. Но вот, полезли в чулан, достали, и сегодня я официально стану «обвиняемым по статье», — отметил Навальный.

Все административные аресты Алексея Навального

Стиль жизни
Новости

Sotheby's запустил интернет-магазин антикварной мебели

Ведомости
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Аукционный дом Sotheby's запустил интернет-магазин Sotheby's Home для продажи антикварной мебели и предметов интерьера, пишет Bloomberg. Sotheby's получает «намного больше лотов, чем может продать», рассказал руководитель нью-йоркского подразделения Art and Objects Джон Ауэрбах. По оценке Bloomberg, ежегодно Sotheby's продает в категории «антикварная мебель и предметы интерьера» около 400 предметов. Расходы, связанные с хранением, перевозкой и страховкой этих объектов, сопоставимы с расходами по продаже картин стоимостью миллионы долларов, утверждает агентство.

Sotheby's не берет на хранение выставленные на сайте интернет-магазина лоты. Она остаются у продавца до тех пор, пока не будет заключена сделка. Перед тем как выложить информацию о лоте на сайт, Sotheby's отправляет представителя для проверки подлинности и оценки стоимости объекта (в некоторых случаях оценка производится по фото).

Комиссия аукционного дома при онлайн-продаже составляет 50% от цены объекта. При этом покупатель берет на себя расходы по доставке и страховке объекта. Если в течение полугода никто не проявляет интереса к лоту, то информация о нем удаляется с сайта.

В будущем Sotheby's собирается через интернет-магазин продавать предметы искусства. Ранее аукционный дом считал возможным только традиционный формат аукциона.

В рейтинге самых доходных предметов роскоши сменился лидер

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Экономика
Новости

Счетная палата указала на дефицит расходов по национальным проектам

Ведомости
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Объем финансирования национальных проектов, заложенный в проект федерального бюджета на 2019 г. и плановый период 2020—2021 гг., не соответствует паспортам этих проектов. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект федерального бюджета.

По паспортам финансовое обеспечение проектов за счет всех источников предусмотрено в объеме 2,6 млрд руб. в 2019 г., 3,5 млрд руб. — в 2020 г., 3,6 млрд руб. — в 2021 г. За счет бюджета наибольшая доля финансового обеспечения предусматривается на 2019 г. в сумме 1547,6 млрд руб. (60,5%), на 2020 г. — 1864 млрд руб. (53,3%), на 2021 г. — 2332 млрд руб. (64,3%).

При этом финансовое обеспечение по паспортам не соответствует бюджетным ассигнованиям, которые предусматриваются законопроектом, отмечает Счетная палата: по паспортам расчеты трат из бюджета на нацпроекты превышают показатели по проекту бюджета на 185,3 млрд руб. в 2019 г. (12%), на 334,2 млрд руб. — в 2020 г. (18%), на 656,4 млрд руб. — в 2021 г. (28,1%).

Экономика
Новости

Российские власти засекретят план борьбы с долларом

Ведомости
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Российские власти не будут раскрывать план дедолларизации экономики, который собирается утвердить правительство. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, передает Reuters.

Этот план не будет опубликован, у документа будет гриф «Для служебного пользования», пояснил Моисеев. Он также пояснил, что у Минфина, Минэкономразвития и ЦБ возникли разногласия насчет этого плана, но какие именно – Моисеев не рассказал. «Все меры, которые можно было озвучить, были озвучены», — пояснил он.

Планом не предусматривается запрет на хождение доллара США в России, а он будет включать ряд мер для стимулирования перевода расчетов во внешней торговле с долларов на национальные валюты, поясняли ранее чиновники. Кроме того, план не предусматривает запрет на выдачу валютных кредитов банками.

Правительство готовит проект дедолларизации российской экономики, сообщал The Bell со ссылкой на источники в начале октября. На следующий день после публикации The Bell министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин пояснили, что запрет американской валюты для расчетов и ее хождение в России не обсуждаются, а есть план стимулировать бизнес переходить на национальные валюты при расчетах по экспортным сделкам.

Как в России уничтожают деньги

Политика
Новости

Бывший мэр Махачкалы получил четыре года колонии

Ведомости
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Советский суд Махачкалы приговорил бывшего мэра города Мусу Мусаева к четырем годам колонии, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.

«Решением суда Мусаев приговорен к четырем годам колонии общего режима», — уточнил он.

В январе Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Мусаева по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий). Следствие считает, что в марте 2016 г. мэр незаконно подписал постановление о передаче в собственность ОАО «АСПК» земельного участка, рыночная стоимостью которого более 81 млн руб. Стоимость участка по документам составляла 1,1 млн руб. По мнению СК, Мусаев принес материальный ущерб Дагестану на сумму около 80 млн руб.

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Финансы
Новости

«Интерфакс»: экс-сотрудник «Роснефти» будет отвечать в «Сбербанк CIB» за нефтегазовый сектор

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Бывший замдиректора департамента отношений с инвесторами «Роснефти» Андрей Громадин переходит на работу в «Сбербанк CIB». На этой неделе он приступит к обязанностям аналитика по нефтегазовому сектору «Сбербанк CIB», передает «Интерфакс» со ссылкой на источники на финансовом рынке.

Последние три года Громадин работал в «Роснефти». В 2017 г. он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие экономики страны, укрепление позиций России в глобальной нефтегазовой отрасли и успешное выполнение задач по улучшению инвестиционного климата в России.

До «Роснефти» Громадин на протяжении 15 лет отвечал за нефтегазовый сектор в JPMorgan, МДМ-банке, ИК «Русские инвесторы».

В мае стало известно об увольнении из «Сбербанк CIB» аналитика Александра Фэка. Его уволили из-за отчета, в котором главными бенефициарами проектов по строительству газопроводов в Китай и Европу («Сила Сибири», «Северный поток — 2», «Турецкий поток») были названы подрядчики «Газпрома», в числе которых «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» (около 50% принадлежит Геннадию Тимченко и его семье). Фэк признался РБК, что был инициатором подготовки отчета. Помимо Фэка автором отчета также была Анна Котельникова.

В июне президент Сбербанка Герман Греф назвал отчет Фэка непрофессиональным. Он лично извинился перед упомянутыми в отчете людьми. «Я лично позвонил и принес извинения и [председателю правления «Газпрома»] Алексею Борисовичу Миллеру, и всем тем людям [которые затронуты в отчете аналитиков]», — рассказал Греф в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Среди бизнесменов, упоминаемых в аналитическом отчете, были Геннадий Тимченко, Аркадий Ротенберг, Вагит Алекперов. Греф утверждал, что авторы отчета сделали «выводы из непроверенных, неподтвержденных данных, тем самым дезинформируя рынок». «Наши стандарты профессионализма не позволяют нам терпеть столь непрофессиональные действия, поэтому «Сбербанк CIB» принял решения с автором отчета и лицами, допустившими выход отчета, расстаться», — говорил он. Фэк с обвинениями в непрофессионализме не согласился. По его мнению, те, кто прочитал отчет, «согласятся, что он выстроен последовательно и аргументы изложены логично».

В октябре 2017 г. за подписью Фэка, Котельниковой и Валерия Нестерова вышел отчет с критикой работы «Роснефти». Отчет был выпущен под названием Rosneft: We Need to Talk About Igor («Роснефть»: надо поговорить об Игоре»). В нем говорилось, что после 2013 г., несмотря на ожидания инвесторов, «Роснефть» не снизила долг. Компания направила $22 млрд на сделки без четкой сфокусированности, утверждалось в отчете.

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Политика
Новости

ЕС намерен вводить санкции для борьбы с химическим оружием

Ведомости
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Совет ЕС по иностранным делам утвердил механизм введения санкций для борьбы с использованием и распространением химического оружия. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. «ЕС теперь будет иметь возможность вводить санкции в отношении организаций и лиц, принимающих где бы то ни было участие в развитии и использовании химического оружия, независимо от их национальности и местонахождения», — говорится в заявлении.

Санкции будут вводиться против граждан и организаций, которые несут ответственность за развитие или использование химического оружия; оказывают финансовую, техническую или материальную поддержку тем, кто применяет такое оружие. Помимо этого власти ЕС намерены вводить санкции в отношении физических лиц и организаций, поощряющих применение химического оружия.

Попавшие под санкции компании и граждане столкнутся с замораживанием своих активов на территории ЕС, не смогут привлекать финансирование в европейских банках. Также гражданам может быть ограничен или запрещен въезд на территорию ЕС. «Это решение способствует усилиям, которые ЕС прилагает, чтобы бороться против распространения и использования химического оружия, представляющего серьезную угрозу для международной безопасности», — отмечается в заявлении. Совет ЕС подтвердил приверженность Конвенции о запрещении химического оружия.

Разработка нового механизма введения санкций началась еще на саммите ЕС в конце июня. Инициаторами разработки были Великобритания и Франция из-за случаев использования химического оружия в Сирии и Солсбери. «Многие годы существовал международный запрет на применение химического оружия, но он сейчас под угрозой после Сирии и Солсбери. Нам необходимо повторно провести красную черту, это значит, что для любого, кто применяет это ужасное оружие, цена всегда будет крайне высока», – говорил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

В марте экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии возле торгового центра в британском городе Солсбери. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что пострадавших отравили нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», которое разрабатывалось еще в СССР. В начале сентября британские власти объявили, что в отравлении Скрипалей подозреваются двое российских граждан — Александр Петров и Руслан Боширов. По мнению Лондона, они являются сотрудниками ГРУ и в Солсбери прибыли по поддельным документам.

Исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider утверждают, что Руслан Боширов — это псевдоним. Настоящее имя и фамилия этого человека — Анатолий Чепига. Он является полковником ГРУ, ему присвоено звание Героя России. В качестве доказательств того, что Боширов и Чепига – это одно и то же лицо, Bellingcat и The Insider приводят выписку из системы «Российский паспорт» 2014 г. и архивные фотографии. В свою очередь Александр Петров является военным врачом Главного управления Генштаба России Александром Мишкиным, считают Bellingcat и The Insider. По их информации, Мишкин был завербован ГРУ во время учебы в одной из элитных военно-медицинских академий России. В 2010 г. он переехал в Москву, где получил псевдоним и документы на имя Александра Петрова. Мишкину было присвоено звание Героя России в 2014 г.

Как спецслужбы Нидерландов раскрыли предполагаемых сотрудников ГРУ

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