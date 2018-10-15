Путин наградил Набиуллину за укрепление банковской системы
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина награждена орденом Почета.
Наградной указ президента Владимира Путина от 11 октября сегодня опубликован на официальном портале правовых актов. Формулировка награждения — «за большой вклад в развитие и укрепление банковской системы». Это первая госнаграда Набиуллиной на посту председателя ЦБ, который она занимает с 2013 г.
Президент России не раз публично поддерживал курс ЦБ, взятый Набиуллиной, на расчистку банковского сектора от слабых игроков. С начала этого года ЦБ лишил лицензий 48 банков, за весь 2017 год — 47, за 2016 г. — 93.
По статуту ордена Почета им награждаются граждане за «высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка».