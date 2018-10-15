Политика

Новости

Бывшего владельца Черкизовского рынка обвинили в организации похищения певца Руссо

Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил обвинение бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову в организации похищения артиста Авраама Руссо в 2004 г. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката бизнесмена Марину Русакову.

По ее словам, следствие предполагает, что Исмаилов был организатором этого преступления. Ему предъявили обвинение по ст. 126 УК РФ («похищение человека»), добавила она. «Тельман крайне возмущен всей этой ситуацией. Он заявляет, что этой истории не было и быть не могло», – сказала Русакова.

О том, что СКР возбудил уголовное дело на основании заявления Руссо о его избиении и похищении, писала в сентябре газета «Коммерсантъ». По ее данным, был задержан и допрошен бывший гендиректор принадлежавшего АСТ ресторана «Прага» Заур Марданов, который проходит подозреваемым по делу. Марданов является племянником Исмаилова. Он согласился реализовать план дяди и взял в помощники «неустановленных следствием лиц» из своего ближайшего окружения, писала газета. Исмаилов распределил роли среди участников преступной группы и осуществлял общее руководство ею, а также обеспечил всех сообщников транспортом, указывал «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

В 2004 г. Исмаилов организовал через племянника похищение Руссо с целью «склонения к совместной концертной деятельности», отмечает «Интерфакс». В итоге певец был похищен родственником предпринимателя и избит, добавляет агентство.

Заявление о таком тяжком преступлении, поданное спустя 14 лет, выглядит совершенно нелогичным, говорила ранее Русакова. Она удивилась, что Руссо не сообщил о своем похищении даже тогда, когда расследовалось дело о покушении на него в 2006 г., а вспомнил только сейчас.

Ранее Исмаилов был объявлен в международный розыск по обвинению в организации убийства двух бизнесменов в Подмосковье в мае 2016 г. Фигурантами этого дела также являются два родственника бизнесмена. Никто из семьи Исмаилова не признает вины в инкриминируемых им деяниях.