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Бывшего владельца Черкизовского рынка обвинили в организации похищения певца Руссо

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Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил обвинение бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову в организации похищения артиста Авраама Руссо в 2004 г. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката бизнесмена Марину Русакову.

По ее словам, следствие предполагает, что Исмаилов был организатором этого преступления. Ему предъявили обвинение по ст. 126 УК РФ («похищение человека»), добавила она. «Тельман крайне возмущен всей этой ситуацией. Он заявляет, что этой истории не было и быть не могло», – сказала Русакова.

О том, что СКР возбудил уголовное дело на основании заявления Руссо о его избиении и похищении, писала в сентябре газета «Коммерсантъ». По ее данным, был задержан и допрошен бывший гендиректор принадлежавшего АСТ ресторана «Прага» Заур Марданов, который проходит подозреваемым по делу. Марданов является племянником Исмаилова. Он согласился реализовать план дяди и взял в помощники «неустановленных следствием лиц» из своего ближайшего окружения, писала газета. Исмаилов распределил роли среди участников преступной группы и осуществлял общее руководство ею, а также обеспечил всех сообщников транспортом, указывал «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

В 2004 г. Исмаилов организовал через племянника похищение Руссо с целью «склонения к совместной концертной деятельности», отмечает «Интерфакс». В итоге певец был похищен родственником предпринимателя и избит, добавляет агентство.

Заявление о таком тяжком преступлении, поданное спустя 14 лет, выглядит совершенно нелогичным, говорила ранее Русакова. Она удивилась, что Руссо не сообщил о своем похищении даже тогда, когда расследовалось дело о покушении на него в 2006 г., а вспомнил только сейчас.

Ранее Исмаилов был объявлен в международный розыск по обвинению в организации убийства двух бизнесменов в Подмосковье в мае 2016 г. Фигурантами этого дела также являются два родственника бизнесмена. Никто из семьи Исмаилова не признает вины в инкриминируемых им деяниях.

Политика
Новости

Госсекретарь США посетит Саудовскую Аравию из-за исчезновения журналиста

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Госсекретарь США Майк Помпео посетит Саудовскую Аравию после исчезновения журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

«Только что поговорил с королем Саудовской Аравии, который отрицает, что знает что-то о том, что могло произойти «с нашим гражданином Саудовской Аравии». Он сказал, что они тесно сотрудничают с Турцией, чтобы найти ответ. Я немедленно отправляю нашего госсекретаря на встречу с королем», – написал Трамп.

Хашогги – саудовский журналист, постоянно проживающий в США. Он писал материалы для Washington Post. Хашогги – известный критик правящей династии в Эр-Рияде, отмечает BBC. Последний раз его видели 2 октября, когда он заходил в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие власти утверждают, что у них есть доказательства его убийства в здании консульства сотрудниками саудовских спецслужб. Эр-Рияд отрицает обвинения. Из-за этого скандала многие западные бизнесмены уже отказались участвовать в деловом форуме в Саудовской Аравии и в проекте строительства города будущего Неом.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

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Экономика
Новости

Рост промпроизводства в России в сентябре стал самым медленным с начала года

Ведомости
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Рост промышленного производства в России в сентябре замедлился до 2,1% в годовом выражении после роста на 2,7% в августе и 3,9% в июле, следует из сообщения Росстата. Динамика промпроизводства оказалась самой вялой с начала года: прежний минимум (2,2%) отмечался в июне, в остальные месяцы рост был выше, отмечает «Интерфакс».

В обрабатывающих производствах впервые с начала года отмечено снижение в годовом выражении — на 0,1%. Ситуацию в промышленности в целом удержал рекордный рост с начала года в добывающих отраслях — на 6,9% в годовом выражении.

Замедление роста в сентябре ожидалось экономистами. Отчасти оно объясняется календарным фактором — в сентябре 2018 г. количество рабочих дней было на один меньше, чем в сентябре 2017 г., в то время как в августе 2018 г. и в августе 2017 г. число рабочих дней совпадало.

В целом за январь – сентябрь 2018 г. промышленность России выросла на 3% к аналогичному периоду 2017 г.

В июне Росстат пересчитал данные по промпроизводству за 2016–2017 гг. и первые месяцы 2018 г., резко увеличив свои оценки. Оценка роста промпроизводства за 2017 г. была увеличена более чем вдвое — с 1% до 2,1%. Новая оценка роста промпроизводства в I квартале этого года — 2,8% вместо 1,9%, в апреле — 3,9% вместо 1,3%.

С исключением сезонного и календарного факторов в сентябре 2018 г. промышленность выросла на 0,2% после роста на 0,3% в августе и в июле и снижения на 0,5% в июне.

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Авто
Новости

Opel обяжут отозвать 100 000 автомобилей из-за дизельгейта

Ведомости
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Министерство транспорта Германии заявило о необходимости отозвать с рынка около 100 000 автомобилей Opel из-за дизельгейта. Речь идет об отзыве машин с дизельным двигателем, так как на них могло быть установлено программное обеспечение, занижающее показатели вредных выбросов, передает Reuters.

Под отзыв подпадают такие модели, как Cascada, Insignia и Zafira, по всей Европе.

Ранее представитель уголовной полиции федеральной земли Гессен подтвердил «Интерфаксу», что на заводах Opel в Германии прошли обыски.

Автоконцерн Volkswagen в сентябре 2015 г. признался в фальсификации показателей выбросов у 11 млн дизельных автомобилей. Скандал получил название «дизельгейт». В июле 2017 г. Reuters сообщило, что немецких автопроизводителей подозревают в картельном сговоре из-за дизельгейта. Антимонопольный орган Германии ранее проводил проверки в отношении Audi, BMW, Daimler, Porsche и Volkswagen.

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Недвижимость
Новости

Reuters узнало о переходе Сбербанку двух небоскребов за долги

Ведомости
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Сбербанк получит два недостроенных офисных небоскреба у делового центра «Москва-сити» за долги, сообщает Reuters со ссылкой на три источника. Двое из них уточняют, что эти активы банк получит за долги от бизнесмена Руслана Байсарова.

Эти два недостроенных офисных небоскреба называются «Суворов плаза» и находятся у ст. м. «Кутузовская» недалеко от делового центра «Москва-сити». Одна башня имеет 41 этаж, другая – 47 этажей, всего в них около 160 000 кв. м. Обе башни возведены почти до конца, но стройка этих небоскребов не ведется уже несколько лет.

Сбербанк отказался комментировать Reuters эту информацию. Связаться с Байсаровым агентству не удалось.

Сбербанк рассматривает вариант продать свой головной офис, расположенный на ул. Вавилова в Москве, и переехать в район «Москва-сити», рассказал Reuters собеседник, близкий к банку. Источник на рынке недвижимости подтвердил, что Сбербанк прорабатывает вариант продажи своего головного офиса.

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Бизнес
Новости

Путин поручил создать штаб для завершения строительства ЦКАД

Ведомости
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Президент Владимир Путин поручил правительству в течение месяца создать оперативный штаб для завершения строительства объектов Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), а также принять меры по недопущению увеличения стоимости проекта. Список поручений главы государства относительно реализации проекта строительства ЦКАД опубликован на сайте Кремля.

Создаваемый штаб должен будет утвердить единый график ликвидации отставаний при строительстве первой очереди дороги. Ответственным за выполнение данного поручения назначен премьер Дмитрий Медведев. Доклад о проделанной работе до 1 декабря необходимо будет представить президенту. Далее штаб о проделанной работе должен будет отчитываться раз в квартал. Каждую неделю штаб должен осуществлять мониторинг «выполнения работ, достаточности материальных, технических и трудовых ресурсов, соблюдения единого графика».

Помимо этого глава государства поручил правительству совместно с органами исполнительной власти Москвы и Подмосковья выработать меры по стимулированию создания в зоне ЦКАД транспортно-логистического комплекса и иных объектов для формирования «пояса занятости» в Московской области. Доклад о выполнении данного поручения должен быть представлен Путину 15 января. Ответственными за выполнение поручения назначены Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Путин также поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и Счетной палате проверить на соблюдение интересов государства выполнение госконтрактов и обоснование увеличения стоимости строительства ЦКАД. Отчитаться о проделанной работе ведомства должны до 5 января.

В марте «Ведомости» писали, что после нескольких лет строительства первого и пятого участков ЦКАД компании «Крокус» и АРКС столкнулись со сложностями. Они должны перенести большое число трубопроводов «Газпрома», «Транснефти», линий электропередачи и связи, рассказывали «Ведомостям» источники. На участке есть распределительные и магистральные газопроводы. Для их переноса необходимо получить множество согласований и технических условий от владельцев труб. Основные работы по переносу коммуникаций должны были завершиться в 2017 г., а строительство этих участков ЦКАД – в конце 2018 г. Однако в начале 2018 г. помощник президента Андрей Белоусов рассказал Путину об отставании от графика. Первый участок к началу года был построен на 16%, пятый – на 47%, говорил один из источников «Ведомостей».

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Финансы
Новости

В работе приложения Альфа-банка произошел сбой

Ведомости
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Мобильное приложение Альфа-банка не работает из-за технического сбоя. Невозможно воспользоваться услугами онлайн-банка и колл-центра, передает «Интерфакс» со ссылкой на клиентов кредитной организации. «В настоящее время по техническим причинам в телефонном центре вы можете только заблокировать или активировать карту», — сообщил автоответчик в колл-центре банка.

На официальной странице банка в Facebook один из клиентов пожаловался на аналогичную ситуацию, которая наблюдалась неделю назад. «Опять повторяется история недельной давности, когда в пятницу все лежало не менее 6 часов, включая колл-центр... Сбои стали слишком регулярными и продолжительными», — пожаловалась клиентка банка под ником Катя Иванова.

«Приложение лежит (проверяли на двух телефонах lte/wifi). Выдает сообщение The network connection was lost на все попытки входа», — написала другая клиентка банка в Facebook.

В пресс-службе банка пояснили, что технические проблемы связаны с аварией на сетевых каналах арендованной оптики. Из-за сбоя временно недоступны дистанционные сервисы банка. «После окончания восстановительных работ обслуживание будет доступно в штатном режиме», — добавили в пресс-службе Альфа-банка.

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Политика
Новости

«Дождь»: подозреваемый в отравлении Скрипалей работал официантом в петербургском бистро

Ведомости
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Один из подозреваемых в отравлении Скрипалей – Александр Мишкин (по информации Bellingcat и The Insider, это настоящее имя Александра Петрова) во время учебы работал официантом в бистро «Гарсон». Об этом написал в Facebook арт-консультант Николай Евдокимов, который в 2000 г. работал с Мишкиным и узнал его после интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян. Евдокимов также подтвердил эту информацию «Дождю» и прислал совместную с Мишкиным фотографию.

«А помните, в «Гарсоне» году в 2000-м работал официант Саша? Вот этот Александр Петров, который вместе с Бошировым, как-то больно на него похож. Саша, насколько я помню, учился на врача», – написал Евдокимов в Facebook. В комментариях под его записью несколько человек также вспомнили Мишкина.

Мишкин был «в меру открытым, циничным, нормальным» молодым человеком, рассказал «Дождю» Евдокимов. По его словам, в то время «Гарсон» было одним из самых «достойных» мест Санкт-Петербурга, где официант получал хорошие деньги.

Ранее другая знакомая Мишкина – Наталья Бажанова из поселка Лойга (по информации Bellingcat и The Insider, там он родился и вырос) узнала в нем одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей. Бажанова вспомнила, что Мишкин после школы «поехал поступать в военное», а потом в поселке появились слухи, «что он начал работать в ФСБ или где там еще».

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Великобритания обвинила в происшедшем Россию, указав, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». В начале сентября британские власти назвали Александра Петрова и Руслана Боширова предполагаемыми исполнителями отравления. По данным Лондона, они – сотрудники ГРУ. После этого Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что не имеют отношения к отравлению. По их словам, они приехали в Солсбери посмотреть собор.

The Insider и Bellingcat после выпустили два расследования, в которых утверждается, что настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига, а Петрова – Александр Мишкин. По данным The Insider и Bellingcat, Чепига – полковник ГРУ, а Мишкин – военный врач.

«Цигель-цигель, ГРУ». Лучшие приличные мемы про Петрова и Боширова

Бизнес
Новости

Renault и «Ростех» объявили о принудительном выкупе акций «АвтоВАЗа»

Ведомости
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Alliance Rostec Auto (совместное предприятие «Ростеха» и Renault-Nissan) объявило о принудительном выкупе акций «АвтоВАЗа». Об этом говорится в сообщении компании.

Речь идет об обыкновенных акциях и привилегированных акциях типа «А», цена выкупа первых – 12,4 руб., а вторых – 12,2 руб., уточняет компания. «АвтоВАЗ» составит список владельцев выкупаемых ценных бумаг к 30 ноября 2018 г.

К концу сентября Alliance Rostec Auto довело долю в «АвтоВАЗе» до 96,6%, выкупив 13,1% акций у миноритариев. В результате преодоления порога в 95% компания смогла объявить принудительный выкуп.

Производитель автомобилей «АвтоВАЗ» проведет делистинг, сообщал ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Он напомнил, что акционеры проводят рекапитализацию компании. «АвтоВАЗ» провел IPO в 2008 г. Сейчас акции компании торгуются на Московской бирже. К 16.50 мск цена одной бумаги составляла 12,15 руб.

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Технологии
Новости

У сайта «Сноба» сменился главный редактор

Ведомости
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Главным редактором сайта snob.ru назначена Ксения Чудинова, говорится в сообщении издания. Станислав Кучер, который возглавлял сайт с 8 ноября прошлого года, покинет проект, главным редактором журнала останется Сергей Николаевич, говорится в сообщении издания.

Кучер работал в медиа с 1993 г., начав с программы «Вести» телеканала РТР. Затем он сотрудничал на каналах «ТВ-6 Москва», снова на РТР и ТВЦ. Он снимает документальные фильмы. Входил в федеральный Гражданский комитет партии «Гражданская платформа» Михаила Прохорова. Сейчас входит в Совет по правам человека и развитию гражданского общества при президенте. «Желание дальше пойти каждый своей дорогой у нас с [собственником "Сноба"] Мариной Геворкян в определенный момент (не сегодня и не вчера) оказалось взаимным, а потому поздравлять с очередным этапом в жизни можно и нужно нас обоих», — написал Кучер на в своей странице в Facebook. Где Кучер будет работать дальше, он не указал, написав лишь, что «не готовил запасных аэродромов».

Чудинова работала в проекте «Сноб» с 2009 г., то есть практически с самого основания проекта. В издание она пришла младшим корреспондентом, затем ее назначили редактором специальных проектов, директором по внешним связям и до сегодняшнего дня — креативным директором контент-бюро проекта «Сноб». Также она работала главредом журнала «Большой город», в «Афише», вела программы на телеканале «Дождь» и была пресс-секретарем предвыборной кампании кандидата в президенты Ксении Собчак.

Кучер уходит из-за разногласий «в оценке концепции и перспектив развития проекта» с Геворкян, говорится в сообщении издания.

Геворкян сказала «Ведомостям», что перед новым главным редактором поставлены задачи: расширение тематики проекта «Сноб», а также улучшение дистрибуции контента и освоение новых цифровых каналов .

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Политика
Новости

Путин наградил Набиуллину за укрепление банковской системы

Ведомости
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина награждена орденом Почета.

Наградной указ президента Владимира Путина от 11 октября сегодня опубликован на официальном портале правовых актов. Формулировка награждения — «за большой вклад в развитие и укрепление банковской системы». Это первая госнаграда Набиуллиной на посту председателя ЦБ, который она занимает с 2013 г.

Президент России не раз публично поддерживал курс ЦБ, взятый Набиуллиной, на расчистку банковского сектора от слабых игроков. С начала этого года ЦБ лишил лицензий 48 банков, за весь 2017 год — 47, за 2016 г. — 93.

По статуту ордена Почета им награждаются граждане за «высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка».

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Политика
Новости

Полиция сообщила о захвате заложника в Кельне

Ведомости
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В здании главного вокзала немецкого города Кельна захватили заложника. Об этом сообщила в Twitter городская полиция.

Сейчас полиция находится на месте происшествия и выясняет ситуацию. Кроме того, полиция попросила не посещать пока вокзал. «Мы подтверждаем, что в настоящее время нет выстрелов и жертв. Пожалуйста, дождитесь официальной информации и не распространяйте слухи и спекуляции», – говорится в сообщении полиции.

Вокзал в Кельне эвакуировали, сообщают очевидцы. На их снимках видно, что на площади перед вокзалом собралась толпа.

На вокзале перекрыто движение на нескольких путях: с 6-го по 11-й, пишет оператор железнодорожных перевозок в Германии Deutsche Bahn в своем Twitter. Сколько продлится полицейская операция – неясно, отмечается в сообщении.

К 16.30 полиция Кельна сообщила, что обезвредила преступника и освободила заложницу. Уточняется, что преступник получил «серьезные ранения».

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