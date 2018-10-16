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Минздрав рассказал о разработке мер «обезличивания» пачек сигарет

Минздрав совместно с экспертами прорабатывает введение «обезличенных» пачек сигарет — без логотипов и с написанными единым шрифтом названиями марок. Об этом сообщила «РИА Новости» министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По ее словам, ранее Россия была в числе самых курящих стран и после того, как было принято «системное и сбалансированное антитабачное законодательство», потребление табака снизилось более чем на 20%. В стране был введен «полный набор базовых мер», но останавливаться на этом нельзя, считает министр: с ходом времени происходит адаптация и потребление может расти.

Как отметила Скворцова, главная задача в настоящее время — «последовательная денормализация курения». Для этого экспертами обсуждаются возможные шаги по регулированию рынка, которые направлены «на сокращение доступности табачной продукции, уменьшение числа мест, где курение разрешено, дополнительное информирование населения о вреде курения», рассказала руководитель ведомства.

«Так, например, — добавила Скворцова, — прорабатывается вопрос введения обезличенных пачек сигарет, который показал себя эффективным в целом ряде стран. Но решение этого вопроса требует и должно осуществляться через корректировку законодательства Евразийского экономического союза».

Меры по борьбе с курением в России вступили в силу в 2014 г. Тогда, в частности, было запрещено курение в кафе, поездах дальнего следования, на платформах электричек. Кроме того, был установлен запрет на курение на расстоянии менее 15 м от входов в метро.