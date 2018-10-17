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Суд продлил Серебренникову домашний арест до апреля

Мещанский суд Москвы продлил домашний арест художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову до 3 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того, суд продлил домашний арест до 3 апреля другим фигурантам дела – гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину и директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум. В следующий четверг, 25 октября, суд начнет рассматривать в открытом режиме дело по существу.

Серебренников находится под домашним арестом больше года – с августа 2017 г. Режиссера и руководство театральной труппы «Седьмая студия» обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 гг. на проект «Платформа». Всего было выделено 216,5 млн руб. за три года. Обвиняемыми по делу изначально являлись также бывший главный бухгалтер Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова и бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Однако позже суд выделил в отдельное производство дело Масляевой, потому что она единственная, кто признал вину, а также Вороновой, которая уехала за границу.

Серебренников неоднократно говорил о своей невиновности. Режиссер просил также отменить домашний арест: «Очевидно, что я никуда не скроюсь и не собирался. Следователь Лавров отпускал меня в Ростов – когда умерла мама, и еще несколько раз, и уж он точно знает, что я выполняю все договоренности и возвращаюсь».

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