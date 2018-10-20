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МИД обвинил США в создании предлога для новых санкций против России

Власти США продолжают пугать мировую общественность «российскими хакерами и блогерами» и в продолжение этой клеветнической кампании обвинили россиянку Елену Хусяйнову в попытке вмешаться в выборы. Об этом говорится в комментарии замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Целью проводимой США кампании, по мнению МИДа, является «стремление некоторых американских политиков получить преимущества в межпартийных дрязгах и одновременно надавить на Россию». В Москве понимают, что Вашингтон таким образом фабрикует предлог для введения новых санкций, добавил Рябков.

В пятницу минюст США обвинил 44-летнюю Елену Хусяйнову в попытке вмешательства в выборы в США, в том числе в предстоящие промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут 6 ноября. Это первое обвинение, предъявленное россиянам в связи с вмешательством в новые выборы.

По версии американских властей, Хусяйнова была главным бухгалтером в проекте «Лахта», который являлся «проектом прикрытия» и финансировался российским бизнесменом Евгением Пригожиным и подконтрольными ему компаниями. Обвинение утверждает, что россиянка «вступила в сговор с иными участниками кампании влияния России по подрыву американской демократии». По версии следствия, она управляла финансированием вмешательства в выборы в США.

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