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Политика
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МИД обвинил США в создании предлога для новых санкций против России

Ведомости
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Власти США продолжают пугать мировую общественность «российскими хакерами и блогерами» и в продолжение этой клеветнической кампании обвинили россиянку Елену Хусяйнову в попытке вмешаться в выборы. Об этом говорится в комментарии замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Целью проводимой США кампании, по мнению МИДа, является «стремление некоторых американских политиков получить преимущества в межпартийных дрязгах и одновременно надавить на Россию». В Москве понимают, что Вашингтон таким образом фабрикует предлог для введения новых санкций, добавил Рябков.

В пятницу минюст США обвинил 44-летнюю Елену Хусяйнову в попытке вмешательства в выборы в США, в том числе в предстоящие промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут 6 ноября. Это первое обвинение, предъявленное россиянам в связи с вмешательством в новые выборы.

По версии американских властей, Хусяйнова была главным бухгалтером в проекте «Лахта», который являлся «проектом прикрытия» и финансировался российским бизнесменом Евгением Пригожиным и подконтрольными ему компаниями. Обвинение утверждает, что россиянка «вступила в сговор с иными участниками кампании влияния России по подрыву американской демократии». По версии следствия, она управляла финансированием вмешательства в выборы в США.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Политика
Новости

Ищенко рассказал о предложениях отказаться от выборов в обмен на высокий пост

Ведомости
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Кандидат от КПРФ на пост губернатора Приморского края Андрей Ищенко рассказал, что ему поступали предложения отказаться от участия в выборах в обмен на должность вице-губернатора региона. «Были такие предложения: давай, ты снимешься с выборов, за это получишь должность, еще что-то», — цитирует Ищенко «Интерфакс».

По словам коммуниста, эти предложения поступали «со стороны, через какие-то sms-ки». Ищенко предположил, что это делалось, чтобы потом уличить его в готовности променять участие в выборах на высокий пост и использовать это против него. Кандидат от КПРФ добавил, что намерен участвовать в выборах и не будет «размениваться на вице-губернатора или еще какую-то должность».

Ранее Ищенко опровергал информацию о том, что он получал подобные предложения. Сообщения о том, что ему предложили обменять участие в выборах на должность, коммунист называл информационным вбросом.

О том, что администрация президента предложила лидеру КПРФ Геннадию Зюганову обдумать назначение Ищенко на пост сенатора или вице-губернатора в обмен на его отказ от участия в выборах, рассказали «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации, и человек в окружении Ищенко.

В Приморье 16 сентября прошел второй тур выборов губернатора (в первом туре 9 сентября победитель не определился), но их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования. Повторные выборы губернатора края назначены на 16 декабря. Врио главы региона до выборов назначен Олег Кожемяко. Он намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

Хозяин Дальнего Востока. Чем известен Олег Кожемяко

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Политика
Новости

Власти Москвы предложили перенести на проспект Сахарова акцию «Возвращение имен»

Ведомости
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В связи с тем, что сейчас на Лубянской площади идут строительные работы по созданию сквера, власти Москвы предложили перенести акцию памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен» на проспект Академика Сахарова и провести ее у «Стены скорби». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на префектуру Центрального административного округа Москвы.

«Никаких препятствий для проведения акции в этом году нет, кроме объективных причин в виде ремонтно-строительных работ в сквере у Соловецкого камня», — сказали в префектуре. Строительные работы не позволят обеспечить достаточный контроль за соблюдением безопасности, пояснила пресс-служба.

Акция «Возвращение имен» ежегодно на протяжении последних 11 лет проводится на Лубянке 29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий. В этот день все желающие в течение 12 часов читают имена расстрелянных в Москве политических заключенных. Местом проведения акции была выбрана Лубянская площадь, потому что там установлен старейший в России памятник жертвам политических репрессий в СССР — Соловецкий камень.

Акцию проводит международная организация «Мемориал». В пятницу правозащитники сообщили, что московские власти пытаются сорвать мероприятие, отозвав разрешение на его проведение. Как следует из заявления «Мемориала», все необходимые разрешения на проведение акции были получены, однако, несмотря на это, 19 октября московская мэрия запретила проводить мероприятие на Лубянке. Перенос акции на проспект Сахарова «Мемориал» считает неприемлемым.

Акция «Возвращение имен» на Лубянской площади. 2017 год

Политика
Новости

Кадыров рассказал о встрече с участниками митингов в Ингушетии

Ведомости
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в пятницу побывал в Ингушетии, где встретился со старейшиной Мухажиром Нальгиевым, который ранее «допустил неуважительные высказывания» в его адрес на митинге против изменения границ между республиками. Об этом Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.

О каких именно высказываниях идет речь, Кадыров не уточнил. Как сообщает «Кавказ. Реалии», Мухажир во время выступления на митинге в Магасе назвал главу Чечни пастухом. Во время беседы старейшина объяснил, что позволил себе такие высказывания после слов Кадырова о митингах в Ингушетии. Мухажир посчитал, что глава Чечни раскритиковал ингушский народ.

«Я сказал, что никогда не говорил неуважительно об ингушском народе и его духовных лидерах, не позволял этого и другим в моем присутствии. Я говорил в своем выступлении, которое упомянул Мухажир, об Ахмеде Погорове и подобных ему, которым нет дела до земли и земельного вопроса», — рассказал Кадыров.

После разговора глава Чечни и старейшина попросили друг у друга прощения. Кадыров также посетил мечеть в ингушском селе, где пообщался с местными жителями.

Митинги в Ингушетии начались после того, как глава республики Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границ между двумя регионами, предусматривающее равноценный обмен территориями. По соглашению Чечня получила часть территории Сунженского района Ингушетии, а Ингушетии отошла площадь аналогичного размера в Малгобекском районе Чечни.

Сразу после подписания документа в Ингушетии начались протестные акции, а когда парламенты регионов 4 октября утвердили соглашение о границе, протестующие в Магасе объявили акцию бессрочной.

Протесты в Ингушетии

Политика
Новости

Шойгу отчитался об итогах операции в Сирии

Ведомости
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За три года участия российской группировки в боевых действиях в Сирии при ее поддержке полностью разгромлены бандформирования запрещенной террористической организации «Исламское государство», заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая в субботу на совещании с коллегами из стран АСЕАН.

По словам Шойгу, за время операции было уничтожено более 87 500 боевиков, освобождено 1411 населенных пунктов и более 95% территории Сирии. «В настоящее время сирийские вооруженные силы контролируют территорию, на которой проживает более 90% населения страны», — сказал Шойгу (его цитирует «Интерфакс»).

Российские саперы за время операции в Сирии разминировали 6500 га территории страны, 1500 км дорог, более 19 000 зданий, добавил министр. Сейчас ситуация в Сирии позволяет беженцам вернуться в свои дома, отметил он. По данным ООН, которые привел Шойгу, из-за войны Сирию покинули почти 7 млн человек.

Ранее бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами России, сенатор Виктор Бондарев сравнил потери России в Сирии и СССР в Афганистане. За три года в Сирии погибли 112 российских военнослужащих. Почти половина потерь приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20, отметил Бондарев. При этом в Афганистане за три первых года войны погибли почти 4800 военнослужащих.

Бондарев также привел данные о потерях коалиции во главе с США в Ираке. По его словам, за три года войны в Ираке в 2003-2006 гг. американская коалиция потеряла 2515 военнослужащих, из них США — 2309.

Как Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска

Политика
Новости

После взрыва на заводе в Ленинградской области задержан главный инженер

Ведомости
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После взрыва на гатчинском заводе «Авангард» в Ленинградской области возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (ч. 3 ст. 217 УК), сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР). По подозрению в совершении этого преступления задержан главный инженер завода.

Взрыв на заводе в Гатчине произошел во второй половине дня в пятницу. По данным следствия, это случилось в цехе по производству пиротехнических изделий. Предварительно, в результате взрыва погибли четыре человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Главный инженер завода, по версии следователей, допустил к производству пиротехнических изделий неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ. Указанные лица нарушили технологию и меры безопасности, из-за чего и произошел взрыв, говорится в сообщении СУ СКР.

Взрыв разрушил часть здания завода, оказались завалены расположенные рядом железнодорожные пути, загорелись несколько припаркованных рядом с предприятием автомобилей. Ответственность владельца завода застрахована в «Альфастраховании», сообщает ТАСС. По закону об обязательном страховании ответственности владельца опасного объекта страховая выплата родственникам погибших в результате аварии составляет 2,025 млн руб. Размер выплаты пострадавшим зависит от тяжести полученных травм (до 2 млн руб.).

ЗАО «Гатчинский завод «Авангард» — крупнейший в России производитель пиротехники, кемпинговой (мобильной) мебели и металлических карнизов для окон, говорится на сайте предприятия. Завод был открыт в 1944 г., на нем работают более 700 сотрудников.

Взрыв на заводе пиротехники в Ленинградской области

Бизнес
Новости

Владелец «Омскшины» одобрил делистинг компании с Московской биржи

Ведомости
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Холдинг «Кордиант», как владелец всех голосующих акций «Омскшины», решил провести делистинг акций с Московской биржи, прекратить действие публичного статуса компании и освободить ее от обязательств раскрывать информацию. Об этом говорится в материалах компании.

Соответствующие решения были приняты 18 октября.

«Омскшина» занимается производством шин для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов, а также для специальной техники. «Кордиант» контролирует 100% акций этой компании.

«Кордиант» был создан на базе шинных активов «Сибура», который в конце 2011 г. продал «Сибур - Русские шины» группе инвесторов, в том числе экс-руководителю шинного холдинга Вадиму Гуринову. В холдинг помимо «Омскшины» входят также Ярославский шинный завод и ЗАО «Кордиант-Восток».

Политика
Новости

Медведев напомнил об СССР, жившем под санкциями десятилетиями

Ведомости
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Россия не будет уговаривать страны Запада отменить антироссийские санкции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, санкции для России — «не вопрос жизни и смерти», СССР жил под ними десятилетиями — «и ничего». Его слова приводит агентство ТАСС.

«Отказ от санкций — взаимовыгодное дело, и мы вовсе не должны убеждать наших партнеров что-то отменить, нам это не нужно», — выразил уверенность руководитель правительства. По его мнению, если это нужно европейским коллегам, они сами выйдут с такой инициативой. «Не хотят — мы будем жить и дальше с санкциями», — заключил премьер-министр.

Медведев признал, что хорошего в санкциях ничего нет, поскольку они тормозят развитие как России, так и Европы. Общий объем потерь Евросоюза от введенных против России запретов составил около 100 млрд евро, отметил чиновник.

Санкции в отношении России власти ЕС и США впервые ввели в марте 2014 г. в связи с кризисом на востоке Украины. Ограничения тогда затрагивали российских политиков и бизнесменов, которых страны Запада связывали с проведением крымского референдума и нарушением суверенитета Украины. Позже санкции против России неоднократно расширялись и продлевались.

Кто попал под новые санкции США

Политика
Новости

Власти Украины повысили цены на газ для населения на 23,5%

Ведомости
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Украинское правительство утвердило повышение цены на газ для населения на 23,5%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».  Решение об увеличении стоимость газа для населения члены кабинета министров Украины приняли единогласно.

Новые цены начнут действовать с 1 ноября. Теперь кубометр газа будет стоить украинцам в 8,5 тысячи гривен (около $300 по нынешнему официальному курсу). Заседание, посвященное росту цен на газ было проведено в экстренном порядке, отмечает УНИАН.

«Я понимаю, что для каждой украинской семьи это трудно. Но хочу сказать, что мы начинали переговоры с того, чтобы выровнять цены на 60%, повысить от действующей цены на 60%. Но в результате наших переговоров и компромисса нашли другой подход», — рассказал украинский премьер. По его словам, повышение цен на газ лишь на 23,5% Киеву удалось достичь»невероятными усилиями» в результате этих переговоров.

Повышение цен на газ — одно из требований Международного валютного фонда (МВФ) для продолжения сотрудничества с украинскими властями. Фонд настаивал на отмене специальных обязательств и переходе к рыночным ценам. Гройсман признал, что сторонников этого решения нет, и это вынужденный шаг, но обязательства перед фондом Киев взял на себя еще в 2008 г.

Бизнес
Новости

Медведев: американский газ обойдется Европе на 40% дороже российского

Ведомости
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Американский сжиженный природный газ (СПГ) обойдется Европе на 40% дороже российского, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев (его слова приводит ТАСС). Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам российско-бельгийских переговоров.

По мнению премьера, вопрос закупки СПГ в последнее время сильно политизирован усилиями США, «которые постоянно грозят пальцем» европейским странам, уговаривая их не покупать газ у России.

На этой неделе польская нефтегазовая компания PGNiG подписала долгосрочный контракт на закупку СПГ у американской Venture Global LNG. Согласно контракту США будут ежегодно поставлять Польше по 2 млн т СПГ в течение 20 лет.

Сейчас почти 70% импортного газа Польше поставляет «Газпром». Варшава неоднократно говорила, что считает стоимость российского газа завышенной, и требовала ее пересмотреть. Контракт PGNiG с «Газпромом» заканчивается в 2022 г., именно с этого года Польша планирует закупать газ у США. Польская сторона может отказаться продлевать соглашение с российской компанией.

В 2017 г. потребление природного газа в Польше составило 19,1 млрд куб. м (по данным BP), собственная добыча — около 4 млрд куб. м. В общем объеме экспортных поставок российской компании на рынок Польши приходится 5%.

Исходя из расчетов минэнерго США, прогнозная стоимость американского газа будет сопоставима с российским газом только в момент его отгрузки на танкер в Мексиканском заливе. С учетом затрат на доставку и регазификацию Польша будет платить около $178 млн в год.

Финансы
Новости

ЦБ обнаружил рост вкладов населения в начале октября

Ведомости
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В первой декаде октября в российских банках был прирост вкладов, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2018.

«В первой декаде октября уже идет прирост вкладов — это важно», — процитировал Поздышева «Интерфакс». По имеющейся оценке, с 1 по 15 октября вклады физлиц в действующих кредитных организациях с исключением влияния валютной переоценки выросли на 1,2%, уточнил зампред ЦБ.

В сентябре отток вкладов составил 0,8% после 0,6% в августе, говорил ранее Поздышев: за месяц вклады сократились на 218 млрд руб. до 27,2 трлн руб. Рублевые вклады в сентябре уменьшились на 0,8%, валютные – на 0,7% (в долларовом эквиваленте).

Выбор редактора
Политика
Новости

Ассанж подал в суд на правительство Эквадора за нарушение прав и свобод

Ведомости
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Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж подал в суд на правительство Эквадора за нарушение своих основных прав и свобод. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление его адвоката.

Объявление об иске последовало всего через несколько дней после того, как дипломатическая миссия Эквадора в Лондоне подготовила девятистраничный документ, описывающий нормы поведения, которые 47-летний Ассанж должен соблюдать на ее территории. Посольство потребовало от основателя WikiLeaks, в частности, заботиться о своем коте, иначе животное конфискуют и отдадут в приют.

Если Ассанж нарушит требования, его могут лишить убежища и выдать властям Великобритании. Если же создатель WikiLeaks будет соблюдать правила, ему могут восстановить доступ в интернет, который отключили в марте из-за публикаций о политике других стран.

В 2012 г. Ассанж попросил убежища в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию. Там выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в «принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве», а также в изнасиловании. Ассанж опасался, что Швеция может передать его США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов госдепа США.

Как Ассанж попал в посольство Эквадора и остался там на 6 лет

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