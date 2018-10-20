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Политика
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Росгвардия предложила ужесточить правила хранения оружия

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Росгвардия предложила обязать россиян уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания. Проект соответствующего постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Суть предложения в следующем: если владельцы оружия берут его с собой в поездку более чем на трое суток, то они в течение трех рабочих дней должны сообщить в Росгвардию о своем фактическом местонахождении. Эта мера позволит обеспечить контроль за оборотом оружия в местах его временного хранения, говорится в пояснительной записке к документу.

В проект постановления также включены положения, позволяющие перевозить оружие воздушным транспортом без получения разрешения от Росгвардии.Кроме того, граждане смогут передавать оружие работникам подразделений транспортной безопасности для перевозки самолетом.

Предложения ужесточить правила хранения оружия появились после нападения на колледж в Керчи, где 17 октября произошли взрыв и стрельба. По данным следствия, нападение совершил один из студентов учебного заведения, 18-летний Владислав Росляков. После случившегося он покончил с собой, его тело с огнестрельным ранением обнаружили в одном из помещений колледжа. На момент публикации было известно о 21 погибшем, несколько десятков человек пострадали.

В прошлый раз вопрос о хранении оружия в поездках поднимался Росгвардией после массового убийства в Тверской области в июне 2017 г. Тогда 45-летний житель Москвы в состоянии алкогольного опьянения застрелил девятерых своих знакомых. Было установлено, что стрелявший был законным владельцем охотничьего ружья, из которого он стрелял, но хранил он его на своем дачном участке с нарушением требований.

После этого инцидента Росгвардия организовала «комплекс профилактических мероприятий», направленных на работу с владельцами оружия, которые берут его с собой в поездки. Какие именно мероприятия проводились, не уточнялось.

Политика
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Bloomberg узнал об использовании стартапов в США для вмешательства в выборы

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Операторы, которые стояли за связанными с Россией ботами, использовали инструменты американских стартапов, в том числе IFTTT Inc., для того, чтобы проводить в социальных сетях кампанию по дезинформации и вмешиваться таким образом в выборы в США, пишет Bloomberg.

Об этом, по данным агентства, свидетельствует обнародованный Twitter архив твитов, которые, по данным компании, были опубликованы с аккаунтов Агентства интернет-исследований, известного как «фабрика троллей». Из этих материалов, как указывает Bloomberg, следует, что аккаунты, связанные с «фабрикой троллей» пользовались услугами американских стартапов IFTTT, RoundTeam Inc. и Dlvr.it Inc. для того, чтобы автоматизировать и максимально широко распространить свои сообщения.

Например, базирующаяся в Сан-Франциско компания IFTTT, как поясняет агентство, позволяет пользователям подключаться к различным приложениям и автоматически публиковать свой контент на нескольких сервисах. Наиболее активно связанные с Россией боты пользовались услугами IFTTT в конце прошлого года и в начале этого года, отмечает Bloomberg.

Соучредитель IFTTT Линден Тиббетс сообщил агентству, что компания активно изучает опубликованные Twitter данные. По его словам, из 4600 аккаунтов, упоминающихся в расследовании сети микроблогов, 256 использовали услуги IFTTT. Представитель Twitter от комментариев отказался.

В феврале этого года США предъявили обвинения 13 российским гражданам и трем организациям во вмешательстве в президентские выборы 2016 г. Обвинения были выдвинуты против бизнесмена Евгения Пригожина, а также его компаний «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг». Еще одно юридическое лицо, против которого американские власти выдвинули обвинения, — это Агентство интернет-исследований, более известное как «фабрика троллей», которая, по данным РБК, также может спонсироваться Пригожиным.

В пятницу, 19 октября, минюст США предъявил обвинения еще одной россиянке — 44-летней Елене Хусяйновой. Она обвиняется в попытке вмешательства в выборы в США, в том числе в предстоящие промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут 6 ноября.

По версии американских властей, Хусяйнова была главным бухгалтером в проекте «Лахта», который являлся «проектом прикрытия» и финансировался Пригожиным и подконтрольными ему компаниями. Обвинение утверждает, что россиянка «вступила в сговор с иными участниками кампании влияния России по подрыву американской демократии». По версии следствия, она управляла финансированием вмешательства в выборы в США.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

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Золотов предложил проверить Навального на полиграфе

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Директор Росгвардии Виктор Золотов предложил проверить Алексея Навального на полиграфе и заявил, что оппозиционер ответит за «свою ложь». «Он же за свою ложь должен ответить! Я бы, честно говоря, для начала вообще пропустил его через полиграф», — сказал Золотов корреспонденту «Коммерсанта».

В сентябре Золотов записал видеообращение к Навальному, в котором вызвал его на дуэль. «Я просто вызываю вас на поединок – на ринг, на татами, куда угодно. Где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — сказал директор Росгвардии. Он обвинил Навального в клевете и заявил, что «в офицерской среде не принято просто так прощать это».

Навальный в это время отбывал административный арест. Он ответил Золотову только 18 октября, после выхода из спецприемника. Политик предложил директору Росгвардии провести дебаты на любом федеральном или на YouTube-канале. Навальный отметил, что не отказывается от своего мнения и считает Золотова вором.

Золотов отклонил предложение Навального, заявив, что он «его приглашал на другое». Росгвардия в свою очередь обвинила политика в самопиаре во время трагедии (18 октября было объявлено днем траура в Керчи, где 21 человек погиб в результате нападения на колледж).

Все административные аресты Алексея Навального

Политика
Новости

Ищенко рассказал о предложениях отказаться от выборов в обмен на высокий пост

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Кандидат от КПРФ на пост губернатора Приморского края Андрей Ищенко рассказал, что ему поступали предложения отказаться от участия в выборах в обмен на должность вице-губернатора региона. «Были такие предложения: давай, ты снимешься с выборов, за это получишь должность, еще что-то», — цитирует Ищенко «Интерфакс».

По словам коммуниста, эти предложения поступали «со стороны, через какие-то sms-ки». Ищенко предположил, что это делалось, чтобы потом уличить его в готовности променять участие в выборах на высокий пост и использовать это против него. Кандидат от КПРФ добавил, что намерен участвовать в выборах и не будет «размениваться на вице-губернатора или еще какую-то должность».

Ранее Ищенко опровергал информацию о том, что он получал подобные предложения. Сообщения о том, что ему предложили обменять участие в выборах на должность, коммунист называл информационным вбросом.

О том, что администрация президента предложила лидеру КПРФ Геннадию Зюганову обдумать назначение Ищенко на пост сенатора или вице-губернатора в обмен на его отказ от участия в выборах, рассказали «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации, и человек в окружении Ищенко.

В Приморье 16 сентября прошел второй тур выборов губернатора (в первом туре 9 сентября победитель не определился), но их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования. Повторные выборы губернатора края назначены на 16 декабря. Врио главы региона до выборов назначен Олег Кожемяко. Он намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

Хозяин Дальнего Востока. Чем известен Олег Кожемяко

Политика
Новости

Власти Москвы предложили перенести на проспект Сахарова акцию «Возвращение имен»

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В связи с тем, что сейчас на Лубянской площади идут строительные работы по созданию сквера, власти Москвы предложили перенести акцию памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен» на проспект Академика Сахарова и провести ее у «Стены скорби». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на префектуру Центрального административного округа Москвы.

«Никаких препятствий для проведения акции в этом году нет, кроме объективных причин в виде ремонтно-строительных работ в сквере у Соловецкого камня», — сказали в префектуре. Строительные работы не позволят обеспечить достаточный контроль за соблюдением безопасности, пояснила пресс-служба.

Акция «Возвращение имен» ежегодно на протяжении последних 11 лет проводится на Лубянке 29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий. В этот день все желающие в течение 12 часов читают имена расстрелянных в Москве политических заключенных. Местом проведения акции была выбрана Лубянская площадь, потому что там установлен старейший в России памятник жертвам политических репрессий в СССР — Соловецкий камень.

Акцию проводит международная организация «Мемориал». В пятницу правозащитники сообщили, что московские власти пытаются сорвать мероприятие, отозвав разрешение на его проведение. Как следует из заявления «Мемориала», все необходимые разрешения на проведение акции были получены, однако, несмотря на это, 19 октября московская мэрия запретила проводить мероприятие на Лубянке. Перенос акции на проспект Сахарова «Мемориал» считает неприемлемым.

Акция «Возвращение имен» на Лубянской площади. 2017 год

Политика
Новости

МИД обвинил США в создании предлога для новых санкций против России

Ведомости
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Власти США продолжают пугать мировую общественность «российскими хакерами и блогерами» и в продолжение этой клеветнической кампании обвинили россиянку Елену Хусяйнову в попытке вмешаться в выборы. Об этом говорится в комментарии замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Целью проводимой США кампании, по мнению МИДа, является «стремление некоторых американских политиков получить преимущества в межпартийных дрязгах и одновременно надавить на Россию». В Москве понимают, что Вашингтон таким образом фабрикует предлог для введения новых санкций, добавил Рябков.

В пятницу минюст США обвинил 44-летнюю Елену Хусяйнову в попытке вмешательства в выборы в США, в том числе в предстоящие промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут 6 ноября. Это первое обвинение, предъявленное россиянам в связи с вмешательством в новые выборы.

По версии американских властей, Хусяйнова была главным бухгалтером в проекте «Лахта», который являлся «проектом прикрытия» и финансировался российским бизнесменом Евгением Пригожиным и подконтрольными ему компаниями. Обвинение утверждает, что россиянка «вступила в сговор с иными участниками кампании влияния России по подрыву американской демократии». По версии следствия, она управляла финансированием вмешательства в выборы в США.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Политика
Новости

Кадыров рассказал о встрече с участниками митингов в Ингушетии

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в пятницу побывал в Ингушетии, где встретился со старейшиной Мухажиром Нальгиевым, который ранее «допустил неуважительные высказывания» в его адрес на митинге против изменения границ между республиками. Об этом Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.

О каких именно высказываниях идет речь, Кадыров не уточнил. Как сообщает «Кавказ. Реалии», Мухажир во время выступления на митинге в Магасе назвал главу Чечни пастухом. Во время беседы старейшина объяснил, что позволил себе такие высказывания после слов Кадырова о митингах в Ингушетии. Мухажир посчитал, что глава Чечни раскритиковал ингушский народ.

«Я сказал, что никогда не говорил неуважительно об ингушском народе и его духовных лидерах, не позволял этого и другим в моем присутствии. Я говорил в своем выступлении, которое упомянул Мухажир, об Ахмеде Погорове и подобных ему, которым нет дела до земли и земельного вопроса», — рассказал Кадыров.

После разговора глава Чечни и старейшина попросили друг у друга прощения. Кадыров также посетил мечеть в ингушском селе, где пообщался с местными жителями.

Митинги в Ингушетии начались после того, как глава республики Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границ между двумя регионами, предусматривающее равноценный обмен территориями. По соглашению Чечня получила часть территории Сунженского района Ингушетии, а Ингушетии отошла площадь аналогичного размера в Малгобекском районе Чечни.

Сразу после подписания документа в Ингушетии начались протестные акции, а когда парламенты регионов 4 октября утвердили соглашение о границе, протестующие в Магасе объявили акцию бессрочной.

Протесты в Ингушетии

Политика
Новости

Шойгу отчитался об итогах операции в Сирии

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За три года участия российской группировки в боевых действиях в Сирии при ее поддержке полностью разгромлены бандформирования запрещенной террористической организации «Исламское государство», заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая в субботу на совещании с коллегами из стран АСЕАН.

По словам Шойгу, за время операции было уничтожено более 87 500 боевиков, освобождено 1411 населенных пунктов и более 95% территории Сирии. «В настоящее время сирийские вооруженные силы контролируют территорию, на которой проживает более 90% населения страны», — сказал Шойгу (его цитирует «Интерфакс»).

Российские саперы за время операции в Сирии разминировали 6500 га территории страны, 1500 км дорог, более 19 000 зданий, добавил министр. Сейчас ситуация в Сирии позволяет беженцам вернуться в свои дома, отметил он. По данным ООН, которые привел Шойгу, из-за войны Сирию покинули почти 7 млн человек.

Ранее бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами России, сенатор Виктор Бондарев сравнил потери России в Сирии и СССР в Афганистане. За три года в Сирии погибли 112 российских военнослужащих. Почти половина потерь приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20, отметил Бондарев. При этом в Афганистане за три первых года войны погибли почти 4800 военнослужащих.

Бондарев также привел данные о потерях коалиции во главе с США в Ираке. По его словам, за три года войны в Ираке в 2003-2006 гг. американская коалиция потеряла 2515 военнослужащих, из них США — 2309.

Как Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска

Политика
Новости

После взрыва на заводе в Ленинградской области задержан главный инженер

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После взрыва на гатчинском заводе «Авангард» в Ленинградской области возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (ч. 3 ст. 217 УК), сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР). По подозрению в совершении этого преступления задержан главный инженер завода.

Взрыв на заводе в Гатчине произошел во второй половине дня в пятницу. По данным следствия, это случилось в цехе по производству пиротехнических изделий. Предварительно, в результате взрыва погибли четыре человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Главный инженер завода, по версии следователей, допустил к производству пиротехнических изделий неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ. Указанные лица нарушили технологию и меры безопасности, из-за чего и произошел взрыв, говорится в сообщении СУ СКР.

Взрыв разрушил часть здания завода, оказались завалены расположенные рядом железнодорожные пути, загорелись несколько припаркованных рядом с предприятием автомобилей. Ответственность владельца завода застрахована в «Альфастраховании», сообщает ТАСС. По закону об обязательном страховании ответственности владельца опасного объекта страховая выплата родственникам погибших в результате аварии составляет 2,025 млн руб. Размер выплаты пострадавшим зависит от тяжести полученных травм (до 2 млн руб.).

ЗАО «Гатчинский завод «Авангард» — крупнейший в России производитель пиротехники, кемпинговой (мобильной) мебели и металлических карнизов для окон, говорится на сайте предприятия. Завод был открыт в 1944 г., на нем работают более 700 сотрудников.

Взрыв на заводе пиротехники в Ленинградской области