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Росгвардия предложила ужесточить правила хранения оружия

Росгвардия предложила обязать россиян уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания. Проект соответствующего постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Суть предложения в следующем: если владельцы оружия берут его с собой в поездку более чем на трое суток, то они в течение трех рабочих дней должны сообщить в Росгвардию о своем фактическом местонахождении. Эта мера позволит обеспечить контроль за оборотом оружия в местах его временного хранения, говорится в пояснительной записке к документу.

В проект постановления также включены положения, позволяющие перевозить оружие воздушным транспортом без получения разрешения от Росгвардии.Кроме того, граждане смогут передавать оружие работникам подразделений транспортной безопасности для перевозки самолетом.

Предложения ужесточить правила хранения оружия появились после нападения на колледж в Керчи, где 17 октября произошли взрыв и стрельба. По данным следствия, нападение совершил один из студентов учебного заведения, 18-летний Владислав Росляков. После случившегося он покончил с собой, его тело с огнестрельным ранением обнаружили в одном из помещений колледжа. На момент публикации было известно о 21 погибшем, несколько десятков человек пострадали.

В прошлый раз вопрос о хранении оружия в поездках поднимался Росгвардией после массового убийства в Тверской области в июне 2017 г. Тогда 45-летний житель Москвы в состоянии алкогольного опьянения застрелил девятерых своих знакомых. Было установлено, что стрелявший был законным владельцем охотничьего ружья, из которого он стрелял, но хранил он его на своем дачном участке с нарушением требований.

После этого инцидента Росгвардия организовала «комплекс профилактических мероприятий», направленных на работу с владельцами оружия, которые берут его с собой в поездки. Какие именно мероприятия проводились, не уточнялось.