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Путин пообещал «быстрый и эффективный» ответ на выход США из договора о РСМД

Россия сможет быстро и эффективно ответить на выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил президент Владимир Путин. По его словам, Москва обеспокоена действиями Вашингтона, которые могут привести к гонке вооружений.

Путин напомнил, что ранее был «ликвидирован договор по ограничению систем ПРО» (противовоздушной обороны), теперь речь идет о выходе из РСМД, а также «непонятна судьба договора об СНВ-III» (об ограничении стратегических наступательных вооружений). «Если все это будет демонтировано, то вообще ничего не останется в сфере ограничения роста вооружений. Вот тогда ситуация будет, на мой взгляд, крайне опасной», — предупредил президент.

Решение о выходе из договора о РСМД Вашингтон, вероятно, принял уже давно, добавил Путин. Он обратил внимание на то, что конгресс США уже включил в бюджет расходы на проведение исследовательских работ над ракетами средней и меньшей дальности, а значит, решение было принято задолго до того, как о нем было объявлено.

Если США выйдут из договора о РСМД, непонятно, что они будут делать с вновь появившимися ракетами, добавил Путин. «Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально», — заявил президент. При этом, по его словам, европейские страны, которые согласятся на размещение американских ракет, должны понимать, что тем самым они поставят собственную территорию под угрозу возможного ответного удара.

Путин выразил надежду на то, что сможет обсудить договор о РСМД с президентом США Дональдом Трампом на встрече в Париже.

В субботу Трамп заявил, что Вашингтон намерен разорвать с Россией договор о РСМД. По мнению американской стороны, Москва нарушает положения этого соглашения, МИД России назвал обвинения надуманными.

В начале недели Москву посетил помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Он обсудил договор о РСМД с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, а также провел переговоры с Путиным. Стороны договорились, что очередная личная встреча Путина с Трампом состоится 11 ноября в Париже.

Договор о РСМД от 1987 г. запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. О нарушении Россией условий договора в Вашингтоне впервые заговорили в июле 2014 г. Москва категорически не согласна с этими заявлениями и выдвигает США встречные претензии.

Договор СНВ-III ограничивает количество ядерных боеголовок, имеющихся у России и США. Он заменил договор СНВ-I, который был подписан в 1991 г. лидерами СССР и США. Договор СНВ-III вступил в силу 5 февраля 2011 г., срок его действия истекает в 2021 г. По условиям он может быть продлен еще на пять лет по соглашению сторон.

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