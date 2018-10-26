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Пентагон приостановил полеты ряда F-35 из-за проблем с топливной системой

Министерство обороны США приостановило полеты ряда истребителей пятого поколения F-35 из-за неисправности в системе подачи топлива, сообщает газета Marine Times со ссылкой на Пентагон. «В дополнение к ранее обнаруженной неисправности анализ выявил две трубы подачи топлива, которые требуют проверки», — сообщило ведомство.

Пентагон не уточнил количество самолетов, которые прекратят полеты на время проверки. Журнал The Washington Examiner со ссылкой на источник сообщает, что речь идет примерно о двух десятках самолетов.

В конце сентября новейший истребитель F-35B впервые потерпел крушение. Инцидент произошел в штате Южная Каролина, на следующий день после того, как истребители этого типа были впервые применены в боевых условиях. Пилот успел катапультироваться.

После крушения F-35B Пентагон на несколько дней приостановил полеты всех истребителей этого типа на время проведения проверки. Сообщалось, что эксперты проверят топливные трубы самолетов из-за риска поломок.

F-35 — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для морской пехоты США и ВМС Великобритании (F-35B) и палубный истребитель для нужд ВМС США.

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