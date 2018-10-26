Политика

Новости

Верзилов написал заявление в полицию об угрозе его матери

Участник Pussy Riot Петр Верзилов подал заявление в полицию из-за надписи, оставленной неизвестными на двери квартиры его матери в Москве. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, надпись оскорбительного характера была оставлена 25 октября в 23.00. В этот день у него был день рождения. «Подаем заявление в полицию об угрозе физической расправы — надо же поблагодарить ребят!» — подчеркнул Верзилов.

11 сентября Петр Верзилов попал в больницу в тяжелом состоянии. Российские врачи заподозрили у него отравление лекарственными препаратами. Через несколько дней его отправили на лечение в Берлин, и немецкие врачи заявили, что участник Pussy Riot был, скорее всего, отравлен. Причиной отравления, по их данным, стал «приток или прием экзогенного вещества».

26 сентября Верзилова выписали из больницы. В интервью Bild, опубликованном в тот же день, он заявил, что «твердо полагает», что за его отравлением стоит ГРУ.

По данным «Медиазоны», участник Pussy Riot по-прежнему находится в Германии.

24 сентября адвокат правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе сообщил, что направил в СКР заявление с требованием возбудить дело из-за отравления.

Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира