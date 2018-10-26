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Путин заявил о проблеме криминализации цыганских поселков

Цыгане должны иметь возможность получать нормальное жилье и образование, отсутствие приемлемых условий жизни приводит к криминализации районов их проживания, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

«Нужно людям давать возможность вести оседлый образ жизни, давать возможность получить вовремя образование, давать возможность получить нормальное жилье, – сказал Путин (цитаты по ТАСС). – Это, безусловно, наша общая недоработка. Если этого ничего нет, если не создаются соответствующие условия, то мы сталкиваемся с такими проблемами».

Председатель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер рассказала президенту о проблемах, с которыми приходится сталкиваться этому этническому меньшинству. В качестве примера она привела снос цыганских построек в Тульской области.

В ответ Путин назвал этот вопрос острым и отметил, что «мы упустили момент работы с этими людьми, которые, к сожалению, очень часто вовлекаются в криминальную деятельность». «Мы с вами это хорошо знаем, здесь чего греха таить, надо прямо говорить об этом: там профессионально занимаются распространением наркотиков, и люди просто не хотят рядом проживать, вот в чем проблема. Я не могу сказать, что мы цыган во всем должны обвинять, это проблема всего общества, проблема эффективности работы правоохранительных органов и так далее, надо было своевременно и грамотно выстраивать эту работу», – констатировал президент.

В 2016 г. минприроды Тульской области добивалось через суд сноса незаконных жилых построек на землях лесного фонда в Ясной Поляне. В черте Яснополянского лесничества находилось порядка 60 жилых домов, возведение которых началось еще в 80-е гг. прошлого века. По данным тульских СМИ, дома принадлежали цыганам. Ранее конфликтная ситуация возникала в другом городском округе Тулы - в поселке Плеханова, где сносу подлежало более 100 незаконных построек, принадлежащих цыганам. Было демонтировано порядка 77 строений. Часть домов были разобраны хозяевами добровольно.