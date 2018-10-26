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В «Роскосмосе» утвердили новый состав руководителей

Наблюдательный совет «Роскосмоса» утвердил новый состав заместителей генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина. Об этом сообщается на ее сайте.

Двумя первыми заместителями — по развитию орбитальной группировки и приоритетным проектам, а также по экономике и финансам — стали Юрий Урличич и Максим Овчинников. Урличич ранее занимал пост замглавы Аналитического центра при правительстве, а Овчинников — замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

25 сентября Рогозин сообщил в Facebook, что и. о. его первого заместителя станет Овчинников. Он занял эту должность вместо Николая Севастьянова, который был назначен гендиректором ЦНИИмаша – головного научного института госкорпорации. Источники «Ведомостей» говорили, что Севастьянов, фактический создатель (в 1992 г.) и многолетний руководитель единственной крупной российской частной космической корпорации «Газпром космические системы», не сработался с аппаратом курирующего отрасль вице-премьера Юрия Борисова.

Также назначены заместители Рогозина: по реализации госпрограммы вооружений — Олег Фролов, по космическим комплексам и системам — Михаил Хайлов, по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности — Александр Лопатин, по административным и корпоративным вопросам — Иван Харченко, по осуществлению государственных полномочий — Сергей Дубик, по международному сотрудничеству — Сергей Савельев, по безопасности — Сергей Дебин, главный финансовый директор — Дмитрий Беленов.

Назначены и руководители трех организаций «Роскосмоса». В НПО им. Лавочика — Владимир Колмыков, в Московском институте теплотехники, разработавшем баллистическую ракету «Булава», — Сергей Пономарев, в Ракетно-космическом центре «Прогресс» — Дмитрий Баранов.

Президент Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить «Роскосмос» 24 мая. Тот в свою очередь пообещал сделать «все возможное и необходимое», чтобы оправдать доверие президента.