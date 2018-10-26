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Политика
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В «Роскосмосе» утвердили новый состав руководителей

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Наблюдательный совет «Роскосмоса» утвердил новый состав заместителей генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина. Об этом сообщается на ее сайте.

Двумя первыми заместителями — по развитию орбитальной группировки и приоритетным проектам, а также по экономике и финансам — стали Юрий Урличич и Максим Овчинников. Урличич ранее занимал пост замглавы Аналитического центра при правительстве, а Овчинников — замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

25 сентября Рогозин сообщил в Facebook, что и. о. его первого заместителя станет Овчинников. Он занял эту должность вместо Николая Севастьянова, который был назначен гендиректором ЦНИИмаша – головного научного института госкорпорации. Источники «Ведомостей» говорили, что Севастьянов, фактический создатель (в 1992 г.) и многолетний руководитель единственной крупной российской частной космической корпорации «Газпром космические системы», не сработался с аппаратом курирующего отрасль вице-премьера Юрия Борисова.

Также назначены заместители Рогозина: по реализации госпрограммы вооружений — Олег Фролов, по космическим комплексам и системам — Михаил Хайлов, по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности — Александр Лопатин, по административным и корпоративным вопросам — Иван Харченко, по осуществлению государственных полномочий — Сергей Дубик, по международному сотрудничеству — Сергей Савельев, по безопасности — Сергей Дебин, главный финансовый директор — Дмитрий Беленов.

Назначены и руководители трех организаций «Роскосмоса». В НПО им. Лавочика — Владимир Колмыков, в Московском институте теплотехники, разработавшем баллистическую ракету «Булава», — Сергей Пономарев, в Ракетно-космическом центре «Прогресс» — Дмитрий Баранов.

Президент Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить «Роскосмос» 24 мая. Тот в свою очередь пообещал сделать «все возможное и необходимое», чтобы оправдать доверие президента.

Политика
Новости

Задержанному по делу о посылках с бомбами в США грозит до 58 лет тюрьмы

Ведомости
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Задержанному по делу об отправке посылок с бомбами в США Сесару Сайоку предъявлены обвинения по пяти пунктам, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом на пресс-конференции после задержания Сайока заявил генеральный прокурор США Джефф Сешнс, передает Reuters.

По его словам, среди обвинений, предъявленных Сайоку, — незаконная отправка почты и перевозка взрывчатых веществ между штатами.

Директор ФБР Кристофер Врей в свою очередь сообщил, что речь идет об отправке в общей сложности 13 устройств, которые содержали взрывчатые материалы. Муляжей среди них не было, отметил он. По его словам, на одной из посылок были обнаружены отпечатки пальцев, принадлежащих Сайоку.

По данным NBC News, Сайоку 56 лет. Он член республиканской партии США, который ранее уже привлекался к ответственности — в частности, за угрозу взрыва и мелкие кражи. На его автомобиле, обнаруженном правоохранительным органами, наклеены фотографии президента Дональда Трампа.

О задержании мужчины, подозреваемого в отправке посылок с бомбами, сообщалось ранее 26 октября.

На этой неделе сторонники или члены демократической партии США, в частности Джордж Сорос, Барака Обама, а также Билл и Хиллари Клинто, получили посылки со взрывным устройствами. Также из-за взрывного устройства была эвакуирована редакция CNN.

Никто в результате этого не пострадал. Бомбы представляли собой отрезок трубы (pipe bomb) длиной около 15 см, наполненный порохом и поражающими элементами и снабженный детонатором.

24 октября президент Трамп заявил о начале федерального расследования и пообещал направить все силы на поиск виновных. «Мы не пожалеем для этого ни сил, ни средств», — подчеркнул он.

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Экономика
Новости

Силуанов рассказал о реакции рубля на возможные новые санкции

Ведомости
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Избыточной волатильности курса рубля в случае усиления санкций США против России не произойдет, считает первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

«Конечно, если будут введены какие-то санкции, мы должны быть к этому готовы. Если будут введены санкции, возможно, будут какие-то изменения, но они в конце концов будут прогнозируемы и эти изменения не будут столь существенны, что нам придется каждый день, как это было раньше, смотреть на курс обменников, что происходить с курсом рубля», – сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» (цитаты по «Интерфаксу»).

Он напомнил, что после введения санкций США в апреле 2018 г. против нескольких российских компаний наблюдалась повышенная волатильность курса рубля из-за выхода иностранных инвесторов из российских активов. «Что будет дальше, если вдруг будут такие аналогичные санкции? Есть запас прочности – профицитный бюджет», – резюмировал Силуанов.

В апреле после объявления санкций США российский рынок начало штормить, а курс рубля обвалился. Затем ситуация исправилась, однако в августе после обострения санкционной риторики курс рубля продолжил падать, достигнув в сентябре минимальной отметки почти за два с половиной года. Рубль укрепился после повышения ЦБ ключевой ставки и приостановки закупок валюты по бюджетному правилу.

Политика
Новости

Путин заявил о проблеме криминализации цыганских поселков

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Цыгане должны иметь возможность получать нормальное жилье и образование, отсутствие приемлемых условий жизни приводит к криминализации районов их проживания, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

«Нужно людям давать возможность вести оседлый образ жизни, давать возможность получить вовремя образование, давать возможность получить нормальное жилье, – сказал Путин (цитаты по ТАСС). – Это, безусловно, наша общая недоработка. Если этого ничего нет, если не создаются соответствующие условия, то мы сталкиваемся с такими проблемами».

Председатель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер рассказала президенту о проблемах, с которыми приходится сталкиваться этому этническому меньшинству. В качестве примера она привела снос цыганских построек в Тульской области.

В ответ Путин назвал этот вопрос острым и отметил, что «мы упустили момент работы с этими людьми, которые, к сожалению, очень часто вовлекаются в криминальную деятельность». «Мы с вами это хорошо знаем, здесь чего греха таить, надо прямо говорить об этом: там профессионально занимаются распространением наркотиков, и люди просто не хотят рядом проживать, вот в чем проблема. Я не могу сказать, что мы цыган во всем должны обвинять, это проблема всего общества, проблема эффективности работы правоохранительных органов и так далее, надо было своевременно и грамотно выстраивать эту работу», – констатировал президент.

В 2016 г. минприроды Тульской области добивалось через суд сноса незаконных жилых построек на землях лесного фонда в Ясной Поляне. В черте Яснополянского лесничества находилось порядка 60 жилых домов, возведение которых началось еще в 80-е гг. прошлого века. По данным тульских СМИ, дома принадлежали цыганам. Ранее конфликтная ситуация возникала в другом городском округе Тулы - в поселке Плеханова, где сносу подлежало более 100 незаконных построек, принадлежащих цыганам. Было демонтировано порядка 77 строений. Часть домов были разобраны хозяевами добровольно.

Бизнес
Новости

Минсельхоз исключил значительный рост розничной цены на сахар вслед за оптовой

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Рост оптовой цены на сахар в России – почти на 44% с начала года – не повлечет за собой изменение стоимости продукции в магазинах, заявил ТАСС официальный представитель Минсельхоза.

«Изменение оптовой цены на сахар не влияет на его стоимость для конечного потребителя. Динамика розничной цены гораздо менее выражена, чем оптовой, которая в большей степени подвержена волатильности», – сказал собеседник агентства. По его словам, розничная цена на сахар-песок за год поднялась на уровне инфляции. «Это обусловлено маркетинговой политикой сетей, для которых сахар – это якорный товар», – объясняет представитель Минсельхоза.

По данным Минсельхоза, оптовая цена на сахар-песок на 19 октября выросла на 50% в годовом выражении и достигла 35,97 руб. за 1 кг в Южном федеральном округе. С декабря 2017 г. сахар подорожал на 43,9%. Розничная цена на сахар по состоянию на 19 октября увеличилась на 5,2% в годовом выражении до 42,7 руб. за кг. По сравнению с декабрем 2017 г. сахар в рознице подорожал на 17,6%.

Производители сахара могут стабильно работать и наращивать экспортный потенциал при действующих ценах на сахар, дефицита продукции на внутреннем рынке также не ожидается, считают в Минсельхозе.

Федеральная антимонопольная служба пообещала в течение 10 дней изучить ситуацию с ростом цен на сахар в России, заявил руководитель ведомства Игорь Артемьев.

Политика
Новости

Министр обороны США одобрил отправку войск на границу с Мексикой

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Министр обороны США Джим Мэттис одобрил отправку войск на границу с Мексикой для борьбы с потоком нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, количество отправляемых военных Мэттис не определил. Этот вопрос будет решен позже.

Пентагон не ответил на запрос агентства.

25 октября об отправке войск на границу с Мексикой для борьбы с потоком проходящих через эту страну в США нелегальных мигрантов из центральноамериканских стран написал в своем Twitter президент США Дональд Трамп. «Я отправляю военных в этой чрезвычайной ситуации. Они [мигранты] будут остановлены!» — подчеркнул он.

Позже Трамп написал: «Людям из каравана мигрантов: поворачивайте обратно, мы не допускаем нелегальный доступ в США. Возвращайтесь в свою страну и, если хотите, подайте документы на гражданство, как это делают миллионы других».

Источники Reuters говорили, что администрация Трампа рассматривает отправку военных численностью между 800 и 1000. Как отметило агентство, они не смогут принимать участие в работе пограничников — это запрещено законом.

О том, что Мэттис подпишет приказы об отправке 800 или более военных, сообщал и CNN. По данным телеканала, они, имея право лишь на самооборону, не могут применять оружие для пресечения нелегальной миграции. Цель их отправки на границу — техническая поддержка в нескольких пунктах вдоль границы, где, как считается, мигранты могут попытаться пересечь границу. Также они будут проводить медицинское обслуживание пограничников в этих районах.

Бизнес
Новости

Совет директоров «Газпрома» утвердил рекордную инвестпрограмму

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Совет директоров «Газпрома» одобрил увеличение инвестиционной программы на 2018 г. до рекордных в истории компании 1,496 трлн руб., говорится в сообщении концерна. Изначально инвестпрограмма планировалась в размере 1,28 трлн руб.

Газовая монополия выделила на проекты капитального строительства свыше 984 млрд руб., на приобретение в собственность внеоборотных активов – 84,8 млрд руб., на долгосрочные финансовые вложения в бюджете предусмотрено 427,3 млрд руб.

Согласно новой редакции проекта бюджета концерна в 2018 г. размер внешних заимствований увеличится на 101 млрд руб. до 518 млрд руб., также рекордной для компании суммы.

Ранее предполагалось, что пик инвестиций «Газпрома» придется на 2019 г. – компания запланировала вложения на 1,399 трлн руб.

Топ-10 крупнейших энергетических компаний мира

Политика
Новости

Мосгорсуд подтвердил запрет Удальцову на участие в митингах

Ведомости
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Мосгорсуд признал законным решение районного суда, запретившего оппозиционеру Сергею Удальцову участвовать в массовых уличных акциях в течение трех лет, передает «Интерфакс».

В сентябре Симоновский суд Москвы установил административный надзор Удальцову на три года – сроком до 2021 г. В течение этого периода политику запретили посещать места массовых мероприятий, шествий, пикетов, а также покидать Москву без соответствующего разрешения полиции. Также Удальцову предписано отмечаться два раза в месяц в отделе МВД по месту жительства.

Представитель МВД объяснял, что Удальцов в том числе не сможет пойти на школьную линейку с ребенком или посещать кинотеатры. Защита подчеркивала, что административные требования не конкретизированы и любое действие Удальцова может быть интерпретировано как нарушение запрета. Удальцов заявил, что иск направлен на максимальное ограничение его политической и общественной деятельности.

«Сергей Станиславович, будем называть вещи своими именами, один из самых известных оппозиционных политиков. Пока у нас не было случаев прямых запретов на политическую деятельность – это первый», – заявил адвокат Дмитрий Аграновский, обращаясь к суду.

Суд принял решение в отношении Удальцова по административному иску МВД, который был мотивирован тем, что оппозиционер, имея непогашенную судимость, дважды в течение 2017-2018 гг. был привлечен к ответственности за нарушение порядка проведения митингов.

В августе 2017 г. Удальцов вышел из колонии, где отбыл 4,5 года за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в Москве в мае 2012 г. Его судимость будет погашена в августе 2023 г.

«От Лубянки до Лефортовo»

Политика
Новости

В США задержали подозреваемого по делу об отправке посылок с бомбами

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В США задержан мужчина, подозреваемый в отправке посылок с бомбами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Также о задержании одного человека — в Майами — со ссылкой на источник сообщает Reuters. Эту информацию подтвердил официальный представитель минюста США.

Позже источник Reuters сообщил, что задержанный — ключевой подозреваемый по делу. 

На этой неделе неизвестные отправили посылки со взрывными устройствами, в частности, Джорджу Соросу, экс-президенту США Бараку Обаме, Биллу и Хиллари Клинтонам, а также еще ряду публичных людей. Все они — сторонники или члены демократической партии США. Также из-за взрывного устройства была эвакуирована редакция CNN.

Никто не пострадал. Бомбы представляли собой отрезок трубы (pipe bomb) длиной около 15 см, наполненный порохом и поражающими элементами и снабженный детонатором.

24 октября президент США Дональд Трамп заявил о начале федерального расследования и пообещал направить все силы на поиск виновных. «Мы не пожалеем для этого ни сил, ни средств», — заявил он.

Бизнес
Новости

ФАС предложила поднять тариф «Транснефти» в 2019 году на 3,87%

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила в 2019 г. увеличить тарифы «Транснефти» на прокачку нефти в среднем на 3,87%. Это следует из проекта приказа ФАС, размещенного на сайте нормативных правовых актов.

Правительство ожидает в следующем году инфляцию на уровне 4,3%, ЦБ – 5-5,5%.

О том, что ФАС подготовила проект приказа об увеличении тарифов «Транснефти» на «инфляция минус», сегодня рассказал замглавы ведомства Анатолий Голомолзин. «Мы вывешиваем проект приказа об индексации тарифа исходя из "инфляция минус 10%", то есть инфляция, скорректированная на 0,9», — сообщил он.

Ранее президент «Транснефти» Николай Токарев высказывал мнение, что обсуждать подход ФАС к индексации тарифов бесполезно. «Это бесполезно обсуждать, потому что все разговоры с ФАС заканчиваются одной известной фразой: "инфляция минус". И ФАС совершенно все равно, как у нас растут тарифы, на что они растут, как мы будем жить. Повторюсь: ФАС все равно. Они выучили этот стишок "инфляция минус", с любой трибуны уважаемый Игорь Юрьевич Артемьев (руководитель ФАС) говорит только одно — "инфляция минус". Поэтому что-то обсуждать бесполезно. Я не хочу тратить время», — цитировал его «Интерфакс».

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Бизнес
Новости

«Победа» отменила рейсы из четырех городов в Тбилиси

Ведомости
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Авиакомпания «Победа» получила отказ со стороны грузинских властей в выдаче разрешения на рейсы в Тбилиси из Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми. Об этом говорится в ее пресс-релизе.

Все запланированные рейсы из этих четырех городов в Тбилиси на период до 1 ноября 2018 г. отменены, отмечается в пресс-релизе.

«Победа» была назначена на выполнение полетов по этим маршрутам на основании решения межведомственной комиссии соответствующими нотами МИДа, подчеркивает компания. Когда были согласованы необходимые слоты с аэропортом Тбилиси, авиакомпания запустила продажу билетов в июле 2018 г. По ее данным, сейчас забронировано более 17 000 билетов.

Вместе с тем, обращает внимание авиакомпания, грузинская Georgian Airways получила разрешение от российских властей на все заявленные рейсы из Тбилиси в регионы России, к обслуживанию которых не была допущена «Победа».

«Авиакомпания «Победа» начала оповещение клиентов об отмене рейсов и полный возврат денежных средств», — заключает компания в пресс-релизе.

От автомобиля до авиакомпании: что называют «Победой»

Финансы
Новости

ВТБ вслед за Сбербанком объявил о повышении ставок по ипотеке

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ВТБ с 6 ноября увеличит ставки по ипотеке на 0,4 процентного пункта, сообщил РБК руководитель департамента ипотечного кредитования госбанка Евгений Дячкин. Кредит на покупку недвижимости по стандартным программам будет доступен по ставке от 9,3% годовых при наличии комплексного страхования. Повышение коснется только новых заявок от клиентов, принятых после 6 ноября.

Дячкин объяснил, что главными макроэкономическими факторами, влияющими на ипотечные ставки, являются динамика ключевой ставки ЦБ и конъюнктура рынка.

ВТБ сохранит все специальные дисконты для партнеров и промоакции. Рефинансировать ипотечные кредиты банк предлагает по ставке 9,2% по программе «Люди дела» (работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов и др.), для зарплатных клиентов – 9,4%, для других групп клиентов – 9,7%. Ставка по программе «Военная ипотека» остается без изменений на уровне 9,3%.

Ранее о повышении ипотечных ставок объявили другие крупнейшие банки. Сбербанк, занимающий около половины рынка, 22 октября сообщил о повышении ставок по ипотеке на 0,4 п. п. В сентябре и октябре ставки ряда ипотечных продуктов при определенных условиях увеличили шесть банков из топ-25 по размеру кредитного портфеля (Газпромбанк, «Уралсиб», «Абсолют», Россельхозбанк, Связь-банк), а также госкорпорация «Дом.рф», следует из результатов мониторинга маркетингового агентства «Маркс». Повышение в среднем составляло 0,5–1 п. п. Райффайзенбанк повысил ставки на 1 п. п. еще в августе.

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