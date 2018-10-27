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В Стамбуле начался саммит четырех стран по Сирии

В Стамбуле началась четырехсторонняя встреча по Сирии, передает корреспондент «Ведомостей». В переговорах участвуют президенты Турции, России и Франции Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Все взгляды прикованы к этой встрече, заявил перед ее началом президент Турции. Он выразил надежду, что ожидания будут оправданы.

Это первый саммит по Сирии в таком формате. Турецкая сторона предлагала провести такую встречу еще в начале сентября, но тогда не удалось согласовать дату из-за графиков лидеров четырех стран. Темами переговоров станут ситуация в Идлибе, политические процессы в Сирии и восстановление этой страны.

Саммит проходит в главном зале дворца Вахдеттин — усадьбы, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину. Сейчас историческое здание используется как один из рабочих офисов президента Турции.

Перед началом саммита Путин провел двусторонние переговоры с Меркель, Макроном и Эрдоганом, сообщает Кремль. С французским коллегой президент также успел переговорить по телефону. В ходе беседы, которая состоялась по инициативе Макрона, президенты обсудили участие Путина в мероприятии по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны, которое пройдет 11 ноября в Париже. Также был затронут вопрос о проведении в столице Франции встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом.