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Кремль раскрыл тему разговора Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудят на встрече в Москве нюансы, связанные с проводимым российскими властями налоговым маневром. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. «Есть нюансы в подходах, которые предстоит обсудить», – отметил Песков.

Путин и Лукашенко также обсудят «комплекс двусторонних союзных отношений», сказал пресс-секретарь президента России. По его словам, братский характер отношений народов двух стран вряд ли станет отрицать кто-либо в Москве или в Минске.

Во вторник, 25 декабря, в Москве пройдет встреча президентов России и Белоруссии. Накануне Лукашенко провел совещание в Минске, на котором отметил, что за три года из-за российского налогового маневра Белоруссия потеряла около $4,5 млрд, а до 2024 г. потери могут составить еще $10,5 млрд. Лукашенко утверждает, что ему была обещана компенсация потерь Белоруссии. Однако никаких договоренностей об этом нет, добавил он.

При этом Лукашенко назвал Россию ключевым внешним партнером для Белоруссии, но отказался называть страну братским государством. «Я уже не говорю "братским государством", потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», – объяснил он.

Предыдущая встреча Путина и Лукашенко прошла в начале декабря. На ней белорусский президент потребовал от Путина единых с Россией цен на газ. В ответ российский президент посоветовал белорусским властям смотреть не на тариф на прокачку газа, а на конечную цену топлива. Однако Лукашенко обвинил Путина в неправильных расчетах: «Мы имеем худшие условия, чем Германия, – не унимался Лукашенко. – Вроде воевали против Германии вместе <...>. Они имеют $200, а мы $130, потому что туда еще 3000 км качать надо».