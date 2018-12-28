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Москва и Лондон договорились начать восстанавливать численность дипмиссий

Россия и Великобритания договорились постепенно восстанавливать численность дипломатических представительств с начала 2019 г. Об этом сообщил посол России в Великобритании Александр Яковенко в эфире «России 24».

«У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне», — сказал он (цитата по ТАСС). По крайней мере половина посольства будет восстановлена, добавил посол.

Россия и Великобритания провели высылку дипломатов после того, как в марте в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии нашли экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британские власти заявили, что они были отравлены нервно-паралитическом веществом «Новичок», который разрабатывался в России, и заявили о ее причастности к происшедшему. Россия обвинения отвергла.

В том же месяце Великобритания выслала 23 российских дипломатов. Москва предприняла ответные меры — выслала такое же количество британских дипломатов.

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