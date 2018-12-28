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Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу на приговор бывшему губернатору Белых

Президиум Мосгорсуда не будет рассматривать кассационную жалобу на приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, которого осудили на восемь лет за получение взятки. Об этом сообщает «Интерфакс».

Судья кассационной инстанции вынес определение об отказе в передаче на рассмотрение президиума Мосгорсуда кассационной жалобы защиты Белых, рассказали агентству в пресс-службе Мосгорсуда. Причины отказа не уточняются. Адвокат бывшего губернатора подавал кассационную жалобу на приговор в конце ноября.

Белых задержали в 2016 г. по подозрению в получении взятки. На тот момент он был губернатором Кировской области. После задержания его отправили в отставку в связи «с утратой доверия». В феврале 2018 г. суд признал Белых виновным и приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн руб. Он вину не признал. Сейчас Белых отбывает срок в исправительной колонии в селе Клекотки Рязанской области, где работает в библиотеке.

Никита Белых в суде